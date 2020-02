Christentum und Ökologismus Von wegen „Bewahrung der Schöpfung“

01. Februar 2020

Gott hat dem Menschen die Ressourcen gegeben, um sie zu nutzen

von Derek Dobalian

In der gesamten christlichen Kirche breitet sich eine Krankheit aus. Fast jede Konfession lehrt heute eine unheilige und vollständig bösartige Doktrin. Ich spreche vom Ökologismus oder der „Bewahrung der Schöpfung“, wie seine Befürworter ihn nennen. Christliche Führungskräfte unterstützen nun offen eine Ideologie, die in den vergangenen 2.000 Jahren von allen außer von Christen gefördert wurde. Der Zweck dieses Aufsatzes ist es, zu zeigen, dass diese neue Doktrin nicht nur mit der Heiligen Schrift unvereinbar ist, sondern mit ihr im Konflikt steht, und dass die Gläubigen sie in Bausch und Bogen ablehnen sollten.

Erstens müssen wir uns fragen, was genau die Behauptungen der Befürworter der „Bewahrung der Schöpfung“ sind. Genau hier setzt das Problem an. Da der Ökologismus seit jeher zu den Kernprinzipien linker Ideologie gehört, bestand die Begründung dahinter immer aus nicht-biblischen Argumenten. Nun haben die Christen, die begonnen haben, ihn zu unterstützen, sich abgemüht, eine kohärente Sichtweise zu finden, die in den biblischen Rahmen passt. Ist ihre Behauptung, dass die Umwelt – im Grunde genommen alles Natürliche, das nicht menschlich ist – in den Augen Gottes dem Menschen gleichwertig ist? Sicherlich nicht, das versichern sie uns. Aber was genau glauben sie dann? Denn wenn Mensch und Erde nicht gleichwertig sind, warum ist es dann falsch, die Ressourcen der Erde zu nutzen, um das Los der Menschheit zu verbessern? An welchem Punkt sollen wir diese Verwendung als „Missbrauch“ betrachten? Die Befürworter der „Schöpfungsbewahrung“ wissen es nicht. Unabhängig davon muss sie, angesichts der Popularität dieser neuen falschen Lehre, mit Hilfe der Heiligen Schrift und der Geschichte widerlegt werden.

Die Heilige Schrift

Auf der Suche nach einer biblischen Sichtweise der „Umwelt“ müssen wir ganz am Anfang beginnen, bei Genesis 1. Das erste Kapitel der Genesis bezieht sich auf das Ereignis der Schöpfung, in dem Gott die Erde, die Tiere und den Menschen erschafft. Der Begriff des „Imago dei“ wird in 1. Mose 1,26 vorgestellt, in dem es heißt, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Dies trennte die Menschheit vom Rest der Schöpfung, da kein anderes Lebewesen auf diese Weise geschaffen wurde. Tatsächlich heißt es im Abschnitt weiter, dass Gott dies getan habe, „damit sie über alle anderen Geschöpfe der Erde herrschen“. In Vers 28 wird dem Menschen gesagt, dass er die Erde „unterwerfen“ und, wiederum, über die anderen Geschöpfe „herrschen“ soll. Nicht nur das, in Vers 29 gibt Gott Menschen und Tieren tatsächlich die Pflanzen und Früchte als Lebensmittel für ihre Ernährung. So gibt Gott dem Menschen ausdrücklich die Erlaubnis, Teile der „Umwelt“ zu töten und zu essen. Daher wissen wir, dass es für den Menschen völlig moralisch ist, Teile der Umwelt zu „vernichten“. Die Befürworter der „Schöpfungsbewahrung“ müssen also entscheiden, an welchem Punkt diese Vernichtung zu „Missbrauch“ wird, weil sie nicht argumentieren können, dass Naturzerstörung an sich falsch ist. Ihr Problem ist nun klarer geworden, denn eine solche Grenze zu ziehen ist unmöglich, es sei denn, sie haben sich entschieden, sie an dem Punkt zu ziehen, an dem die Zerstörung tatsächlich dem Menschen schadet. Wenn sie jedoch ein solches Argument vorbringen, haben sie gerade zugegeben, dass die Umwelt keinen Eigenwert hat und nur insoweit von Bedeutung ist, als sie dem Menschen eine Hilfe ist. So fällt die Lehre von der „Schöpfungsbewahrung“ auseinander und wird mit dem christlichen Begriff der Fürsorge für unsere Nächsten vermischt.

