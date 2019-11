Ludwig-von-Mises-Konferenz 2019 Das große Tier mit seinen Häutungen

16. November 2019

Warum der Sozialismus so oft gescheitert ist und doch wirkungsmächtig bleibt

von Bruno Bandulet

Bildquelle: misesde.org Die Redner der Mises-Konferenz 2019: Andreas Marquart, Rolf. W. Puster, Raymond Unger, Philipp Bagus, Antony P. Mueller und Thorsten Polleit (v.l.n.r.)

Wenn es stimmt, dass sich das liberale Deutschland auf der Jahrestagung der Hayek-Gesellschaft trifft und das libertäre jeden Januar auf Usedom, dann rangiert die Münchner Mises-Konferenz irgendwo dazwischen. Professor Thorsten Polleit, Präsident des deutschen Mises-Instituts, sprach denn auch in seiner Begrüßung vor dem vollbesetzten Festsaal des „Bayerischen Hofes“ von der „liberal-libertären Lehre“, zog eine Erfolgsbilanz der Institutsarbeit und nannte die „Ursachendiagnose“ den Beitrag, den die diesjährige Oktoberveranstaltung (Generalthema: „Logik versus Emotion“) leisten wolle. Vorstand Andreas Marquart versprach den Zuhörern eine Antwort auf die Frage, warum der Neo-Marxismus immer noch auf so fruchtbaren Boden fällt, streifte die Themen Migration, Klimapolitik und die Ideologie der Gleichheit – und bezeichnete die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank als „größte Enteignungsaktion der Geschichte“.

Am weitesten angereist war Antony P. Mueller, Professor der Volkswirtschaftslehre an der brasilianischen Bundesuniversität UFS und Mitglied sowohl des US-amerikanischen als auch des brasilianischen Mises-Instituts. Gebürtiger Forchheimer, zerlegte er mit weichem fränkischem Akzent die Geschichte des Marxismus samt seiner vielen Häutungen und Spielarten, was gerade die Stärke dieser Ideologie ausmache. Sein Thema war die „Revolution auf Samtpfoten“.

Mueller erinnerte zunächst an die Forderungen des von Marx und Engels verfassten „Kommunistischen Manifests“: „Aufhebung des Privateigentums“, „Aufhebung der Familie“, „die Nationalität abschaffen“, mit den „überlieferten Ideen brechen“. Das war 1848, nicht 2019. Wie aktuell!

Als geistesgeschichtliche Strömungen, die den großen Fluss des Marxismus nährten und nähren, identifizierte Mueller den Atheismus Feuerbachs, die Methodik Hegels, die auf Saint-Simon zurückgehende Idee des Religionsersatzes, den „Gemeinwillen“ Rousseaus als Vorlage für die Politische Korrektheit, Lenin als Idealtypus des Intellektuellen als Veränderer, sodann die Kritische Theorie Max Horkheimers und den Kulturmarxismus Antonio Gramscis. Letzterer propagierte die Infiltration von Schulen, Universitäten, Kirchen und Medien. Rudi Dutschke meinte dasselbe mit dem „langen Marsch durch die Institutionen“.

Interessant Muellers Hinweis, wonach die von Horkheimer begründete Frankfurter Schule das „Gute“ in der Gesellschaft für nicht bestimmbar hielt, wohl aber die negativen Seiten wie den „Konsumterror“, die dann verabsolutiert wurden – heute ist es die „Klimakatastrophe“.

Weil der Marxismus, so der Professor aus Brasilien, ein ganzer Komplex sei, müsse man eher von „Marxismen“ sprechen. Die modernen Marxisten hätten erkannt, dass die alte Klassenanalyse überholt sei. Sie hätten den bekannten Satz von Marx („Das Sein bestimmt das Bewusstsein“) umgedreht. Jetzt stehe die Bewusstseinsänderung am Anfang – siehe den Mechanismus der Klimapolitik.

