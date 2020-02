Reaktionen auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Ein Debakel vor allem für die SED

11. Februar 2020

Ein aus Sarkasmuskonzentrat destillierter Kommentar

von Axel B.C. Krauss

Hui! Haben Sie das mitgekriegt? Eine Vertreterin der offiziellen Nachfolgerin der SED-Unrechts- und Mauermörderpartei „Die Linke“ warf einem Liberalen einen Blumenstrauß vor die Füße. Kann man machen. Ändert aber nichts an der totalitären Vergangenheit eben dieser Partei.

Eigentlich ist es sogar noch schlimmer: Diese Partei, die sich die Zerstörung von Freiheit und Wohlstand, der von Vorgängergenerationen erwirtschaftet wurde, in gewohnt sozialistischer/kommunistischer Manier auf die revolutionären Fahnen geschrieben hat, gestaltet in einem Landesparlament aktiv Politik mit. Überzogener Vorwurf? I wo. Man braucht ja nur einen Blick auf die Vorschläge zu werfen und sich die Äußerungen so mancher Vertreter der offiziellen Nachfolgerin der Unrechts- und Mauermörderpartei anzuhören, dann weiß man schon ganz gut Bescheid, wohin sie dieses Land zu steuern gedenkt: an eine Wand. Oder einen „Schutzwall“, wenn man so will. Wie nostalgisch.

Natürlich war die Aufregung groß, als Thomas Kemmerich, Mitglied der FDP, einer Partei, die – abgesehen von marginalen Unterschieden in den politischen Programmen – heuer ja nicht weniger etatistisch-fiskalistisch daherkommt als die anderen etatistisch-fiskalistischen Parteien, also CDU, CSU, SPD und die grünen Verbotslinge sowieso, mit den Stimmen einer anderen, aber eher rechten etatistisch-fiskalistischen Partei gewählt wurde. Pfui. Skandal!

„Nie wieder“, wurde schnell krakeelt: „Nie wieder!“ Kein Nationalsozialismus mehr in Deutschland! Aber den SED-Die Linke-Sozialismus schon? Der wird sehenden Auges hingenommen und kann wieder aktiv Politik „mitgestalten“, wie man so „schön“ sagt? Trotz seiner historisch wohlbekannten Folgen? Jetzt haltet doch bitte mal die Luft an: Was macht denn das für einen Unterschied? Sozialistischer Totalitarismus ist und bleibt nun mal sozialistischer Totalitarismus. Und nein, selbstverständlich bin ich nicht auf „Verharmlosung“ aus. Ich möchte darauf hinaus, dass, sollte der SED-Mauermörder-Nachfolgepartei – jetzt mal hypothetisch, aber historisch konsequent zu Ende gedacht – strammes Durchregieren erlaubt werden, sich das „Nie wieder!“ gewissermaßen als Rohrkrepierer erweisen könnte, und das nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, da ja ganz allgemein schon wieder über Schreib- und Berufsverbote offen nachgedacht wird. Vielleicht sollte ich schnell Russisch lernen, um in der drohenden Neo-UdSSR noch mitsprechen zu können.

Zumal die derzeitige Bundespolitik mit ihrer ja nun eher undemokratischen Politik, die ihren Bürgen ungefragt immer weiter steigende Lasten aufbürdet, selber kaum noch zu unterscheiden ist von östlichen Verhältnissen. Kein Wunder also, könnte man sarkastisch frotzeln, dass unsere von Jedemzweitendeutschen geliebte Staatsratsvorsitzende Merkel Neuwahlen anmahnt – als hätten SEDler jemals was von freien Wahlen verstanden oder Meinungen ihrer Bürgen berücksichtigt. Passt schon.

Ich für meinen Teil wünsche mir ja, dass vielleicht doch noch mal die wahren Probleme angesprochen und angegangen werden, also zum Beispiel eine exorbitante Staatsquote. Sollte jemals eine der etablierten, im Bundessattel sitzenden etatistisch-fiskalistischen Räuberba... Parteien hier konsequent tätig werden und sich selber auf ein wirklich freiheitlich-liberales Maß zurückschneiden, wäre der Sache auf jeden Fall mehr geholfen als durch Erben der SED hingeheuchelte Blumensträuße.

Merke: Wer ständig nur nach rechts schaut, holt sich irgendwann eine rote Wange. Das Schicksal von Hans-guck-in-die-Nazi-Luft ist vorgezeichnet. Alle Augen rechts! Und ehe man sich‘s versieht, läuft man gegen eine Mauer. Aua.

Ich weiß auch nicht. Für mich erübrigt sich der ganze inkonsequente Bohei wegen ein paar geschichtsvergessenen Spinnern in den Reihen der AfD, die es dort ja tatsächlich gibt, insofern, als auch die anderen etatistisch-fiskalistischen Parteien von geschichtsvergessen-totalitären Spinnern bevölkert sind. Und zwar nicht nur ein paar. Verbotswahn noch und nöcher, Interventionismus, zunehmende Eingriffe ins Privatleben und die Wirtschaft – ja nun, das ist schließlich auch eine Art politischer Selbstermächtigung. Ob man diese nun rinks oder lechts nennen möchte. Und jetzt?