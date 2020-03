AfD-Hochrechnungsergebnisse von ARD und ZDF bei der Hamburg-Wahl Peinliche Panne oder niederträchtige Absicht?

03. März 2020

Etwas Ähnliches gab es vor 22 Jahren schon einmal

von Robert Grözinger

Die vielen als peinliche Panne erscheinenden Fehlprognosen und ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF am Abend des Hamburger Wahltages am 23. Februar 2020 erinnern den Autor dieser Zeilen an einen Vorgang vor 22 Jahren bei einer Landtagswahl in Niedersachsen. Der damalige Kontext lässt die Frage aufkommen, ob es sich beim Hamburger Vorfall tatsächlich um eine Panne handelte oder nicht doch um Absicht. Für ein abschließendes Urteil reichen die Hinweise nicht aus, aber ich will den Lesern dieser Seite meine Erfahrungen von damals vermitteln, damit sie sich auf dieser Basis eine eigene Meinung bilden können.

Ich war von 1996 bis 2000 Geschäftsführer der Ratsfraktion der FDP Braunschweig. In der Zeit, nämlich am 1. März 1998, fand eine Landtagswahl in Niedersachsen statt. Nicht nur irgendeine Landtagswahl. Sondern der Probelauf und das Sprungbrett für den damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder für sein Ziel, noch im gleichen Jahr erst Kanzlerkandidat der SPD und nach der Bundestagswahl im September Bundeskanzler zu werden. Die Wahl musste also für ihn nicht nur gewonnen, sie musste ein Triumphzug werden.

Auch die FDP, die sich in ihrem Logo damals noch mit dem Untertitel „Die Liberalen“ schmückte, brauchte dringend einen Erfolg. In Niedersachsen war sie vier Jahre zuvor bei 4,4 Prozent gelandet. Für sie gab es damals statt Sitzen im Landtag nur das Schild: „Wir müssen leider draußen bleiben.“ Das sogenannte „Superwahljahr“ 1994 war für die FDP insgesamt ein Debakel gewesen. Damals übernahm Guido Westerwelle den Posten des Generalsekretärs, verpasste der Partei wieder ein marktwirtschaftlicheres Image und verhalf ihr zu einem wieder steigenden Selbstbewusstsein. Vier Jahre später wollte sie auch in Niedersachsen zeigen, dass mit ihr wieder zu rechnen war.

Es ging also bei beiden Parteien um überdurchschnittlich viel. Vielleicht deshalb gerieten sie im Wahlkampf an einem Punkt ungewöhnlich heftig aneinander.

Der Hintergrund: Schröder hatte sich im Vorjahr, also 1997, nach einem in der Öffentlichkeit ausgetragenen ehelichen Zerwürfnis von seiner Gattin Nummer drei, Hiltrud, getrennt und ein Verhältnis mit der zukünftigen Ehefrau Nummer vier angefangen. Sie, die auf den Namen Doris Köpf hörte, heiratete er noch im selben Jahr. Nebenbei für die, die auf dem Laufenden bleiben wollen: Inzwischen ist der Altkanzler auch von Köpf geschieden und mit Ehefrau Nummer fünf verheiratet.

Jedenfalls dachte sich damals die Landes-FDP, aus dieser Realschmonzette politisches Kapital schlagen zu können. Ihr Spitzenkandidat, Hans-Michael Goldmann, genehmigte ein Großflächenplakat, auf dem links ein blasser Schröder, rechts ein sympathisch lächelnder Goldmann zu sehen war. Die Aufschrift: „Er geht mit Köpf – er kommt mit Köpfchen.“ Wobei mit dem ersten „er“ natürlich Schröder gemeint war, mit dem zweiten Goldmann.

Diese auf einem Namenswortspiel gründende Gemeinheit löste natürlich bärenmäßigen Ärger aus, und die FDP war, wohl wunschgemäß, im Gespräch. Schröder jedoch war nachvollziehbarerweise zutiefst beleidigt. Öffentlich äußerte er sich mit keinem Wort dazu. Wir können das Ausmaß seiner Erbostheit aber aus einer späteren Äußerung Goldmanns schließen. Dieser sagte kurz nach der Bundestagswahl 1998 auf einem Parteitag, auf dem ich anwesend war, dass er, der inzwischen Bundestagsabgeordneter geworden war, seit jenem Plakat von Schröder nicht mehr gegrüßt werde.

Zurück zur damaligen Landtagswahl. Die erste Prognose. Nach meiner Erinnerung sagte das ZDF für die FDP 4,6 oder 4,7 Prozent voraus. Die ARD jedoch 4,3. Statt eines erwarteten Zugewinns also sogar einen Verlust von 0,1 Prozentpunkten. Bei der ersten und zweiten Hochrechnung stieg die ZDF-Vorhersage leicht an und war einmal sogar bei 5,0. Die ARD blieb jedoch bei 4,3 Prozent. Während sich die Zahlen der beiden Sender hinsichtlich der anderen Parteien immer mehr anglichen, blieb die Diskrepanz bei der FDP bestehen. Erst spät am Abend meldete auch die ARD eine Prozentzahl, die dem Endergebnis, nämlich 4,9 Prozent, sehr nahekam.

