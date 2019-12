Versuch einer Antwort auf Gunnar Kaisers Kritik an der Identitären Bewegung Natürliche Ordnung statt „westliche Werte“

11. Dezember 2019

Diskussionsbeitrag einer Traditionalistin

von Eva-Maria Michels

Gunnar Kaiser hat in mehreren Youtube-Videos, deren Transkripte in den Ausgaben 196 und 197 von eigentümlich frei veröffentlicht wurden, scharfe Kritik an der Identitären Bewegung geäußert. Um es gleich vorab zu sagen: Auf sämtliche Unterstellungen Kaisers, wie IB-Anhänger wirklich oder vermeintlich ticken, will ich hier nicht eingehen, denn erstens ist ...