Thekentalk Folge 3 (ef-TV)Aktien. Hongkong. Mentalitäten. Crashpropheten.

22. November 2019

Markus Elsässer im Thekentalk

Gast der dritten Folge des Thekentalks ist der unabhängige Investor Markus Elsässer.



Gastgeber André F. Lichtschlag unterhält sich mit Dr. Elsässer über dessen Kindheit in Hongkong und die schwierige politische und ökonomische Situation dort heute, über chinesische, deutsche und andere Mentalitäten, über Singapur, London und Paris, über die schönste Stadt der Welt, über Gentlemen, Wohlhabende und Neider, über die Wirkung seines Bestsellers „Des klugen Investors Handbuch“, über seine beiden Investmentfonds, seine Medienarbeit auch und gerade auf Youtube, über Dividendenstrategien und den Nutzen von ETFs, über konkrete Aktien, die er als Value-Investor im Blick hat, über die Konjunktur, Null- und Minuszinsen, über die Bedeutung von Crashpropheten und die Freude am Leben.

In diesem Sendeformat (Playlist) bittet Gastgeber André F. Lichtschlag interessante Gesprächspartner an die ef-Theke, um ganz in Ruhe etwas tiefer zu bohren als üblich. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft in vielen weiteren Videos und auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem.

Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de und/oder über eine gezielte Spende für unsere Video- und Podcast-Formate:

Gezielte Paypal-Spende

Helfen Sie uns, die frohe Botschaft in vielen weiteren Videos und auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten: Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!



Sie mögen auch unser journalistisches Portal und Magazin kennenlernen? Dann testen Sie doch ef einmal per unverbindlichem Schnupperabonnement: Wenn Sie das Stichwort „Theke“ eingeben, erhalten Sie gratis dazu auch einen Aphorismenband von Michael Klonovsky: Schnupperabonnement



Markus Elsässer auf Youtube.