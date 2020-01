Brexit-Tag im Europäischen Parlament Mit Winkelementen die EU niedergeschlagen

31. Januar 2020

Von diesem Souveränitätsverlust wird sich Brüssel nicht mehr erholen

von Robert Grözinger

Der Brexit ist der Anfang vom Ende der EU. Auch wenn der Ablauf des heutigen Tages nur den Anfang des offiziellen Austritts markiert und schwierige Verhandlungen zwischen dem Staatenbund und dem Vereinigten Königreich noch anstehen. Souveränität in Europa ist nun nicht mehr eine Einbahnstraße nach Brüssel. Nie wurde das klarer als am vergangenen Donnerstag, als der Mann, der mehr als alle anderen für diesen ohne Übertreibung „welthistorisch“ zu nennenden Bruch verantwortlich zeichnet, seine letzte Rede vor dem EU-Parlament hielt.

Nigel Farage begann mit der Aussage, dass seine Eltern im Jahr 1975 beim damaligen Referendum dem Beitritt ihres Landes zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zugestimmt hätten, nicht aber einer politischen Union mit Flagge, Hymne, Präsidenten und demnächst einer eigenen Armee.

Die zweite zentrale Aussage des Briten war die, dass er, der nach eigenen Angaben nie in die Politik gehen wollte, zunächst, und zwar seit 27 Jahren, nur für den Austritt seines Landes gekämpft habe. Aber als er, der erstmals 1999 EU-Parlamentsabgeordneter wurde, nach 2005 sah, wie die Eurokraten mit der Ablehnung ihrer geplanten Verfassung umgingen – sowohl in Frankreich als auch in den Niederlanden war das Vorhaben am Volk gescheitert –‍, wie sie sich lobten, als es ihnen gelang, die Verfassung als Ergänzungen existierender Verträge unter dem Sammelnamen „Vertrag von Lissabon“ an den Mitgliedsnationen vorbei durchzuschmuggeln, da, so Farage, sei er zudem ein Gegner der EU geworden.

Er liebe Europa, aber er hasse die EU, versicherte der ehemalige Rohstoffbroker. Der Brexit sei im Übrigen im Zusammenhang mit dem weltweiten Konflikt „zwischen Globalismus und Populismus“ zu sehen. Was er damit meinte, erläuterte Farage später im Gespräch mit „Breitbart“: Globalismus bedeute, „dass riesige multinationale Unternehmen Hand in Hand mit Bürokratien arbeiten, die jetzt mehr Macht haben als Regierungen“. Diesem Konglomerat aus Staatsmacht und Großindustrie gehe es darum, „einen wettbewerbsfeindlichen Markt zu schaffen, der für kleine und mittlere Unternehmen ein Albtraum ist“. Auch den Wählern werde dadurch die Fähigkeit genommen, ihre Zukunft selbst zu bestimmen. Er fügte hinzu, er habe bei seiner Rede „in die Gesichter dieser Bürokraten, dieser Politiker geschaut“ und „zum ersten Mal in all meinen Jahren dort Niedergeschlagenheit gesehen“.

Zum Ende seiner Rede hin wurde es sehr symbolisch und – für die Eurokratie – unfreiwillig komisch. Plötzlich hält Farage eine seiner kleinen nationalen Pultflaggen in der Hand. „Ich weiß“, sagt er dann, „dass Sie unsere Flaggen verboten haben.“ Das stimmt, das Parlament hat seine Geschäftsordnung vor kurzem entsprechend geändert und damit sorgfältig, präzise und bürokratisch korrekt den Brunnen abgedeckt, in den das Kind bereits gefallen ist. Farage weiter: „Aber wir winken Ihnen damit nun zum Abschied.“ Plötzlich stehen alle Brexit-Abgeordneten auf und winken mit ihren Fähnchen, manche tragen sogar Union-Jack-Krawatten. „Und wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, als souveränes...“ Da wird ihm das Mikrophon abgeschaltet, und die Vizepräsidentin des Parlaments, die Irin Mairead McGuinness, blafft Farage und seine Parteifreunde an, sie sollen die Fahnen weglegen: „Wenn Sie die Regeln missachten, entziehe ich Ihnen das Wort.“

Die hochgradige Symbolik erkennt man daran, welches Wort zuletzt zu hören ist. Denn darum geht es, und darum allein: Souveränität – wo befindet sie sich, wer soll sie haben? Wer darf wo welche Fahnen schwenken, wer darf wo welche Regeln setzen? Das ist überhaupt immer die Zentralfrage in der Geschichte und der Politik.

Mit seinen Winkelementen hat der schlaue Fuchs Farage die EU übertölpelt und bloßgestellt. Nicht zum ersten Mal zeigt sich, dass er ein gelehriger Schüler des Amerikaners Saul Alinsky ist, der mit seinem Buch „Rules for Radicals“ darstellte, wie kleine Gruppen große Organisationen in die Knie zwingen können. Nämlich indem sie die Regeln dieser Organisationen gegen sie wenden. Zum Beispiel, indem sie sie zur Durchsetzung absurder Vorschriften zwingen.

Der Vorgang am Ende der Rede macht aller Welt deutlich, dass aufgrund des Brexit die EU ihre Souveränität verloren hat. Zum einen in der Bedeutung von Contenance, siehe die Parlamentspräsidentin. Zum anderen aber auch im wörtlichen Sinn: Der Brexit bedeutet, dass die EU Geld und Macht verliert. Schlimmer noch: Die EU verliert den Nimbus der historischen Unvermeidlichkeit. Wie zuvor der leninistisch-stalinistische Kommunismus Ende der 80er Jahre nach der ersten halbfreien Parlamentswahl in Polen wird sich auch das jüngste europäische Imperium von diesem Schlag, diesem halbvollständigen Austritt, nicht mehr erholen.

Das Projekt Weltregierung muss wieder vertagt werden.

