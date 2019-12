Modephänomen „Fantasy“ Ein neuer, alter Glaube?

08. Dezember 2019

Germanische Mythen zwischen freiem Markt, Volksseele und Realitätsflucht

von Florian Müller

Bildquelle: imago images / United Archives Verfilmungen von „Der Herr der Ringe“: Kassenschlager mit Tiefgang

1. Kapitel: Auf der Suche nach Gott?

Allerorts hört man, dass Europa seit der Aufklärung vom Glauben abgefallen ist. Rationalität, kritisches Denken, Hinterfragen und schließlich die „Tötung Gottes“ haben uns zu Atheisten gemacht. Ob das gut oder schlecht ist – so die Antwort der meisten – sei einmal dahingestellt. Auch das einwanderungskritische Lager ist gespalten: Von „Wir brauchen eine Rückbesinnung zum Christentum“ bis zu „Nur mit Atheismus und Humanismus kann man den Islam besiegen“ ist eigentlich alles mit dabei. Die einen wollen die spirituelle Wende, die anderen unseren Steinzeitneubürgern mit weltlichen Waffen entgegentreten. Damit meine ich nicht Waffen, sondern „Waffen“ wie Volk, Tradition, Freiheit und Familie.

Meine persönliche Meinung direkt zu Beginn: Ja. Beides. Aber worum es hier eigentlich gehen soll, ist eine andere Geschichte. Linke, Rechte, oben und unten, bunt, grün, rot oder blau, irren sich über den „Glauben“, die „Religion“ und die „Spiritualität“ in Mitteleuropa. Und das ganz gewaltig.

Der findige Leser denkt sich jetzt: Ja, ja, weiß ich schon, Klimasekte, Multikulti-Glaube, Endzeitgedanken, Faktenbefreiung – das ist der neue Glaube der degenerierten Mitteleuropäer, der in das Vakuum der Aufklärung und den Niedergang des Christentums eingedrungen ist.

Das ist grundsätzlich richtig, darum geht es mir aber nicht. Denn: Wir sind alle, vom linksextremen Steinewerfer bis zum rechtsextremen Hetzjäger (gab‘s nicht!), ziemlich gläubig. Das Stichwort: Fantasy. (In diesem Artikel verwende ich „Fantasy“ im Sinne der deutschen Prägung. Im angelsächsischen Raum verwendet man „Fantasy“ für sehr vielgestaltigere „fiktionale“ Literatur.)

2. Kapitel: Ein neues Zeitalter

Was hat denn jetzt „Fantasy“ mit Religion und Glauben zu tun? Eine ganze Menge. Die Geburtsstunde der „modernen“ oder zeitgenössischen Fantasy-Literatur war 1937, als John Ronald Reuel Tolkien den „Hobbit“ veröffentlichte. Zwar gab es „phantastische Literatur“ schon Jahrhunderte vor Tolkien, aber der brillante, deutschlandliebende und nazihassende Brite mit deutschen Vorfahren begründete einen ganz neuen Stil des Genres.

Nur einige Jahre später brach auch in den USA die erste „Fantasy-Welle“ los. 1948 schrieb Harrison Smith in einem Journal darüber. Zu dieser Zeit waren die Literaturwissenschaften noch nicht linksversifft und ähnelten den ernsthaften Wissenschaften. Bei meiner Recherche zu diesem Artikel habe ich versucht, neues Material zu finden. Es war beinahe unmöglich, da sich jeder Text auf „Gender“, „Frauenrollen“, „Minderheiten“ und „Fehldeutung von Geschlechterrollen“ reduzierte. Dazu später mehr. Besagter Harrison war damals, wie ich heute, mit einem Schwall an Fantasy-Literatur konfrontiert und auf der Suche nach dem Warum. Seine Schlussfolgerung: „Zuallererst ist es selbstverständlich, dass die schnell voranschreitende Modernisierung und Mechanisierung in der amerikanischen Kultur sowie die ansteigende Unfähigkeit der Religion(en), die emotionalen und metaphysischen Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, das Bedürfnis des Menschen für Sicherheit zerstört haben. Sie suchen nach einer geordneten Welt und einer Fortsetzung des Seins nach dem Tod.“

So weit, so plausibel. Aber was ist, wenn Harrison bereits in seiner ersten Annahme ein Fehler unterlaufen ist? Er spricht von der „ansteigenden Unfähigkeit der Religionen“ und blickt vollkommen selbstverständlich auf die „typischen“ Religionen, die im Westen zumeist monotheistisch sind. Was aber wäre, wenn Fantasy selbst eine Religion ist?

