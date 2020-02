Politischer Größenwahn Glaubt ihr ewig zu regieren?

19. Februar 2020

Wir gehen einem Ende zu

von Frank Jordan

Bei all den Forderungen nach neuen Gesetzen, Richtlinien, staatlichen Kontrollen, Übernahmen und Verboten kommt man nicht um den Eindruck herum, jene, die sie fordern, glaubten tatsächlich, ewig am „Drücker“ zu sein beziehungsweise ewig die „eigenen Leute“ am Drücker zu haben.

Nicht für eine Sekunde scheint sie der Gedanke zu streifen, dass es in den Gezeiten des Politischen immer ein „Danach“ gibt, dass irgendwann wieder eine andere Clique an den Hebeln der Macht sitzen und all diese Kontrollinstrumente, Gesetze, Verordnungen und den angeeigneten Besitz nach ihrem eigenen Gusto mit Inhalten und Menschen füllen, auslegen, nutzen und umsetzen wird.

Dass also beispielsweise andere das Netz und seine Inhalte kontrollieren werden, dass andere bestimmen werden, was „Qualitätsjournalismus“ ist, dass andere entscheiden werden, was gefördert gehört und wer, was Familie ist, was „sozial gerecht“, was Diskriminierung und was Rassismus ist. Wäre man sich dessen bewusst, würden meiner Meinung nach viele Forderungen nicht gestellt oder zumindest, bevor man sie ausspricht, ein weiteres Mal darüber nachgedacht werden, was das neue Lenkungsinstrument in den Händen der „falschen“ Leute bedeuten kann.

Spätestens dann, wenn klarwird, dass solches Nachdenken nicht stattfindet und nicht erwünscht ist, sollte auch dem Letzten dämmern, dass die Staatsanbeter und Staatsbesetzer in ihrem Größenwahnsinn wirklich glauben, es gäbe kein „Nach-ihnen“, und auch willens sind, alles dafür zu tun (siehe Thüringen), oder aber dass Politik längst bloß noch eine reine Kurzfristveranstaltung zum eigenen Machterhalt ist. Dass Politiker und ihnen Nahestehende keine Sekunde über den eigenen Wanst hinausdenken und dass all ihr Tun und Wirken nichts, aber auch gar nichts mit der „langfristigen Sicherung eines Gemeinwesens“ zu tun hat, sondern einzig mit dem eigenen maximalen Sich-Mästen auf Kosten einer in jeder Hinsicht verschleuderten Zukunft.

Jener, der mal gesagt hat, jedes Gesetz, das nicht verabschiedet werde, sei ein gutes Gesetz und die Gesundheit und die Chancen auf Zukunft einer Gesellschaft stünden in umgekehrtem Verhältnis zur Menge ihrer Gesetze, lag richtig. Gemessen an dieser Wahrheit sind „wir“ nicht nur krank – wir gehen einem Ende zu. Und zwar hochverdient.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.