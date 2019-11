Blasphemische Ausfälle in der Netflix-Serie „Wir sind die Welle“ Kahane, übernehmen Sie!

03. November 2019

Inklusive Linkerunser

von Axel B.C. Krauss

„Feelgood-Aktivisten und ein Millennial-James-Dean: Die Netflix-Serie ‚Wir sind die Welle‘ dreht das Faschismuslehrstück von Morton Rhue auf links. Was soll der Quatsch?“, schreibt Daniel Gerhardt am 31. Oktober in der „Zeit“.

Frag ich mich auch. Und bin völlig perplex, wie man Linken, die sich in den letzten Jahren in ganz erklecklicher Zahl als überaus tolerant und meinungsfreiheitsfreundlich erwiesen, vorwerfen kann, eventuell doch auch mal etwas über die Stränge zu schlagen. Warum denn bitte? Weil sie Menschen, die anderer Meinung sind als sie selbst, auch mal an freier Rede hindern (kein Wunder, sind ja alles Nazis!) oder auch physisch zuweilen ganz zutraulich werden? Autos unerwünschter Politiker in Brand stecken, Steine durch Fenster werfen, die Umwelt mit Farbbeuteln verschönern und bunter machen und so?

Ich habe nicht die allerleiseste Ahnung, warum die reinste, beste, edelste, wahrhaftigste politische Lehre aller Zeiten, also die linke, blasphemischerweise in Zweifel gezogen wird. Ich blick‘s einfach nicht.

Da müsse man doch mehr differenzieren, fordert der Autor, vor allem mit Blick auf Klima-Aktivisten, um die es in der Serie schließlich auch geht. Kein Problem, herzlich gerne: Ich bin schon ganz gespannt und freue mich tierisch auf die ersten Artikel in der „Zeit“, die den einen oder anderen Naturwissenschaftler zu Wort kommen lassen, der Zweifel an der offiziell vorgegebenen, durchaus nicht ganz unkommunistisch daherkommenden Klimawandelpropaganda äußert. Nichts dagegen, nur her mit den Differenzierungen!

Außerdem weiß heute doch jedes Kind dank Kika und der buchstäblich zeit-genössischen Revision des Vaterunser:

Linker unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.

Deine geschlossene Einheitsmeinungsfront komme.

Dein ökonomisch und sozial desaströser Wille geschehe, wie im ideologisch bornierten und wirtschaftlich völlig unbeleckten Wolkenkuckuckshimmel, so auf verarmter, enteigneter Erden.

Unser tägliches Brot gib uns auch heute wieder nicht,

und vergib uns unsere ewigliche und untilgbare rechte Schuld,

wie auch wir unsere rechten Nachbarn denunzieren wollen bei Kahane.

Und führe uns nicht in rechtspopulistische Versuchung,

sondern erlöse uns von dem nichtlinken Bösen.

Denn Dein ist das allein seligmachende Himmelreich

und die kollektivistisch zerstörerische Kraft

und die sozialistisch doppelplusgute Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

Beziehungsweise Mao.