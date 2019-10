Libertäre und Identitäre Für den fairen statt den großen Austausch

26. Oktober 2019

Eine Gegenrede

von Florian Müller

Seit drei oder vier Jahren bin ich offen für libertäre Ideen, seit einigen Jahren zähle ich mich mit Einschränkungen zum libertären Lager. Ich erinnere mich noch daran, wie ich während meiner ersten ef-Konferenz auf Usedom erstmals mit Libertären ins Gespräch kam. Das Ende der Partei der Vernunft (PDV) war noch nicht ganz überwunden, steckte vielen noch in den Knochen. Es herrschte ein wenig das traurige Gefühl, bei den Leuten einfach nicht anzukommen. Nicht dieses typisch linke Gefühl „Der Pöbel versteht uns einfach nicht, wir müssen ihn zwingen“, sondern die Erkenntnis, dass in Deutschland ein libertäres Personenpotenzial von vielleicht zwei bis drei Prozent existiert und sobald jemand leicht hüstelnd „Staatsknete“ ruft, sich diese Menge an Leuten nochmals reduziert. Dazu das Bewusstsein, dass „mit Libertären kein Staat zu machen“ ist, da sie einfach zu individualistisch sind – ein Sack Flöhe eben.

Libertäre sind komische Vögel, da beißt die Maus keinen Faden ab. Warum ist das so? Libertarismus, so meine persönliche Definition, ist die politische Verwirklichung eines Konsequentialismus. Man denkt alles bis zum bitteren Ende. Das habe ich bereits in der Schule geliebt und wurde als „Totalitärer“ beäugt. „Sei nicht immer so radikal“, meinte meine Mutter oft genug – und auch noch heute. Ich verstand nicht, warum, schließlich war ich im Recht.

Bei den Libertären gibt es zwei Lager. Die Anarchisten, die alles konsequent zu Ende denken, und die Minimalstaatler, die sich nicht trauen. Roland Baader war ein Anhänger des Minimalstaats, auch wenn er zugab, dass die Anarchisten „die besseren Argumente haben“. Ja, konsequenter Liberalismus ist ein „race to the end“, ein Lauf zum Ende der Gedanken. Ein Durchexerzieren aller Optionen. Daran, konsequenter Anarchist zu werden, hat mich mein Konservatismus und Patriotismus gehindert, auch wenn sich diese Denke weniger mit dem angeblich feindlichen Anarchismus beißt, als die meisten Leute meinen. Gerard Radnitzky ist das Bindeglied – noch kennt den 2006 Verstorbenen allerdings kaum jemand.

Auch glaube ich, dass die Libertären und ernsthaft Liberalen besser dastehen als noch vor einigen Jahren. Ein Zugpferd ist die AfD mit einem bärenstarken bürgerlich-liberalen bis hin zum libertären Flügel, der korrigierend auf den – nennen wir ihn – „sozialromantischen“ Flügel einwirkt. Wir haben eine Hayek-Gesellschaft, die sich nicht nur überparteilich nennt, sondern es auch tatsächlich ist. Spätestens seit der Kindergartenabspaltung der Liberallalas ist die Position klar: Wir vertreten Hayek, wir vertreten die Freiheit, egal woher du kommst. Lagerdenken? I wo! Auf den „Jugendtreffs“, wie ich sie flapsig nennen darf, sind gelegentlich eine Handvoll rosa Angehauchte, die nach einigen Tagen eher „freundlich“ auf klassisch-liberale, libertäre, konservative Linie geschubst werden. Oder nicht mehr wiederkommen. Der Verlust ist gering. Es waren dann Wohlfühlsozialisten in gelbem Gewand.

Und natürlich darf man eigentümlich frei nicht vergessen. Gerade ef leistet für viele die metapolitische Vorarbeit, den Einstieg, die Erkenntnis – und bildet ein unsichtbares Netzwerk libertärer Kräfte in ganz Deutschland. Für die Hardcore-Schiene sorgt dann auch das Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland, wo nicht nur in wirtschaftspolitischen Fragen die Österreichische Schule hochgehalten, sondern auch dem Anarchokapitalismus à la Rothbard und Hoppe gefrönt wird. Dazu kommen inzwischen noch zig andere „anständige“ libertäre Clubs, Zirkel, Institutionen, Youtuber, Autoren, die vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe erfüllen, die viele vergessen: Sie sorgen dafür, dass der konsequente Liberalismus („Libertarismus“) nicht von den Linken übernommen wird. Wer sich einmal informiert, wird schnell merken, dass Antifa, Linksradikale und andere Konsorten den Begriff des „Libertären“ ebenfalls für sich beanspruchen. Dass viele der Leser davon nichts mitbekommen, zeigt die große Wirkmacht der „Rheinisch-Libertären“. Die Libertären sind tatsächlich im Aufschwung begriffen.