Den zweiten Aspekt, den Harrison nur teilweise anspricht, ist die Abneigung des Menschen gegenüber Willkür, einer Art „Unfairness“. Ein „Kommst du mit hundert Bogenschützen, komme ich mit hundert Schilden“ ist dem heutigen Menschen beinahe lieber, als sich durch die Absurditätendickichte der Steuererklärung zu schlagen. In der Fantasy des Mittelalters ist einiges viel logischer und konsistenter, auch wenn mit der Magie und den Göttern eine irrationale Konstante existiert. Eine gewisse Ehrlichkeit und Direktheit bestimmen die mitteleuropäische Fantasy.

José Ortega y Gasset, der brillante spanische Philosoph, schrieb in einer Abhandlung über die Vorliebe für das Mittelalter im Vergleich zur Antike: „War die Antike nicht hell erleuchtet und fortschrittlich? Das Mittelalter nicht dunkel, brutal und barbarisch? Warum laufen Kinder eigentlich nicht mit Togen über Antikenfestspiele?“ Ein absurder Gedanke, ist er aber doch nur das Gegenstück zur Realität: Kinder mit Schild und Schwert lieben die Mittelalterfestspiele, duellieren sich, bauen Burgen. Ortegas genialer Schluss: „Die Burg des Mittelalters symbolisiert den absoluten Schutz des Privaten. Die Antike ist eine Republik, man ist den Gesetzen wie auch den Schergen des Staates ausgeliefert.“ Ein Götz von Berlichingen – gehasst und gesucht – zieht einfach seine Zugbrücke hoch. Das lieben Kinder, und das lieben Erwachsene. Und um zurück zu „Fantasy“ zu kommen: Moderne Fantasy-Geschichten über die Antike sind (im englischen und deutschen Sprachraum) kaum existent. Auch aus diesem Grund ist das Mittelalter die „perfekte“ Zeit.

Und es liegt nicht nur am reinen Inhalt. Antike Fantasy ist den „Germanen“ irgendwie fremd. Eine steile These vielleicht, die an anderer Stelle aber schnell bestätigt wird: Die linksgedrehten „Literaturwissenschaftler“ regen sich nämlich über „rassistische“ Fantasy-Bücher auf. Weiße Autoren und weiße Protagonisten – die Hölle für die modernen Multikulti-Kämpfer. Die bekannte Schreiberin Amy McCulloch, Tochter einer Asiatin und eines Europäers, berichtet empört darüber, warum sie Fantasy-Autorin wurde: „Als Autorin gemischter Abstammung, die als Kind viel gelesen hat, habe ich mich niemals in solchen Büchern wiederentdeckt, egal ob Fantasy, Science-Fiction, Abenteuer oder Romanzen. Es scheint, als würden die Leser eher sprechende Drachen akzeptieren als gemischtrassige (mixed-race) Prinzessinnen.“ (Was historisch bereits falsch ist, da der „Parzival“ von einem „gefleckten“ Prinzen berichtet, dem Sohn eines weißen Fürsten und einer osmanischen Königin. Heutzutage wäre die Fürstin weiß und der König ein Osmane, aber das ist ein anderes Thema.)

In den Weiten des phantastischen Internets überall das Gleiche: Es gibt angeblich zu wenige farbige Fantasy-Charaktere und Autoren. Die Reaktion der beschränkten Studenten: „Das muss sich ändern.“ Dass sich die Multikulti-Gleichheitskämpfer im Angesicht des übermächtigen Drachen (freier Markt) so gebärden wie die weißen, edlen Ritterhelden aus den Büchern ihrer Kindheit, die Ungerechtigkeit gegen den Wind riechen, ist dabei so tragikomisch wie eine erstklassige Heldengeschichte. Hat man nun aber ein kleines bisschen Ahnung von Psychologie und dem freien Markt, kommt man schnell auf die Erklärung, die gar nichts mit Rassismus zu tun hat: Farbige lesen keine (typische) Fantasy-Literatur, keine weiße Fantasy-Literatur.

