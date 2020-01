US-Demokraten im Vorwahlkampf Fast so armselig wie die deutsche SPD

22. Januar 2020

Trumps Chancen auf Wiederwahl steigen

von Maximilian Kneller

In knapp zwei Wochen werden in einem der sogenannten „Swing States“, Iowa, die Vorwahlen zur demokratischen Präsidentschaftskandidatur abgehalten. Eine halbe Busladung von Kandidaten warf ihren Hut in den Ring, von denen einige bereits aufgegeben haben. Favorit des Establishments ist Obama-Vize Joe Biden, der in den Debatten häufig stottert und dabei greisenhaft wirkt. Seine Nominierung ist in der Praxis nicht so sicher, wie es auf dem Papier anzunehmen wäre. Im linken Spektrum wären vor allem die Senatoren Elizabeth Warren und Bernie Sanders zu nennen. Im Blickfeld bewegen sich Junghoffnung Pete Buttigieg, ein Ex-Bürgermeister, und Andrew Yang, der vor allem mit der Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen auf sich aufmerksam macht. Die offensichtliche Schwäche Bidens will sich nun Milliardär Michael Bloomberg zunutze machen und drängt mit extrem viel Geld in das Bewerberfeld.

Die Fernsehdebatten sind weniger tatsächlich inhaltliche, politische Diskussionen als eher das fortlaufende (Nicht‑) Beantworten der Frage: „Wie ist Donald Trump zu schlagen?“. Er ist der rosa Elefant im Raum. Die Frage ist nicht: „Ist die zentristische Linie eines Biden der Weg, den die Demokraten aus eigener Überzeugung gehen wollen, oder ist es eher die sozialistische Agenda eines Bernie Sanders?“, sie lautet vielmehr: „Mit welcher Taktik ist Trump bloß zu schlagen?“. Die öffentlichen Debatten wirken mithin eher wie Strategiegespräche von PR-Beratern: Das beste Konzept erhält den Auftrag.

Die Demokratische Partei leistet hier einen Offenbarungseid ähnlich der deutschen Sozialdemokratie. Auch ihr Wahlkampf um den Parteivorsitz, der nicht nur gewisse formale Ähnlichkeiten aufwies, geriet zum Händchenhalten in der eigenen Filterblase. Treueschwüre auf Willy Brandt, Beteuerungen, man wolle wieder die „einfachen Leute“ ansprechen, und so weiter. Dass für die progressive Linke diesseits und jenseits des Atlantiks einfache Leute längst zum fremden Wesen geworden sind, bleibt – trotz aller anderslautenden Beteuerungen – eine Tatsache.

Was die Sache für die Demokraten aber noch schwieriger macht, ist nicht nur die eigene Ideenlosigkeit, die sich in plumpem Trump-Bashing ausdrückt, es ist etwas anderes: Trumps Erfolg. Seit Donald Trump Präsident ist, setzt er zahllose Projekte um, die von den Demokraten stets als unmöglich abgetan wurden. Als größten Erfolg muss man seine Wirtschaftspolitik nennen: Sieben Millionen Jobs schuf Trump seit Amtsübernahme, die Frauenarbeitslosigkeit ist auf einem Allzeittief, außerdem ist die Investitions- und Konsumbereitschaft enorm hoch. 500.000 Jobs schuf Trump in der Produktion, deren Zukunft Globalisierungspropagandisten ausschließlich in Schwellenländern sehen. Das linksliberale Establishment beschäftigt sich derweil lieber mit Mikroaggressionen als mit Makroökonomie. Je länger die Demokratische Partei eine Selbsthilfegruppe mit gemischtem Bewerberfeld bleibt, je schmutziger der Vorwahlkampf aufgrund seiner voraussichtlich knappen Ergebnisse wird, desto besser werden Trumps ohnehin schon gute Chancen, die Wiederwahl zu erreichen. Geht man nach einem objektiven Kriterium wie der Einhaltung von Wahlversprechen, so wäre dies auch mehr als verdient.