Die Realität steht ... libertär?

Ich habe in den letzten Jahren mit einigen Identitären zu tun gehabt, mit ihnen gesprochen und eigentlich jeden relativ schnell von einer Staatsreduktion überzeugen können. Die Politik hat mir die Argumente auf dem Silbertablett geliefert. Warum kommen Ali und Sucuk? „Weil die Grenzen offen sind!“, so die Antwort. „Warum gehen Sie dann nach Deutschland, Skandinavien, Großbritannien und nicht nach Polen?“ – „Weil sie da mehr Staatskohle kriegen!“

Wenn das nicht half, erzählte ich von meinen bürokratischen Erfahrungen als „Krautzone“-Verleger: Wenn das Finanzamt an der Tür klingelt und „nur mal nachschauen will“, weil es einen für einen Reichsbürger hält, merkt jeder Identitäre – eigentlich jeder Mensch –, dass der Staat nicht dein Freund ist. Die Politik ist das Problem, nicht die Lösung, das stellen auch immer mehr „Rechte“ fest, trotzdem muss man einige aus dem Irrglauben befreien, dass es mit „neuer Politik“ oder „neuen Politikern“ automatisch besser wird. Es kann nach meiner Überzeugung besser werden, aber das ist keine Notwendigkeit. Wie auch immer: Ich bin mittlerweile der Meinung, dass man leichter Identitäre von der Staatsreduktion überzeugen kann als Liberallalas. Der Grund ist einfach: FDP-Liberale befinden sich im System, Identitäre außerhalb.

So ist es für mich aktuell nicht nachvollziehbar, welcher Stellungskrieg zwischen Libertären und Identitären geschürt wird, und es schmerzt mich, dabei zuzusehen. Ich versuche, die beiden Fronten zu erklären, wie ich sie verstanden habe: Die Libertären sorgen sich und kritisieren die Ausrichtung der Identitären hin zu „staatlichen Lösungen“ und mehr Zwang, die Identitären hassen den „Liberalismus“ wie der Teufel das Weihwasser.

Nun ist es aber so, dass ein Missverständnis vorherrscht, was „Liberalismus“ bedeutet. Genauer gesagt zwei Missverständnisse. Kurz gefasst: Die Identitären und Neurechten sind erstens einer historisch-begrifflichen Fehlinterpretation auf den Leim gegangen und zweitens einer postmodernen Begriffskaperung durch die Linken aufgesessen. Zwei Fehler, die sich leider nicht gegenseitig aufheben, sondern verstärken. Zum historischen Fehlschluss der Neurechten siehe meinen zusätzlichen Artikel auf Seite 30. Hier soll es nur um die moderne Begriffsinterpretation gehen.

Gegen den verzerrten Liberalismus

Der Liberalismus, gegen den die Identitäre Bewegung (IB) kämpft, hat nichts mit dem klassischen Liberalismus zu tun, sondern mit dem umgedeuteten Sozialliberalismus der letzten Jahrzehnte. Durch die Achtundsechziger und ihre perversen Epigonen wurde der Begriff der Freiheit auf verschiedenen Ebenen zweckentfremdet. Grundsätzlich geht es darum, dass man nicht die theoretische Freiheit hat, etwas zu tun, sondern auch die praktische Möglichkeit gleichzeitig geliefert bekommt. Frauen dürfen jetzt arbeiten? Klar, nur wollen die Linksgrünen eben auch, dass sie so lange gefördert werden, bis wir mindestens ein 50-50-Verhältnis haben. Von der Freiheit, „arbeiten gehen zu können“, sind wir innerhalb weniger Jahre in sozialistisches Gedankengut gerutscht, „arbeiten gehen zu müssen“. Die hohe Steuerlast befeuert das ideologische Experiment. Mit dem Liberalismus wurde die Freiheit erkämpft, zu tun, was man für gut und richtig hält, sofern man niemandem schadet. Der „Linksliberalismus“ fordert aggressiv die Förderung dieser Freiheiten und verkehrt sie dadurch ins Gegenteil, wird zum Zwang, da man Regeln aufstellen und Geld abpressen muss. Oder anders gesagt: Der Liberalismus hat für die Freiheit gekämpft, die „Defäkation auf der Bühne“ betreiben zu können, der „Linksliberalismus“ (Sozialismus) erpresst Gelder, um diese Kacke aufzuführen, zwingt den Besuch in Lehrpläne an Schulen und stellt sie als neue und einzige Maxime hin. Gegen diesen „Liberalismus“ stellt sich die IB.