Philipp Bagus, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid, entwickelte den Gedankengang seines brasilianischen Kollegen weiter. Er beschrieb den Ablauf aller bisherigen sozialistischen Experimente: Zuerst die „Flitterwochen“, die dem Publikum als demokratischer Sozialismus verkauft werden – so auch in den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution in Russland, als westliche Intellektuelle noch begeistert waren. Dann die zweite Phase des verschärften Terrors, als auch ein Bertolt Brecht Stalin rühmte oder als die DDR und selbst Nordkorea noch verteidigt wurden – man könne kein Omelett machen, ohne die Eier zu zerbrechen, so die Rechtfertigung. Und schließlich in der dritten Phase der Zusammenbruch des Systems wie zuletzt in Venezuela, woraufhin von der üblichen Seite beteuert wird, das Ganze habe mit dem wirklichen Sozialismus nichts zu tun gehabt.

Auch Bagus zählte verschiedene „Sozialismen“ auf, darunter nicht zuletzt den demokratischen Sozialismus, der graduell vorgehe und immer noch frei Wahlen zulasse. „Entscheidend ist, dass jemand Zwang ausübt.“ Der gemeinsame Nenner aller sozialistischen Spielarten: „Institutionelle Aggression gegen das Privateigentum.“ Und, laut Mises: die Unmöglichkeit einer Wirtschaftsrechnung, weil ohne Marktpreise die Kosten nicht zu ermitteln sind. Beispiele: der Mietendeckel in Berlin oder das staatliche Bildungssystem in Deutschland mit kontinuierlich fallendem Bildungsniveau.

Professor Polleit befasste sich mit dem Gegenprogramm und dem zum Kampfbegriff gewordenen Kapitalismus, der sich durch drei Eigenschaften auszeichne: die Produktionsmittel in Privathand, Geld als Tauschmittel, Wettbewerb und damit freie Marktwirtschaft. Woher die weitverbreitete antikapitalistische Mentalität komme? Antwort: Mangelndes ökonomisches Wissen, Verwendung des Kapitalismus als Projektionsfläche für alle möglichen Missstände, Neid und Ressentiments und das Wirken von Psychopathen und Soziopathen, die anderen ihren Willen aufzwingen wollen. Hoffnungsschimmer: „Das Deutungsmonopol der tonangebenden Intellektuellen bröckelt. Sie haben keine Argumente mehr, sie radikalisieren sich, sie gehen körperlich vor und stürmen schon wieder Vorlesungen.“

Eine echte Entdeckung präsentierte das Mises-Institut mit dem Berliner Maler und Autor Raymond Unger. Er erklärte die oft beklagte Spaltung der deutschen Gesellschaft mit dem „transgenerationalen Kriegstrauma“. Die Generation, die wie seine Eltern Krieg, Bombenterror und Vertreibung selbst erleben musste, habe die Vergangenheit beiseitegeschoben, zu vergessen versucht und sich seelisch abgekapselt – ein Schutzmechanismus, der gut funktioniert habe. Das Trauma, so Unger, habe sich später auf die im Durchschnitt 20 Jahre nach dem Krieg geborene Generation der Babyboomer übertragen. Diese hätten einen Schuld- und Schamkomplex entwickelt, ihn der Gesellschaft aufgelastet, die Hypermoral zum Leitmotiv ausgerufen und in der politischen Korrektheit ein neues Machtinstrument gefunden. Die „Kriegsenkel-Politiker“ träfen nur noch gesinnungsethische Entscheidungen und könnten sich – Stichwort: Migration – nicht einmal vorstellen, das eigene Territorium zu schützen.

Es lohnt sich, Ungers Vortrag wie die anderen in voller Länge anzuhören. Sie sind über die Seite misesde.org abrufbar. Mit nunmehr sieben Veranstaltungen hat sich die Münchner Konferenz als Institution mit einem Stammpublikum auch aus Österreich und der Schweiz etabliert. Während die Theorie nie zu kurz kam, fehlte Gold bisher im Programm. Ein Thema, das sich für 2020 anbietet, wo doch die nächste Finanzkrise näher zu rücken scheint, war in den Pausengesprächen im „Bayerischen Hof“ zu hören.

