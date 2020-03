Geschlossene Systeme und ihre Überwindung Aufbrechen. Jetzt.

04. März 2020

Es braucht den ganzen Menschen

von Frank Jordan

Dieser Tage wird etwas sehr deutlich: Regierungen, Verwaltungen, Medien, Finanzmärkte und supranationale Behörden wie die EU haben sich zu größtenteils geschlossenen Systemen entwickelt, deren Berührung und Austausch mit der Lebensrealität normaler Menschen und Märkte minimal geworden ist.

Der Beweis, dass es so ist, liefern in ihrer Deutlichkeit bestürzende Ereignisse wie die „Wahl“ in Thüringen, der Umgang mit Taten wie in Hanau, die Hinterzimmer-Absprache der Schweizer Regierung mit Brüssel oder – auf EU-Ebene – der mediale und politische Umgang mit dem Brexit. Sie alle sind das Sich-Aufbäumen, Sich-zur-Wehr-Setzen und Um-Sich-Schlagen angegriffener geschlossener Systeme, wo Ereignisse oder Menschen sie von innen oder außen aufzubrechen drohen. Und es ist erst der Anfang. Wozu sie bereit sind, wenn sie verletzt oder tödlich verwundet werden, lehren die Geschichtsbücher. Denn – und das ist die gute Nachricht – geschlossene Systeme überleben nur, solange sie geschlossen bleiben. Brechen sie auf, sind ihnen Zerfall und Zerstörung gewiss. Die noch viel bessere Nachricht: Das Aufbrechen von Systemen ist gleichzeitig das Aufbrechen in die Zukunft, die es in ihnen nicht gibt.

Die Frage, die sich automatisch einstellt, ist die folgende: Was führt dazu, dass diese Institutionen, diese selbsterklärten Übermenschen, sich ein solches System überhaupt erschaffen und erhalten, sich von der Realität abkoppeln und in selbstherrlicher Weise über den Einzelnen ebenso herrschen können wie über ganze Länder? Die Antwort ist: Glaube. Das ist alles, was sie hält. Das allein. Der Glaube der Menschen daran, sie bräuchten „Führung“. Der Glaube der Mehrheit, der da sagt, man sei verloren und ausgeliefert in einem Sturm von Gesetz- und Schrankenlosigkeit, blind stolpernd ohne moralischen Kompass und amtlich zugelassene Messgeräte zur Kooperation und Koexistenz. Hilflos wie Kinder, wenn man ihnen nicht die Scheinsicherheit von „Sozialsystemen“, staatlicher „Bildung“, von „legalen Währungen“, von Arbeitnehmer- und Menschenrechten, von Quoten, von korrekten Normen und richtigen Denkmustern biete.

Oder anders gesagt: Die selbstherrliche Abkopplung geschlossener Systeme, wie wir sie heute wieder erleben, funktioniert nur, wenn sie sich von einem geschlossenen Denk- und Glaubenssystem getragen wissen, aus dem jeder wirtschaftlich und sozial ausgestoßen wird, wenn er sich dem Bekenntnis und dem Zeremoniell von Angst und Glaube nicht fügt. Mehr ist es nämlich nicht. Die wenigsten in diesem „Gesellschaft“ genannten Untersystem handeln nach ihren Glaubenssätzen – sie beten nur nach, halten die Formen ein, pflegen die richtige Haltung und Fremdwahrnehmung und optimieren ansonsten das eigene Leben auf Kosten aller anderen und mit den jämmerlichen Almosen, die das sie regierende System, das sie mästen und festigen, durchsickern lässt.

Es braucht unglaublich wenig, um solche geschlossenen Systeme aufzubrechen und zu Fall zu bringen. Und gleichzeitig braucht es unendlich viel. Den ganzen Menschen. Zuallererst die Bereitschaft, eigene Denk- und Handlungsmuster aufzubrechen, mentale und seelische Sicherheitszonen zu verlassen und die Furcht vor Unbekanntem abzulegen. Freiheit muss gedacht werden. Freiheit muss gewollt werden. Freiheit muss erfasst werden. Freiheit muss errungen werden. Anders denken und anders sein machen Angst – ihr Preis war schon immer der Ausschluss. Nur wer bereit ist, ihn zu bezahlen – Tag für Tag, mit eiserner Disziplin im Denken wie im Handeln, in der Arbeit, in Finanziellem und in Sozialem, im Kleinen wie im Großen –‍, hat eine Chance. Und er muss sich bewusst sein, dass er möglicherweise die geballte Wut des Systems zu spüren bekommt, die sich in dem Einzigen äußert, was bleibt, wenn Glaube und freiwillige Gefolgschaft dahin sind: Gewalt.

Nur wer an den Punkt kommt, an dem er von Herzen sagt: „Was können Menschen mir tun?“, wird die ganze atemberaubende, harte, scharfe und kristallklare Möglichkeit dessen erkennen, was Freiheit sein kann. Und damit Zukunft. Denn das ist ein weiteres typisches Merkmal geschlossener Systeme: Sie halten die Menschen via Schuld und endlosen „Kampf“ in Gegenwart und Vergangenheit gefangen. Dies aus dem einfachen Grund, dass Zukunft immer Investition bedeutet, Investition aber Verzicht. Nimm stallgefütterten Massenmenschen ihren wässrigen, breiigen, aber regelmäßig gelieferten Fraß, und du hast noch vor morgen früh eine Revolution. Also bleibt das Einzige, worauf man in organisierter Verantwortungslosigkeit verzichtet, die Zukunft selbst.

Jedes Aufbrechen beginnt mit einer Öffnung. Der eigenen zuerst. Es gilt, die Frage danach zu beantworten, ob man Teil des Aufbruchs sein oder Teil der Erstarrung des geschlossenen Systems bleiben will. Ob einer sein Leben gestalten und Zukunft möglich machen oder stillhalten und darauf warten will, dass ein früher oder später eintretendes Ereignis sowohl die geschlossenen Systeme als auch ihn selber mitreißt und unter sich begräbt. Kurz: ob man frei sein oder Knecht bleiben will. So einfach – so schwer.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.