Der klassische Liberalismus hat dafür gesorgt, dass sich der Mensch frei ausleben darf. Eine absolute Minderheit hat ein Problem mit Geschlechtsidentitäten oder Homosexualität. Ein Problem hat die IB aber sehr wohl, wenn Drag-Queens Vorlesungen in Kindergärten halten. Gegen diesen „Liberalismus“ kämpft die IB.

Ein anderes Beispiel: die Familie. Abgesehen davon, dass der (klassische) Liberalismus meines Wissens nie gegen die Familie gekämpft hat, unterstellen wir ihm einfach mal, er habe es getan, indem er die Rechte der Frauen als freie Individuen gestärkt hat. Jetzt kommen dahergelaufene „Linksliberale“ und erzählen, dass Scheidung, Kinderlosigkeit, Selbstverwirklichung, Übervorteilung der Frau positiv und erstrebenswert seien, so dass Familien zerstört werden. Das ist der „Liberalismus“, gegen den die IB sich heute stellt. Leider hat bei den Identitären diese Differenzierung noch nie jemand klargestellt, was für Verwirrung und Unfrieden sorgt.

Das Traurige an dieser Auseinandersetzung ist, dass ich dergleichen noch zusammenfassen muss. Denn die Libertären müssten es eigentlich besser wissen. Sie selbst haben seit Jahrzehnten mit der falschen Auslegung des Liberalismus durch die Linksgrünen zu kämpfen. Sie kennen das Problem, und trotzdem greifen sie die IB an, weil sie „antiliberal“ sei?

Haftungsausschluss: Natürlich gibt es auch echte etatistische Strömungen, neosozialistische Aktivisten und Hintermänner in der IB. Meine Annahme bezieht sich nicht auf alle. Ein Aktivist bestätigt mir: „Einige Einzelpersonen aus dem Spektrum der Neuen Rechten haben es sich gefühlt zur Aufgabe gemacht, Marxismus zu relativieren und eine ‚neue soziale Frage‘ zu thematisieren. Das finde ich legitim, ist aber eben die Sicht von einigen Einzelpersonen. Deren Darstellungen dürfen nicht auf das gesamte neurechte Lager oder die IB gestülpt werden.“

Was wäre, wenn?

Aber selbst wenn ich mich in allem täusche, voreingenommen oder blauäugig bin und keine Ahnung habe, spielen wir einfach mal ein Spiel und ändern alle Parameter zugunsten der libertären Kritik an der IB. Selbst wenn die Libertären in allen Punkten recht haben und die IBler – im Falle des Machterhalts – das Vierte Reich aufziehen, Freiheit verbannen, die Wirtschaft enteignen. Selbst dann gibt es noch immer einen Punkt, der mir übler aufstößt als Hitler die „Marburger Rede“: dass die Kritik mancher Libertären an den Identitären sich Bahn bricht, nachdem die IB schwer gescholten und angezählt in der Ringecke sitzt, Sellner seine x-te Hausdurchsuchung überstanden hat, die deutschen IB-Strukturen meines Wissens marode vor sich hin wanken und jeder, der Rang und Namen hat, von der Linken bis zur AfD, auf junge Idealisten einprügelt, die ihre Zukunft aufs Spiel setzen, um ihr Land zu retten. Nur weil ein politisierter Verfassungsschutz in der Post-Maaßen-Ära es geschafft hat, die IB auf die Beobachterliste zu setzen? Sofort rennen die Deutschen herum wie aufgescheuchte Hühner, allen voran die AfD, die sich mittlerweile auch in höchst distanzeritischen Gefilden bewegt. Gut, eigentümlich frei kritisierte die Identitären und Neuen Rechten bereits 2017 sehr scharf, etwa mit einer Schwerpunktausgabe in ef 177. Aber warum beginnt die beißende Kritik an der IB von Gunnar Kaiser auf Youtube ausgerechnet im Juli 2019? Die IB Österreich gibt es seit 2012, der deutsche Ableger folgte kurz darauf. Es gab jahrelang die Möglichkeit, sich gegen die angeblich so sozialistische und staatsfreundliche IB zu stellen. Soweit ich mich erinnern kann, passierte das aber ausschließlich in eigentümlich frei. Warum geht der Streit bei anderen 2019 los und nicht 2017? Stattdessen flirteten einige eher mit den „coolen Jungs“, schließlich hatte man einen gemeinsamen Feind: Die institutionalisierten Achtundsechziger. Zur Erinnerung: Diesen Feind gibt es noch immer.