Ein Blick in die Topriege der schwarzen Fantasy-Autoren genügt: futuristisch, eskapistisch, dystopisch, Traumwelten, biopolitisch, Voodoo, afrikanisch, minoritätisch, modern, zombiehaft und sogar rassistisch. Ein Virus will in einem Buch die Schwarzen töten. Wie auch immer: Mantel, Degen, Schwert, Ritter, Zauberer, Elfen und Zwerge findet man fast ausschließlich in weißer Fantasy-Literatur. Statistiken existieren dazu aber leider nicht.

3. Kapitel: Die dunkle Vergangenheit

Zurück zum „Herrn der Ringe“, unserem Prototypen. Jedes Kind kennt die Welt um Mittelerde. Spätestens seit der Verfilmung von Peter Jackson ist Tolkiens Universum so etwas wie das archetypische Vorbild der nachfolgenden Fantasy-Autoren geworden. Orks, Elben, Zwerge, Trolle, Naturgeister, Pfeil und Bogen, Schwerter, Zauberer bestimmen spätestens seit den 1990er Jahren das gesamte Fantasy-Genre.

Tolkiens Meisterwerk beruht beinahe komplett auf der europäischen und vor allem deutschen Kulturgeschichte des frühen Mittelalters, kündet also aus der Zeit der Völkerwanderungen. Die Rohirrim sind nach Annahmen der meisten Literaturwissenschaftler Ostgoten, ihre Charaktere basieren auf der Hervarar-Saga, die Dunländer basieren vermutlich auf den Kelten. Ostlinge sind möglicherweise Sassaniden, also Perser, und der mächtige Anduin ist natürlich die Donau. Tolkien schreibt in seinen Briefen: „Ich habe den größten Teil meines Lebens auf das Studium germanischer Belange verwendet (in jenem allgemeinen Sinne, der auch England und Skandinavien umfasst). In dem germanischen Ideal steckt mehr an Kraft (und Wahrheit), als die Unwissenden meinen. Jedenfalls habe ich einen heißen persönlichen Groll gegen diesen verdammten kleinen Ignoranten Adolf Hitler. Weil er den edlen nordischen Geist, jenen vortrefflichen Beitrag zu Europa, den ich immer geliebt und in seinem wahren Licht zu zeigen versucht habe, ruiniert, missbraucht und verdorben hat, so dass er nun für immer verflucht ist.“

Sogar der hässliche Gollum, den viele als brillanteste Schöpfung Tolkiens einordnen, beruht nach Einschätzung vieler Fans und Literaturwissenschaftler auf dem Monster Grendel, das von Beowulf getötet wird. In „Beowulf“ selber spricht man in einer deutschen Übersetzung sogar von einem „Herrn der Ringe“, im Englischen von einem „Ring-Prince“. Dass Tolkien diesen Namen direkt übernahm, ist allerdings zu bezweifeln. Der „Herr der Ringe“, oder der „Ring-Giver“, war im angelsächsischen Mittelalter ein Begriff für den König, der seinen Vasallen und tapferen Fürsten Ringe gab, um sie für ihre Kriegsdienste zu belohnen und vermutlich auch (leider lässt sich kein Beleg finden) zu binden. Auch in der „Edda“ existiert „Der eine Ring“. Von Odins Armreif Draupnir – „der Tröpfler“ – tropfen alle neun Tage acht gleichwertige Ringe ab, die dem „Meisterring“ untergeordnet sind. Saurons Ring sind neun Menschenringe, sieben Zwergenringe und drei Elbenringe untergeordnet.

Aragorn – der unbekannte König Gondors – erhält im „Herrn der Ringe“ das sagenumwobene Schwert Elendils, seines Vorfahren, dessen Splitter aufbewahrt wurden, die man neu zusammenschmiedete. König Sigmund aus der „Völsunga Saga“, einer isländischen Vorzeitsage, zerbricht sein Schwert und lässt die Teile für seinen Sohn, Sigurd, aufbewahren, der damit große Taten vollbringen wird. Im deutschen Sprachraum heißt Sigurd übrigens Siegfried...

