Anschlag auf Qasem Soleimani und Erklärungen des US-Präsidenten Warum ich Trump in Sachen Iran nicht traue

08. Januar 2020

Holt die Truppen nach Hause!

von Ron Paul

US-Präsident Trump und sein Außenminister Mike Pompeo haben erzählt, die USA hätten Generalmajor Qasem Soleimani bei einem Anschlag töten müssen, weil er „unmittelbar bevorstehende Angriffe“ auf US-Bürger geplant habe. Ich glaube ihnen nicht.

Warum nicht? Weil Trump und die Neocons – wie Pompeo einer ist – die ganzen letzten drei Jahre gelogen haben, wenn es um den Iran ging – in dem Bemühen, genug Unterstützung für einen US-Angriff zusammenzutrommeln. Angefangen bei der falschen Rechtfertigung für den Austritt aus dem Iran-Atomabkommen über die Schuldzuweisung an den Iran mit Blick auf den Jemen bis zu derjenigen für einen Angriff auf saudische Ölanlagen hat uns die US-Regierung drei Jahre lang mit einem stetigen Strom von Lügen gefüttert, weil sie von ihm besessen ist.

Und vor Trumps Besessenheit mit dem Iran logen uns die letzten vier US-Regierungen in einem fort an, um Krieg in den Irak, nach Afghanistan, Syrien, Libyen, Serbien und Somalia zu tragen – und die Liste wird länger.

Ab einem bestimmten Punkt, nachdem wir jahrzehntelang über eine „Bedrohung“ beständig und durchgehend belogen wurden, die die USA durch einen Militärangriff „ausschalten“ müssten, kommt eine Zeit, da wir annehmen müssen, dass sie lügen – bis sie steinharte, unwiderlegbare Beweise vorlegen. Bislang haben sie gar nichts geliefert. Also glaube ich ihnen nicht.

Präsident Trump warnte, seine Regierung habe bereits 52 Orte ins Visier genommen, die für den Iran und die iranische Kultur wichtig seien, und dass die USA sie angreifen würden, sollte der Iran wegen der Tötung General Soleimanis zurückschlagen. Da der Iran keine Kapazitäten hat, die Vereinigten Staaten anzugreifen, werden sich auch künftige Gegenschläge gegen US-Truppen oder Regierungsbeamte richten, die im Nahen Osten stationiert sind oder ihn besuchen. Ich habe eine sehr einfache Lösung für Präsident Trump, die das Leben von Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte und anderer Beamter retten wird: Kommt einfach nach Hause! Es gibt absolut keinen Grund für US-Truppen, im gesamten Nahen Osten stationiert zu sein – für das zunehmende Risiko, für nichts zu sterben.

In einem Beitrag von letzter Woche auf der Seite „Ron Paul Liberty Report“ habe ich festgestellt, dass der US-Angriff auf einen führenden iranischen Armeeoffizier auf irakischem Boden – gegen den Einspruch der irakischen Regierung – nur zur Folge hätte, dass die irakischen Fraktionen sich gegen die Vereinigten Staaten verbünden. Und so kam es auch: Am Sonntag stimmte das irakische Parlament dafür, US-Truppen des Landes zu verweisen. Es mag eine unverbindliche Resolution gewesen sein, aber die Stimmung ist eindeutig. US-Truppen sind nicht erwünscht und befinden sich in wachsender Gefahr. Also warum nicht auf das irakische Parlament hören?

Bringt die amerikanischen Truppen heim, schließt die US-Botschaft in Bagdad – ein Symbol amerikanischer Aggression – und lasst die Menschen des Nahen Ostens ihre eigenen Probleme lösen. Behaltet eine starke Verteidigung bei, um die Vereinigten Staaten zu schützen, aber beendet dieses Neocon-Hirngespinst, die Welt mittels Gewehrläufen beherrschen zu wollen. Es funktioniert nicht. Es macht die USA ärmer und für Angriffe verletzlicher. Es macht die Elite Washingtons reich, während die Arbeiter- und Mittelklasse Amerikas die Rechnung zahlen darf. Es verstärkt Hass und den Wunsch nach Revanche unter denen, die der interventionistischen US-Außenpolitik zum Opfer fielen. Und es führte zu Millionen Unschuldiger, die in Übersee getötet wurden.

Der Versuch, die Welt zu beherrschen, bringt den Vereinigten Staaten keinen Vorteil. Solch eine Außenpolitik bringt höchstens den Bankrott – moralisch und finanziell. Sagt dem Kongress und der Regierung, dass wir zum Wohle Amerikas die Rückkehr amerikanischer Truppen aus dem Nahen Osten verlangen!

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.