Noch ein paar Worte zur politischen Ausrichtung der Identitären und der „Beobachtungswürdigkeit“: Meine Oma war rechtsextremer als die IB. Und in diesem Fall bitte wörtlich nehmen. Meine Oma war auch eine anständige Frau und hat immer die SPD gewählt. Naja, vielleicht doch nicht so anständig. Es ist glasklar, dass die aktuelle Regierung verfassungsfeindlicher handelt als die IB Deutschland. Wer das anders sieht, möge mir bitte mitteilen, wann oder wo die IB sich explizit gegen das deutsche Grundgesetz gewandt hat oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollte. Und auch die Behauptung, dass die IB „antiliberal“ sei, beruht nach meinem Recherchestand auf einzelnen Aussagen – teilweise von Martin Sellner, teilweise von anderen Autoren der IB –, nicht auf dem Minimalkonsens.

Auf der Website der IB stehen sechs Forderungen: „Erhalt der ethnokulturellen Identität“ – „Verteidigung des Eigenen“ – „Eine offene Debatte über Identität“ – „Remigration“ – „Hilfe vor Ort“ – „Sichere Grenzen“. Keiner dieser Punkte richtet sich direkt gegen den Liberalismus oder den Kapitalismus. Die gelegentliche Kapitalismuskritik, auf die sich anschließend die Libertären stürzen, zeigt sich in Einzellaussagen von Leuten, die den Markt nicht verstanden haben und den „Korporatismus“ – die Verflechtung der Politik mit der Wirtschaft – kritisieren. Sie wollen die politische Macht der großen „Player“ bekämpfen, ergo die korrupte Politik.

Die IB denkt nicht in der Kategorie „Markt oder Plan“, sie denkt jenseits wirtschaftlicher Fragen. „Jenseits von Angebot und Nachfrage“, wie Wilhelm Röpke sein Spätwerk nannte. Dass das vielen Libertären nicht in den Kopf geht, da sie alles auf der Markt-Staat-Achse messen, ist nachvollziehbar, geht aber an der Sache vorbei. Identitäre denken nicht ökonomisch. Wie kann man von jemandem verlangen, wie Friedrich August von Hayek zu denken, wenn er meint, „Hayek“ sei ein japanischer Schlachtruf? So ging es mir zumindest anfänglich. Falls doch einige Identitäre ein ökonomisches Verständnis haben, ist es vom volkswirtschaftlichen Mainstream geprägt. Und um noch mal auf die sechs Punkte zurückzukommen: Mir ist nicht klar, welcher davon libertäre Maximen angreift. Am ehesten die „sichere Grenze“, bei diesem Thema ist das libertäre Lager aber selbst gespalten. Die Behauptung von Gunnar Kaiser, dass dieses Profil der IB nur vorgeschoben sei, um den Liberalismus, den Einzelnen und die Moderne zu bekämpfen, halte ich für gelinde gesagt nicht zutreffend.