Und erinnern wir uns an das Ende des dritten Buches. Die finale Schlacht zieht herauf, Dunkel gegen Hell, Gut gegen Böse. Wie konnte der Ringkrieg gewonnen werden? Indem der König an der Spitze eines Heeres toter Krieger in die Schlacht tritt. Damit ist der Ablauf zum Ragnarök, zum Schicksalstag der germanischen Mythologie, beinahe identisch. Lediglich die Zerstörung und das Ende des Krieges in der alten Saga ist biblischeren Ausmaßes.

Auch in vielen unbekannten Werken Tolkiens sind die Hinweise evident. In seinem Nachlass fand man die „Legende von Sigurd und Gudrún“, eine eigene Fassung des „Nibelungenlieds“, das nicht auf Richard Wagners Interpretation beruht, sondern direkt auf den altisländischen Quellen der „Edda“. In Fachkreisen ist der Bezug Tolkiens zu germanischen Sagen bekannt, der normale Tolkienleser und Zuschauer weiß darüber jedoch kaum etwas und wundert sich, warum ihm „Der Herr der Ringe“ auch nach dem 20. Filmeabend immer noch gefällt.

Absurde oder fast schon ein wenig peinliche Züge nimmt Tolkiens Werk an, wenn man bemerkt, dass die Namen der Zwerge fast ausschließlich aus der „Edda“ geklaut sind: „Der Zwerge von Erde, wie sie Durin angab“ („Edda“, Simrock-Übersetzung). Durin ist auch bei Tolkien der Stammvater der Zwerge. Daneben gibt es in der „Edda“ die Zwerge Dain, Bifur, Bafur, Bömbur, Nori, Thorin, Fili, Kili, womit Tolkien fast die gesamten Namen der Reisegesellschaft des Hobbits aus der „Edda“ übernommen hat. Eine Handvoll Zwerge aus der „Edda“ fehlen allerdings unter Tolkiens Zwergen, so zum Beispiel Gandalfr. Was mit diesem Namen wohl passiert ist?

Festhalten muss man allerdings, dass Tolkien selbst kein „Neuheide“ oder dergleichen war, sondern im Privaten an einem tiefen katholischen Glauben festhielt. So entsteht ein gewisses Zerrbild über die eigene ausgelebte Religion und das Verbreiten germanischen Glaubens, die den Vorwurf, Tolkien erschaffe mit seinen Veröffentlichungen nur einen Fluchtweg aus der harschen Realität, weiter verstärkt. Direkte Allegorien zum christlichen Glauben lehnte Tolkien zeit seines Lebens ab („Ich mag keine Allegorie, wo auch immer ich sie rieche“), wenngleich bei dem Kampf zwischen dem „stolzen Bösen“ und dem „rechtschaffenen Guten“ in seinen Büchern deutlich klarer unterschieden wird als in der germanischen Mythologie, die von „grauen“ und zwiespältigen Charakteren lebt.

4. Kapitel: Tolkiens Kunde verbreitet sich

Wie dominant diese Tolkiensche, europäische Fantasy-„Strömung“ eigentlich ist, zeigt sich nicht nur in Tausenden Fantasy-Nachahmern, Büchern, Erzählungen, Brettspielen bis hin zur Bettwäsche. Auch ein Blick in die Computerspielwelt zeigt: Aufbausimulationen dominierten die 90er und frühen 2000er Jahre, wurden aber mittlerweile von „Rollenspielen“, die eigentlich immer im europäischen Fantasy-Mittelalter spielen, hinter sich gelassen. Leider lassen sich auch für diese Annahme keine harten Zahlen finden, zumal „Role-Play-Games“ (RPGs) aufgrund des technischen Fortschritts besser umsetzbar sind als noch vor zehn oder 15 Jahren. Die erste Erfolgsreihe war übrigens „Gothic“ – eine deutsche Produktion, die es leider nicht mehr gibt. Ich empfehlen jedem, einmal die Landschafts- und vor allem Stadtbilder von „Gothic“ mit hessischen Kleinstädten zu vergleichen. Vielleicht sollten die Stadtverwaltungen juristisch gegen die elektronischen Raubkopien vorgehen? Gothic, ein Exportschlager? Nicht ganz. Wikipedia schreibt dazu: „Der Erfolg beschränkt sich zum weitaus größten Teil auf den deutschsprachigen Raum und Osteuropa. Im westeuropäischen und amerikanischen Spielemarkt fristeten zumindest die ersten beiden Teile ein reines Nischendasein.“

