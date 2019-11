Politischer Streit und Zank Freunde, Feinde und Mitstreiter

15. November 2019

Der Wettbewerb sollte nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik fair ausgetragen werden

von Joachim Kuhnle

Die politische Debatte wird immer schärfer und schlimmer. Nicht nur zwischen linkem Hauptstrom und Alternativen, sondern auch auf der rechten Seite des Grabens scheint die Schlammschlacht ein beliebtes Vergnügen zu sein. Die Verschärfung ist nicht nur für alle schädlich, sie nervt auch. Schon immer hat es unterschiedliche Denkschulen gegeben. Nur selten geht es beim Disput darum, wer „recht“ hat. Wer besser überzeugen kann, mag die Diskussion gewinnen. Die heilige Wahrheit geht damit aber noch lange nicht in seinen Besitz über. Unterschiedliche Meinungen und Weltbilder müssen in einer christlich-liberalen Gesellschaft erlaubt sein. Wie eine ideale Ordnung organisiert ist, hängt vom individuellen Standpunkt ab. Damit gibt es unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe, was besser und was schlechter ist. Idealerweise sollte man das tolerieren können.

Weil Menschen sich gegenseitig schlecht zuhören (niemand ist perfekt), kommt es regelmäßig zu Missverständnissen. Nachfragen ist offensichtlich anstrengender, als den Andersdenkenden eine verwerfliche Haltung, Gesinnung und so weiter an die Backe zu kleben, auch wenn die vermerkten Vorwürfe gar nicht zutreffen. Im Ergebnis bildet das aber nur die eigene Charakterschwäche ab, und auch die Außenwirkung der eigenen Argumentation ist blamabel. Interessant wird es bei kollektivistischem Agieren in Gruppen und bei Gruppenzuweisungen der anderen. Kollektive sind prinzipiell etwas Positives und Notwendiges (niemand kann alleine existieren). Im Streit kommt aber ein gravierendes Problem hinzu. Der erwähnte Aufkleber wird jetzt auf eine leblose Schublade geklebt, und der Meinungsgegner wird (oft gegen seinen Willen) in diese Schublade hineingepfercht. Im Extremfall entstehen so Feindbilder, gegen die erbittert Krieg geführt wird, ohne den Einzelnen mit seinem vielfältigen Charakter überhaupt noch wahrzunehmen. Das ist sehr gefährlich und muss von Zeit zu Zeit von einer Metaebene aus thematisiert werden.

Das Schubladenprinzip wie auch das Missverstehen vereinfachen die Debatten hin zu einem primitiven Schwarzweißdenken. Man selbst symbolisiert dabei das Gute und die anderen den Dämon. Tatsächlich ist aber schon der Einzelne in sich differenziert zu betrachten. Jeder Mensch hat gute und schlechte Seiten und (was noch wichtiger ist) gute und schlechte Momente (unbeachtet dessen, was gut und was schlecht ist). Im christlichen Weltbild ist die Sünde ähnlich wie die Heldentat ein Augenblicksereignis. Ein Individuum kann in einem Moment ein Held und in einem anderen Moment ein Verräter sein. Um ein aktuelles Beispiel zu nennen: Judas, ein von Jesus ausgewählter Jünger, sicherlich meistens ein vorbildlicher Mensch, hat in einem ungünstigen Augenblick seinen Fürsprecher verraten. Als er von der Staatsmacht dafür Münzen erhielt (den Judaslohn), war ihm bereits klar, dass er einen Fehler gemacht hatte. Mit der Schuld wollte er nicht mehr leben, und er beging Selbstmord. Es ist eine tragische Geschichte. Als der Fußballspieler Lothar Matthäus von Borussia Mönchengladbach zum Rivalen Bayern München wechselte, nannten ihn die Fans „Judas“. Das war nicht schön, denn damit reduzierte man die Leistungen des Sportstars als Person nur auf eine einzelne Handlung. Seine vorher erbrachten Leistungen (aufgrund derer das Interesse von Bayern München erst geweckt wurde) wurden einfach ausgeblendet. Der Begriff „Judaslohn“ hingegen ist weniger schäbig, denn er weist wirklich nur auf ein singuläres Verhalten hin.

Eine komplette Person sollte nicht einfach in ein Schwarzweißmuster gezwängt werden. Die Formel „Zwei Menschen, zwei Meinungen“ ist falsch. Tatsächlich gibt es zwischen zwei politischen Streithähnen immer sowohl Übereinstimmungen als auch Gegensätze. Das wird im Disput oft ausgeblendet. Noch komplexer wird es bei Gruppen. Die Einteilung in „Libertäre“ und „Identitäre“ ist nicht verboten, aber grobschlächtig und oberflächlich. Dessen sollte man sich bewusst sein. Keine Gruppe ist in sich homogen. Es gibt nicht nur bei den Themen Schnittmengen und Gegensätze, sondern die Gemeinsamkeiten und Unterschiede wechseln, je nachdem, welche Vertreter die Gruppen stellen. Der libertäre A kann mit dem Identitären B in einer Sache übereinstimmen, in der die Kontrahenten C und D gegenteilige Auffassungen vertreten. Gruppen gegeneinander abzugrenzen ist daher immer schwierig bis unmöglich. Gegenseitige Abgrenzungen von Gruppen sind daher immer überzogen und unfair.

