Präsidentschafts-Vorwahlen in den USA Das Establishment schlägt zurück

09. März 2020

Narzissmus, persönliche Eitelkeit und Machtsucht verbauen den linken Demokraten den Weg

von Maximilian Kneller

Ähnlich wie es bei Hillary Clinton vier Jahre zuvor bereits vorher feststand, dass sie mit dem gesamten demokratischen Establishment, dem Deep State und nicht zuletzt ihren vielen Gönnern die Nominierung der Demokraten für die US-Präsidentschaft gewinnen würde, so waren sich viele Analysten bereits zu Beginn sicher, dass Joe Biden, Vizepräsident in der Obama-Ära, das diesjährige Rennen machen würde.

Dann kam der Iowa Caucus, und alle Gewissheit schien dahin. Biden war nicht etwa Erster oder wenigstens im Führungstrio, er landete abgeschlagen auf Platz fünf. Als wäre das nicht genug, gewann mit Pete Buttigieg ein junger Hoffnungsträger der gemäßigten Demokraten, also ein direkter Konkurrent Bidens. Als auch der zweite Staat deutlich verlorenging, schrieben viele eine Biden-Kandidatur bereits ab. Dann kam jedoch South Carolina, das er mit Hilfe der Afroamerikaner, bei denen er durch seine Rolle als Vizepräsident von Obama bis heute viele Anhänger hat, deutlich gewann. Nun geschah etwas Interessantes: Mit großem Getrommel zog die ebenfalls moderate Amy Klobuchar, die in Umfragen so gut wie nie zweistellig war, zurück und empfahl die Wahl von – genau – Joe Biden. Da ihre Kandidatur wie gesagt vollkommen aussichtslos war, überraschte dieses Endorsement nicht. Die Machtoption, als jüngere Frau Bidens Running Mate, also der Vizepräsident im Schattenkabinett Biden, zu werden, scheint da wesentlich greifbarer. Auf dieses Schattenkabinett dürfte auch Beto O‘Rourke setzen, der seine Kandidatur vor Monaten aufgab. Hier darf zumindest gemutmaßt werden, wieso ihm ausgerechnet kurz vor dem vorentscheidenden Super Tuesday einfiel, dass er Joe Biden unterstützen möchte.

Beide Endorsements waren nicht weiter überraschend, im Gegenteil gehört es in den USA dazu, dass sich erfolgreiche Bewerber zu mehr oder weniger hohen Preisen die Unterstützung von mehr, meist aber weniger erfolgreichen Konkurrenten sichern. Insofern war es mehr als überraschend, dass der große Überraschungssieger von Iowa, Pete Buttigieg, plötzlich auch zurückzog. Im Gegensatz zu Warren und Bloomberg schien der homosexuelle Ex-Bürgermeister aus South Bend, Indiana, eine echte Chance zu haben. Doch auch er zog zurück und gab bekannt, dass er fortan die Kandidatur Bidens unterstützen würde. Wie hoch der Preis für dieses Endorsement war und welche Washington-Insider ihm diesen offerierten, wird vorerst ein Geheimnis bleiben.

Mit dem erwartbaren Sieg in South Carolina im Rücken hatten Joe Biden und seine Establishment-Freunde also gerade rechtzeitig alle Register gezogen, um Sanders den seit Wochen prognostizierten Triumph am Super Tuesday doch noch streitig zu machen, und so kam es dann auch. Bei CNN, MSNBC und Co wird er nun als das große Comeback-Kid gefeiert. Von einem „Joementum“ ist die Rede. Bei dem Zustandekommen seines Triumphs bleibt zumindest ein fader Beigeschmack. Wenngleich es zum Job der Journalisten gehört, das Rennen weiter spannend zu schreiben, ist bereits jetzt klar, dass der Kandidat am Ende nicht Bernie Sanders heißt. Wie schon 2016 nimmt man „Crazy Bernie“ die Kandidatur mit mehr oder weniger fairen Tricks einfach weg. Das soll kein Plädoyer für den Kommunisten sein, lediglich eine Feststellung, fernab jeder Wertung im Sinne einer Sympathiebekundung.

Wenig Sympathie erregt auch das Verhalten von Elizabeth Warren. Spätestens als klar wurde, dass das Establishment alle Kräfte auf Biden vereint, hätte sie kurz vor dem Super Tuesday zurückziehen und ihrem linken „Freund“ Sanders die Unterstützung aussprechen können. Vermutlich aus persönlichen Animositäten heraus tat sie dies nicht einmal, als sie dann nach blamablem Super Tuesday (sie wurde in ihrem Heimatstaat nur Dritte) tatsächlich zurückzog. Die paar Prozente, die die linke Demokratin aber in jedem Staat bekam, hätten Sanders jeweils häufig zum Sieg verhelfen können, so etwa in Texas.

Dass Warren sich nun Zeit für ihre Entscheidung erbat, wen sie fortan unterstützen will, ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Zum einen, weil sie ganz klar den linken Demokraten zugerechnet wird und demnach klar Sanders unterstützen müsste, zum anderen, weil sie selbst noch kurz vor dem Super Tuesday an die Wähler appellierte, sie mögen nicht Biden wählen, egal wie viele Washington-Insider dies sagten. Warren ist jedoch ausgesprochen erfolgsbewusst und möchte zu gerne ein wichtiges Amt im Weißen Haus, gerne sicher auch die Vizepräsidentschaft. Tatsächlich stehen ihre Chancen darauf gar nicht so schlecht. Sie ist eine Frau und sie ist links und kann auf diese Weise linke Wähler und Feministen binden.

Auf den Anruf aus dem Biden-Camp wartend möchte sie sicher nicht vorschnell den nicht mehr allzu erfolgsversprechenden Bernie Sanders nominieren, mit dem sie zudem eine nette kleine Feindschaft pflegt. Narzissmus, persönliche Eitelkeit und Machtsucht werden den linken Demokraten also auch diesmal den Weg zu einem Vorwahlsieg verbauen. Dem moderaten Establishment kann das nur recht sein.