Mit dem „Witcher“, zuerst ein Buch, später eine PC-Spielreihe, kam die nächste Fantasy-Erfolgsgeschichte, die im Meisterwerk „The Wild Hunt“ (Die wilde Jagd) gipfelte. Nicht nur der Name ist der mitteleuropäischen Mythologie entlehnt, auch die Spielwelt und die Ereignisse im „dunklen Zeitalter“. Auf einmal werden die Roggenmuhme und der Waldschrat wieder lebendig, die sogar vielen in der Generation 70 plus unbekannt sind. Ähnlich wie „Gothic“ kam „The Witcher“ nicht in den südlichen Ländern an. Nachdem der erste Teil in Italien gefloppt war, wurde keine italienische Synchronisation und Übersetzung mehr angeboten. Auch ins Spanische wurde „The Witcher 3“ nicht übersetzt, was bei 420 Millionen Spanischmuttersprachlern durchaus bemerkenswert ist, wohingegen es sehr wohl eine japanische Version gibt.

„World of Warcraft“, als größtes Onlinerollenspiel, zu besten Zeiten mit zwölf Millionen aktiven Spielern zeitgleich, insgesamt mit 100 Millionen Spielern, basiert ebenfalls auf dem typischen, retrospektiven Schwert-Bogen-Fantasy-Abenteuer des Mittelalters. Auch hier veröffentlichte der Anbieter Blizzard Statistiken über die Anzahl der Spieler aus den Ländern, in denen man „WoW“ spielen kann, wo also regionale Server vorhanden sind. 2018 spielten 21 Millionen US-amerikanische Avatare, in Süd- und Mittelamerika nur 1,5 Millionen Charaktere. Zur Erklärung: Ein Spieler kann sich mehrere Avatare anlegen, die auf dem Regionalserver registriert werden. Aufgrund struktureller Eigenschaften, Wohlstand und Technikzugang sind diese Zahlen schwer zu vergleichen, schaut man aber nach Europa, werden die Unterschiede markanter: In England spielten 2018 10,6 Millionen Avatare, in Frankreich nur 2,3 Millionen. Da Blizzard als englischsprachiges Unternehmen aus den USA startete, sind auch hier die Zahlen verzerrt. Aber warum haben die Deutschen 5,4 Millionen Avatare, also mehr als doppelt so viele wie die französischen Nachbarn? Warum haben die Spanier nur 900.000 Avatare und die Italiener lediglich 200.000? Der exakt gleiche Trend wie beim „Witcher“. Rechnet man die totalen Zahlen auf die Bevölkerung um: Statistisch haben 18,9 Prozent der Engländer und 6,6 Prozent der Deutschen eine spielbare Figur in der Welt von „WoW“, während in Frankreich nur 3,6 Prozent einen Avatar haben. Spanien folgt mit 1,9 Prozent, und Italien liegt mit 0,3 Prozent unter ferner liefen.

Jetzt wird es interessant: Sollten sich diese Zahlen durch andere Bücher und Spiele bestätigen, hat man deutliche Hinweise auf kulturelle, möglicherweise ethnische, Präferenzen der „Germanen“ und „Slawen“ zu ihren altvorderen Sagen, die sich ohnehin stark ähneln, wohingegen Südländer, Schwarze und Hispanier wenig Zugang zu derlei Geschichten haben. Die Kunden konsumieren die Geschichten ihrer Vorfahren, ohne es zu wissen, die südlichen Völker lehnen dergleichen ab, ohne zu wissen, warum. Die Frage nach dem Warum ist ohnehin noch nicht vollends geklärt. Vier mögliche Ansätze:

Erstens: In der Kindheit wird man unbewusst durch Erzählungen der Vorfahren geprägt. Märchen und Sagen, basierend auf vor- oder nebenchristlichem Glauben, werden an die nächste Generation weitergegeben.

Zweitens: Durch den medialen Konsum, der wiederum auf alten Mythen beruht, werden die Erzählungen der Vorfahren noch indirekter weitergegeben, als wenn Oma vor dem Schlafengehen eine Geschichte vorliest.

Drittens: Es existiert tatsächlich eine statistisch auffällige, biologische Präferenz für den Zugang zu Erzählungen, die aus dem gleichen Raum stammen wie der Konsument tausend Jahre später.