Das zweite Kapitel der Genesis setzt die Schöpfungsgeschichte fort, und Vers 9 besagt: „Der Herrgott ließ aus dem Boden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten.“ Dieser Abschnitt macht erneut deutlich, dass alles andere Leben geschaffen wurde, um dem Menschen zu dienen, denn der Wert, der den Bäumen in diesem Vers zugewiesen wird, ist, dass sie ein Gewinn für die Menschheit sind. Dieses Kapitel stellt wiederum die Dominanz des Menschen über die Tiere her, wenn Gott Adam die Aufgabe gibt, sie alle zu benennen. Kapitel 2 wird jedoch auch von den Ökologisten verwendet, weil es den Satz enthält, Eden zu „bewahren“. Der Grund, warum Ökologisten so sehr auf diesem Vers herumreiten, ist, dass es im Rest der Heiligen Schrift keinen einzigen anderen Satz gibt, der als eine Art Gebot zum Schutz der Umwelt angesehen werden könnte. Betrachten wir den vollen Abschnitt in Vers 15: „Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn baute und bewahrte.“ Wenn wir den vollständigen Vers betrachten, sehen wir, dass darin auch steht, dass der Mensch das Land „bebauen“ soll. Die Frage lautet dann: Für wen zu „bewahren“? Wie wir gesehen haben, hat Gott den Menschen über alle anderen Geschöpfe gestellt und dem Menschen alle Pflanzen und Früchte zur Nahrung gegeben. Wenn Gott also dem Menschen gebietet, den Garten „zu bauen und zu bewahren“, dann tut Er dies zum Wohle der Menschheit. Denn es ist absolut notwendig, dass die Menschen das Land bearbeiten und als einen für die Menschheit lebenswerten Ort erhalten. Genau dagegen sind die Ökologisten, die fordern, dass wir jeden Dschungel und Sumpf in Ruhe lassen, völlig wild und für keinen Menschen bewohnbar. Dies zu tun, ist unmoralisch, weil die nicht vom Menschen gepflegte Natur gefährlich und tödlich ist. Zivilisationen werden erst dann errichtet, wenn der Mensch die Natur gezähmt hat und er sicher auf dem Land leben kann, ohne die unmittelbare Gefahr, von einem Löwen zerfleischt oder von einer Giftschlange getötet zu werden. Es ist ein Gebot Gottes, das Land so zu „erhalten“, dass der Mensch es bearbeiten und ein produktives, sicheres Leben führen kann.