Kollektive, seien es Neurechte, Libertäre, Deutsche, Jesiden, Muslime, Familien, Extinction Rebellion, Handballer oder Landfrauen, zeichnen sich durch Gemeinsamkeiten und Zusammengehörigkeitsgefühle aus. Symbole, Fahnen, Wappen, Lieder, Sprache, Grundsätze, Werte und so weiter sind identitätsstiftend. Diese Dinge sind nicht nur nützlich, sondern auch wertbringend für das Kollektiv. Auch nach außen wirken positive Merkmale attraktiv und einladend. Hingegen sind gemeinsame Feindbilder, Angriffe oder gar gemeinsame Verbrechen schädlich. Hitler soll gesagt haben, nichts schweiße mehr zusammen als ein gemeinsames Verbrechen. Das mag allenfalls kurzfristig stimmen. Auf Dauer zerstören negative Handlungen die Moral, und in der Außenwirkung sind sie desaströs. An dieser Stelle werden Kollektive zu einem großen Übel.

Was bedeutet das für die Praxis? Mit welcher Strategie sollen politische Ziele verfolgt werden? Die Freiheit ist ein hohes Gut, sollte aber dort enden, wo die Freiheit anderer unfair attackiert wird. Wer von den eigenen Ideen überzeugt ist, scheut die offene und faire Debatte nicht. Man kann die eigenen Vorzüge darlegen und für die eigenen Überzeugungen werben. Persönliche Beschimpfungen des Meinungsgegners sind dann unnötig. Ein schlechtes Beispiel gibt derzeit die SPD ab. Viele Vertreter treten immer wieder mit üblen Beschimpfungen gegen die AfD und ihre Anhänger in den Vordergrund. Und das, obwohl die Partei wissen müsste, dass zahlreiche frühere Wähler zur den Alternativen übergelaufen sind. Haben die Sozialdemokraten keine überzeugenden Inhalte mehr? Dass das Ganze blamabel wirkt, kann man an den fortlaufend schlechteren Wahlergebnissen sehen.

Im Idealfall sind nach einer Debatte die Teilnehmer nicht alle der gleichen (richtigen) Meinung, sondern sie haben eine gemeinsame Vorstellung davon, welche Gemeinsamkeiten und welche Gegensätze es gibt. Beides herauszuarbeiten ist die Königsdisziplin. Dass dieser Idealfall fast nie stattfindet, liegt an menschlichen Schwächen. Gutes Zuhören, gegenseitiger Respekt und ein gut begründetes eigenes Weltbild wären von Vorteil. Oft fehlt einfach auch nur die Substanz.

Kommen wir von der biblischen Traumwelt zur harten Realität: In der Politik geht es weniger um die Moral und mehr um die Macht. Wer darf wem etwas wegnehmen? Das ist der zentrale Punkt, um den sich alles dreht. Der libertäre Spruch „Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem“ passt in diesem Zusammenhang, ist aber nicht hilfreich, weil die Wirklichkeit nun einmal so ist. Der Kampf um die Macht ist noch nicht einmal eine menschliche Erfindung, sondern ein Naturgesetz. Wer die Schaltstellen der Macht in einem Gemeinwesen besetzt, möchte keine fairen Debatten, schon gar nicht, wenn die Herrschaft hinterfragt wird. Wie der Publizist Henryk M. Broder einmal feststellte, wird die Opposition, sprich die AfD, von den anderen unfair behandelt. Selbiges gilt auch für andere oppositionelle Gruppen, Medien, Initiativen und Einzelpersonen. Je größer die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist, desto heftiger bläst einem Oppositionellen der kalte Wind der Machtelite ins Gesicht. Die Identitären waren bisher etwas mutiger als die Libertären und werden daher auch stärker niedergeknüppelt. Momentan geht es hauptsächlich darum, in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erlangen zu dürfen. Die Meinungsfreiheit und die Forderung nach fairen Debatten sind die mit Abstand wichtigsten Forderungen für jede Opposition. Dabei schadet es nicht, sich gegenseitig zu unterstützen. Es macht keinen Sinn, das Fell des Bären schon aufzuteilen, bevor der Bär erlegt ist. Die Machtverhältnisse sind noch stark zementiert. Sollte in ferner Zukunft einmal ein Machtwechsel stattfinden, dann müssen Liberale nicht nur überzeugen, sondern ihre Konzepte müssen sich auch in der Praxis bewähren. Wenn es denn einmal einen Markt dafür geben wird, dann werden sich die besseren Ideen automatisch durchsetzen. Auch Nationalkonservative benötigen für den Tag X ein Erfolgskonzept. Warum also soll man vorzeitig die Brücken sprengen?