Sellner sagte dazu in einem Gespräch mit Charlie Krüger auf die Frage, ob die IB ebenfalls ins Totalitäre kippen könnte: „Es könnte nur so sein, wenn alle Leitenden in der IB Österreich und Deutschland zurücktreten und sie alle Grundsätze, die sie hat, aufgibt und hineinkippt in eine dritte politische Theorie, eine politische Religion mit einer totalitären Herangehensweise, einen neuen Menschen, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Das will die IB explizit nicht. Wir sagen ganz klar: Wir wollen uns beschränken auf den Erhalt der ethnokulturellen Identität. Wir haben rundherum kein riesiges ideologisches Konstrukt.“

Nahe und ferne Zukünfte

Ich gestehe, ich stelle mir mitunter vor, wie Libertäre auf einem Schafott stehen, dahinter muslimische Scharfrichter. Die Libertären sagen dann so was wie: „Steuern sind Raub!“ Oder: „In einer Privatrechtsgesellschaft wäre das nicht passiert!“ Der neudeutsche Richter sagt dann so was wie: „Kopf ab!“ Ein bisschen Spott muss sein, er soll meine Kernkritik verdeutlichen.

Eine „ethnokulturelle Kontinuität“, wie der identitäre Rapper „Komplott“ sprechsingt, ist – und davon bin ich in den letzten Jahren mehr denn je überzeugt – eine notwendige Voraussetzung für ein freies Deutschland und ein freies Europa. Und damit auch Voraussetzung für den echten Liberalismus und Libertarismus – oder zumindest für genügend Freiräume, so dass freiheitliche Gedanken sich weiter einbringen können. Sozialismus, Staatsmacht und Zwang entstehen immer dann, wenn man sie angeblich „braucht“. Und das ist der Fall, wenn ethnische und kulturelle Vielfalt aufeinandertreffen und für Probleme sorgen. „Multikulti“ innerhalb eines Rechtsraumes verursacht häufig – natürlich nicht immer – staatlichen Zwang. Eine andere Frage: Wann waren die USA am freiesten? Die Antwort darauf müssen Sie sich aus rechtlichen Gründen selbst geben.

Einen letzten Mythos muss ich noch besprechen. Einige Libertäre finden Muslime toll, da sie staatskritisch sind, Schattenwirtschaft betreiben, eigene Rechtsnormen etablieren, quasi als eine Art natürlicher Verbündeter gegen den Staat. Natürlich kann man Muslime toll finden, ihre Kultur mögen, mit ihnen befreundet sein. Allerdings sollte man nicht seinen erwünschten Libertarismus („Deutsche sind ja sooo staatsgläubig“) auf Muslime übertragen („Die geben nichts auf den Staat und machen ihr Ding“). Sie geben nichts auf unsere Obrigkeit. Wenn Deutschland dann einmal ein muslimischer Staat sein sollte, werden die Muslime uns in puncto Staatsgläubigkeit um Längen übertreffen. „Staatsgläubigkeit“ dann bitte wörtlich nehmen. Übrigens: Auch ein kleiner Teil der Neuen Rechten testet gerade aus, ob man sich mit den Muslimen vertragen sollte, da sie gegen Liberalismus, Gendergaga und Moderne sind. Beide Gruppen werden gehörig straucheln.

„Libertär“ und „identitär“ sind nicht gegensätzlich! Aber sie sind natürlich grundverschieden. Es sind Strömungen eines „rechten“ Lagers. „Rechts“ nicht bezogen auf Staatsvolk oder Kollektivgemeinschaft, sondern auf die logischste Gemeinsamkeit: die Abwesenheit von Zwang. Denn „rechts sein“ heißt für mich die Akzeptanz der Natur und der Ungleichheit. Freiheit ist ein natürlicher Zustand, und Identität ist ein natürlicher Zustand. Die Natur ist rechts.

So bleibt für mich nur eines zu sagen: Es gibt weniger Widersprüche, als man denkt. Man muss sich nur unterhalten – streiten – und vor allem überzeugen. Dieses Hick-Hack ist so nötig wie die Eier des Papstes. Dafür, dass die Libertären angeblich die besten Argumente haben, findet zu wenig Austausch statt. Es sollte ein Leichtes sein, junge Patrioten zu staatskritischem Denken zu bringen. Im Gegenzug könnten die Libertären lernen, wie oppositionelle Kultur, Symbolik und Pathos, Musik und „Coolness“ funktionieren. Ideen dazu hatten wir schon so oft. Nichts ist passiert. Den Weg bis zum schlanken Staat kann man gemeinsam gehen. Querfront. Jetzt. Für ein freies Deutschland.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv dort publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 197.