Viertens: Die Produzenten/Übersetzer/Manager/Marketing-Fachleute hatten einen Furz quersitzen, weshalb die bislang nachweisbaren Unterschiede schlicht und einfach durch einen „Manager-Bias“ zu erklären sind.

Auflösen wird man diese Thesen in nächster Zeit nicht, vermutlich ist auch an allen vier Ansätzen etwas dran. Egal welchen Charakter oder welche Geschichte Sie sich genauer anschauen: Die Vorbilder aus den germanischen Sagen sind evident und teilweise so eindeutig, dass es verwundert, warum die Verbindung nicht allgegenwärtig ist. Eine interessante Konstellation: Die Unterhaltungskultur hat im freien Markt die Rolle des vorchristlichen „Glaubens“, oder zumindest der Mythologie übernommen, ohne Kenntnisnahme der Öffentlichkeit, sogar ohne Wissen der Konsumenten, und auch ohne Kenntnis der Kirche, die vor Hunderten Jahren solche häretischen Spiele mit Baumgeistern und Sagengestalten auf den Index gesetzt hätte.

Und falls Sie jetzt einwenden: Was haben denn Freizeitunterhaltung und das Buch der Bücher gemein? Summiert man die Zeiten auf, die die Jugend in der Bibel liest, und vergleicht diese mit der Zeit, die sie mit vorchristlicher Sagenwelt im Bereich Fantasy verbringt, sieht es für das Christentum schlecht aus. Und gerade beim „Seelenheil“ gegenüber den Problemen des Alltags erfüllt Fantasy mittlerweile eine herausragende Rolle. Ob es sich dabei allerdings nur um spaßigen Eskapismus handelt, wie man Tolkien ein Leben lang vorwarf, oder ob den „Gläubigen“ wirklich durch eine schwere Zeit geholfen wird, ist eine Frage, die sich die Fantasy-Anhänger gefallen lassen müssen.

Nachwort

Wie kam ich auf die Idee zu diesem Artikel? Vor gut zwei Jahren fuhr ich mit dem Bus durch meine geliebte linksradikale Studentenstadt Marburg. Mir gegenüber saß eine junge Dame, die mich für „junge Dame“ sicherlich angespuckt hätte. Tunnel, Dreadlocks, zerrissene Klamotten, grüne Haarsträhnen, Sidecut; eine Mischung aus hilfesuchender Subkultur und modernem Linksextremisten. Auf ihrem Schoß ein Wälzer von einem Taschenbuch. Bestimmt 1.000 Seiten. Fantasy. Irgendetwas mit Zwergen, Elben, Orks, hilfesuchenden Prinzessinnen, gefährlichen Halbgöttern, Fabelwesen. Der aufmerksame Mensch erkennt diese Bücher auf 100 Meter Entfernung, die Einbände sehen immer gleich aus. Geometrische Figuren auf einem blauen oder roten „verzauberten“ Hintergrund, oder eine Landschaft, wo der Protagonist – „Protagonist“, wie ekelhaft, nennen wir es Held – gegen einen Drachen oder sonstige Bösartigkeiten kämpft. Die Titelbilder sind schwer zu beschreiben, aber Sie wissen sicherlich, was ich meine. Dann steht in martialischer Schrift noch „Der Kampf der Irgendwas“ oder „Der Untergang des Wasauchimmers“ oder „Ära der Blabla“ auf dem Cover. Die junge Dame saß mit übergeschlagenen Beinen im Bus und gleichzeitig nicht im Bus. Sie war ganz woanders, und ihr ziemlich ungesund aussehendes Gesicht war verzaubert. Irgendwo flog sie durch die alten Welten, die unserem Europa so gar nicht zufälligerweise gleichen. Ich hätte sonst was machen können, sie hätte mich nicht wahrgenommen. Ihr Gesicht sah aus wie das ihrer Vorfahren, als sie vor über tausend Jahren vorm Ofen saßen und die Alten erzählten, wie Siegfried den Drachen bezwang und Odin sein Auge verlor. Vielleicht war sie auch gerade auf dem Weg zum Hambacher Forst oder anderen bedrohten Waldgebieten, um sich mit solcher Inbrunst an einem Baum anzuketten, als wären die Pflanzen lebendig und gottgeweiht.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 198.