Ein erfahrenes Braunschweiger FDP-Mitglied, ein Herr mit persönlichen Kontakten zum NDR, rief nach der zweiten Hochrechnung beim Sender in Hannover an und beschwerte sich: Solch eine einzigartige Diskrepanz könne nicht sein. Man sagte ihm, wiederum wenn ich mich recht entsinne, ihm zufolge ungefähr Folgendes: Das liegt in unserem redaktionellen Ermessen.

Was hat nun Hamburg 2020 mit Niedersachsen 1998 zu tun? Vor 22 Jahren hat die FDP den mächtigsten SPD-Mann an seiner empfindlichsten Stelle getroffen. Er wird sich privat, unter Freunden, darüber ausgelassen haben. Zu diesen Freunden gehörten mit Sicherheit auch hochrangige Mitarbeiter des NDR. Vielleicht wollten sie die FDP für die „Majestätsbeleidigung“ des Ministerpräsidenten bestrafen. Nämlich indem sie die Vorstellung im Kopf des Publikums einbrannten, dass die FDP nicht knapp, sondern sehr deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sei. Um somit im Unterbewusstsein die Möglichkeit eines Scheiterns der FDP bei künftigen Wahlen einzubetten.

Dazu muss man wissen, dass von der ersten Prognose an das Weiterregieren der SPD in Hannover feststand. Ein Einzug der FDP hätte nur bedeutet, dass die Roten die Grünen wieder für eine Mehrheit gebraucht hätten. Bei einem Scheitern der FDP konnte die SPD diesmal allein regieren. Daher war den meisten Menschen, die sich nur flüchtig für Politik interessierten, das genaue FDP-Ergebnis ziemlich egal. Aber eben das öffnete eine Gelegenheit für den „Norddeutschen Rotfunk“, wie der NDR manchmal genannt wird, den verhassten „neoliberalen“ ideologischen Gegner, der den damaligen Hoffnungsträger der SPD persönlich beleidigt hatte, vor Publikum wortwörtlich niederzumachen, ohne dass viele das überhaupt mitkriegen würden.

Und nun ein Blick nach Hamburg. Bei wahlrecht.de findet man nicht nur die Prognose- und Hochrechnungszahlen von ARD und ZDF, also von Infratest und Forschungsgruppe Wahlen, sondern auch die des Statistischen Amts für Hamburg und Schleswig-Holstein. Und siehe da, die AfD-Zahlen des Amtes sehen ganz anders aus. Um 19:40 Uhr am 23. Februar 2020, nur 19 Minuten nach der ZDF-Hochrechnung und 30 Minuten nach der ARD-Hochrechnung, die beide 4,7 Prozent angaben, meldete das Amt 5,8 Prozent. Bei keiner anderen Partei ist die relative Abweichung so stark. Bei ihren nächsten Hochrechnungen korrigierten die beiden Sender ihre AfD-Zahl in auffälliger Parallelität um zwei Zehntelpunkte nach oben.

Erst 45 beziehungsweise 51 Minuten nachdem das Amt in einer zweiten Hochrechnung die AfD immer noch deutlich über fünf Prozent sah, brachten die Sender Hochrechnungen mit knappen 5,1 beziehungweise 5,0 Prozent für die AfD. Erst um 21:33 Uhr beziehungsweise 21:43 Uhr waren die Sender mit jeweils 5,2 Prozent ziemlich nahe am Endergebnis der Blauen. Bei den anderen Parteien war man schon eine Stunde zuvor so weit.

Stundenlang konnte also behauptet werden, die AfD sei gescheitert. Neben der Vorlage für die präzedenzlose Ausrede, AfD-Vertreter aus den Fernsehgesprächsrunden am Abend auszuschließen, kann der Vorgang als Propagandaerfolg des Establishments gegen seinen verhassten Gegner gewertet werden. Denn das nur mäßig politisch interessierte Publikum, also die überwältigende Mehrheit der Wähler, wird zunächst nur die Zahl unter fünf Prozent registriert haben. Dass diese Zahl später entscheidend, aber eben doch nur „leicht“ korrigiert werden musste, interessiert dieses Publikum nicht die Bohne. Vor allem nicht außerhalb Hamburgs, da sich am entscheidenden Ergebnis, nämlich wer dort regiert, deswegen nichts ändert.

Wie vor 22 Jahren mit der FDP wäre somit das Ziel erreicht: Die Möglichkeit, dass die AfD bei einer nächsten Wahl scheitern könnte, ist als sehr realistisch ins Gedächtnis eines breiten Publikums eingebrannt worden. Die Jubelschreie in den Studios, bei den anderen Parteien und vor allem in den sozialen Netzwerken werden die Mitläufer mitgerissen haben, sie werden sich bei der nächsten Wahl mit Freude daran erinnern – zumindest unbewusst. Damit ist es noch ein Stück unwahrscheinlicher geworden, dass sie wegen irgendwelcher demnächst stattfindenden politischen Verbrechen des Establishments doch noch zur AfD überschwenken.

Handelte es sich also bei den öffentlich-rechtlichen Fehlprognosen und auffällig falschen Hochrechnungen für die AfD kürzlich in Hamburg tatsächlich um eine peinliche Panne – oder war es nicht vielmehr niederträchtige Absicht? Wie gesagt: Das mag der Leser selbst entscheiden.