Das dritte Kapitel der Genesis stellt klar, dass die Natur nach dem Sündenfall „Dornen und Disteln hervorbringen wird“ und der Mensch unter Mühen den „verfluchten“ Boden erhalten muss, um von ihm zu essen. Sobald Adam und Eva gesündigt haben, begeht der Herr dann die erste Tötung eines Tieres, was er tat, um die Felle den Menschen als Kleidung zur Verfügung zu stellen. Dies ist ein weiteres Beispiel für die Überlegenheit des Menschen gegenüber Tieren und ein weiterer Beweis für die Vorstellung, dass der primäre Wert von Tieren (und der gesamten Natur) der Nutzen ist, den sie dem Menschen bieten. Wenn es moralisch ist, ein Tier für die Kleidung eines Menschen zu töten, dann können Tiere sicherlich aus anderen, den Menschen dienenden Gründen getötet werden. Der große Theologe Thomas von Aquin sagte: „Das Leben von Tieren und Pflanzen wird nicht für sich selbst, sondern für den Menschen bewahrt“ und dass „derjenige, der den Ochsen eines anderen tötet, sündigt, nicht durch das Töten des Ochsen, sondern dadurch, dass er den Besitz eines anderen Menschen beeinträchtigt“. Hier demonstriert Thomas die biblische Idee, dass die Sünde, die auftritt, wenn man einem Tier oder einem anderen Teil der Umwelt schadet, der Schaden ist, der dem Besitzer dieses Eigentums entsteht, nicht der Schaden für den Teil der Natur selbst. Es gibt in der gesamten Heiligen Schrift weitere Belege für diese Idee. Zum Beispiel sehen wir in 2. Mose 9,6, dass Gott alle Tiere, die den Ägyptern gehören, tötet, um das Volk Ägyptens zu bestrafen. Er tat dies nicht, weil eines der Tiere einen Fehler begangen hätte, sondern um die Gewinne zu vernichten, die die Ägypter daraus zogen, dass ihnen die Tiere gehörten. Im 2. Petrusbrief 2,12 vergleicht Petrus böse Menschen mit Tieren, die seiner Meinung nach „geboren wurden, nur um gefangen und vernichtet zu werden“. Schließlich sagt Paulus im 1. Korintherbrief 9,9-10: „Liegt denn Gott etwas an den Ochsen? Sagt er das nicht offensichtlich unseretwegen?“ Paulus geht richtigerweise davon aus, dass Gott sich immer mehr um Menschen als um Tiere kümmert und dass, wenn Er ein Gebot ausspricht, Er dies tut, weil es zum Wohle der Menschheit ist.

Eine Frage, die den Befürwortern der „Schöpfungsbewahrung“ gestellt werden muss, ist, warum Gott, wenn Er der „Umwelt“ einen so großen inneren Wert beimisst, der direkte Verursacher der beiden größten Umweltkatastrophen ist? Erstens haben wir die Sintflut, in der Gott die Umwelt vernichtete, um die Menschen für ihren bösartigen Lebenswandel zu bestrafen. Zweitens haben wir die Endzeit, von der im 2. Petrusbrief und in der Offenbarung die Rede ist. Diese Bücher informieren uns, dass Gott alles auf Erden zerstören und sie „entblößt“ sein wird.

Die Gläubigen wissen, dass das Leben auf der Erde bei der Wiederkunft zerstört und erneuert wird; würde also Gott uns wirklich gebieten, dafür zu sorgen, dass die Erde um ihrer selbst willen erhalten bleibt? Natürlich nicht. Er gebietet uns nur, sie zu bewahren, um der Menschheit zu helfen, und das bedeutet, die Natur zu zähmen und das Land so zu bearbeiten, dass die Menschen gedeihen können. Da der Boden der Heiligen Schrift zufolge „verflucht“ ist, muss er vom Menschen gezähmt und genutzt werden, um ihn zu erhalten. Letztendlich argumentieren die christlichen Ökologisten, dass es eine Sünde ist, die Ressourcen der Erde zu nutzen, was aber für die Menschheit der einzige Weg zum Überleben ist. Wenn sie über „Ausbeutung“ oder „Überkonsum“ klagen, denken Sie darüber nach, was das bedeutet. Sie beschweren sich nicht darüber, dass Menschen zum Spaß herumgehen und Wälder abbrennen, da das nicht regelmäßig vorkommt. Sie beklagen sich über die Nutzung der Ressourcen der Erde, die das Leben der Menschen erträglicher machen, indem Nahrung, Unterkunft und andere wichtige Dinge bereitgestellt werden. Wir dürfen bezweifeln, dass die in Armut lebenden Menschen der Aussicht zustimmen würden, weniger Nahrung und Unterkunft zu haben als heute. Natürlich ist die Zahl dieser Menschen seit der industriellen Revolution und der zunehmenden Nutzung der Ressourcen der Erde um Millionen zurückgegangen. Das ist der Grund, warum diese neue Lehre von der „Schöpfungsbewahrung“ so bösartig ist. Sie ist anti-menschlich und widersetzt sich einem der größten Gebote Gottes – den Bedürftigen zu helfen. Gläubige dürfen nicht in die Falle tappen, für eine Zeit zu argumentieren, in der jedes Jahr Millionen und Abermillionen von Menschen starben, weil sie vom Existenzminimum lebten, sich nicht ernähren konnten und wegen des Mangels an Ressourcen litten.

Geschichte

Die vorstehende Auslegung der Heiligen Schrift war die seit den Anfängen des Christentums vorherrschende. Wir haben bereits über Thomas von Aquin, einen Theologen des 13. Jahrhunderts, gesprochen, aber diese Interpretation geht noch weiter zurück. Augustinus, ein Theologe des 4. Jahrhunderts, vertrat die gleiche Ansicht und erklärte, dass der Schöpfer Pflanzen und Tiere „durch die gerechte Bestimmung uns unterworfen hat, dass wir sie für unseren eigenen Gebrauch töten oder am Leben erhalten“, und dass, als Jesus die Dämonen in die Schweine jagte, um sie zu ertränken, „Christus selbst zeigt, dass es höchst abergläubisch ist, von der Tötung von Tieren und der Vernichtung von Pflanzen abzusehen“.

Tatsächlich gaben frühe Ökologisten dem Beginn der christlichen Religion die Schuld dafür, dass Vorstellungen von einem heiligen Planeten und vom inneren Wert von Pflanzen und Tieren zerstört worden sind. Denn bevor das Christentum gegründet wurde, verehrten Heiden und Animisten die Erde und die Tiere, behandelten sie als heilig und verboten ihre Zerstörung. Natürlich waren die Ergebnisse verheerend und führten dazu, dass die Menschen in großem Umfang unter Ressourcenmangel litten. Erst mit der Verankerung des Christentums akzeptierte die Gesellschaft die Überlegenheit der Menschheit und begann, sich auf die Linderung des menschlichen Leidens zu konzentrieren, was bedeutete, die von Gott gegebenen Ressourcen zu nutzen, die die Erde produzierte. Zu Beginn der grünen Bewegung hielt der Ökologist und Historiker Lynn Townsend White Jr. einen berühmten Vortrag mit dem Titel „The Historical Roots of Our Ecological Crisis“ („Die historischen Wurzeln unserer ökologischen Krise“). In diesem Vortrag machte White den Aufstieg des Christentums für unsere sogenannte „ökologische Krise“ verantwortlich und erklärte, dass „das Christentum die anthropozentrischste Religion ist, die die Welt je gesehen hat“ und dass „das Christentum darauf bestand, dass es Gottes Wille ist, dass der Mensch die Natur für seine angemessenen Zwecke ausbeutet“. White erklärte, dass die Sichtweise des Autors dieser Zeilen „tief im christlichen Dogma begründet“ sei und dass „wir weiterhin eine sich verschärfende ökologische Krise haben werden, solange wir nicht das christliche Axiom verwerfen, demzufolge die Natur, abgesehen davon, dem Menschen zu dienen, keinen Existenzgrund hat“.

So sehen wir sowohl im frühen Christentum als auch im frühen Ökologismus, dass die christliche Sicht auf die Umwelt immer der Sichtweise der Ökologisten diametral entgegengesetzt war.

Fazit

Schließlich müssen christliche Führungskräfte die Neubelebung der Erdanbetung zurückweisen und zum lange gehegten Glauben zurückkehren, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde und natürlich allem anderen Leben überlegen ist. Folglich ist der menschliche Wohlstand von entscheidender Bedeutung und nur erreichbar, wenn der Mensch die Ressourcen nutzen darf, die Gott ihm gegeben hat.

