Richard David Precht fordert 25 Prozent Steuern auf Onlinehandel „Der Sinn von Verboten besteht darin, Freiheit zu sichern“

18. Oktober 2019

Ein Sargnagel für die Marktwirtschaft

von Sven Edelhäuser

Wenn ich einen in den letzten Jahren im Internet gemieden habe, dann ist es der Fernsehphilosoph Richard David Precht. Zum Glück gibt es Menschen wie den Schriftsteller und Videoblogger Gunnar Kaiser, die sich gerne durch die Gehirnwindungen solcher Möchtegern-Universalgelehrten wühlen. Ansonsten wäre mir wohl Prechts Forderung nach 25 Prozent Steuern auf den Onlinehandel in Deutschland, um der Verelendung der Innenstädte entgegenzuwirken, verborgen geblieben. Richard David Precht ist für mich kein Philosoph und schon gar kein Universalgelehrter, der zu vielen Themen etwas Erkenntnisreiches beitragen könnte. Schon in den ersten drei Minuten der Sendung „phoenix persönlich“ macht er folgende Aussage: „Der Sinn von Verboten besteht darin, Freiheit zu sichern.“ Das sei liberales Denken. So sei es in der Geschichte der Menschheit noch nie der Fall gewesen, dass sich irgendwo, ohne eine Prechtsche Lenkung der Gesellschaft, die Vernunft durchgesetzt habe. Precht ist dabei natürlich einer derjenigen „Intellektuellen“, die entscheiden, welche Verbote sinnvoll sind, und diese müssten dann nur noch mittels Politik durchgesetzt werden. Dann sei die Welt wieder in Ordnung. Nichts anderes als ein Hofschreiberling im Mittelalter ist er, ein Günstling der Herrscherklasse. So hochnäsig, so sich selbst über die „dumme Masse“ erhebend und dabei so von sich selbst und seinen wirren Äußerungen überzeugt, dass er nicht einmal mehr merkt, was er von sich gibt: „Der Sinn von Verboten besteht darin, Freiheit zu sichern.“ Ich kann diesen Satz nur noch einmal wiederholen und merke dabei, wie ich mich immer mehr vor diesem Gedankengut ekele. Diese Art des Denkens rechtfertigt alle Grausamkeiten der Geschichte von Herrschern gegenüber Beherrschten. Beispiele gibt es genug in der jüngsten Menschheitsgeschichte.

Damit will ich mein eigenes Kriechen durch diese Gehirnwindungen auch beenden und ein wenig Praxis ins Spiel bringen. Denn ich bin nicht Gunnar Kaiser, der daran irgendwie eine perfide Freude empfindet. Ganz im Gegenteil. Ich bekomme dabei eher Gewaltphantasien, weil mir jemand Gewalt antun will.

25 Prozent Steuern auf den Onlinehandel wären also laut Richard David Precht die Lösung, um der Verwahrlosung und der Verelendung von Innenstädten entgegenzuwirken. Damit meint er eigentlich leerstehende Geschäftsräume. Es klingt bei ihm aber nach Dritte-Welt-Slums mitten in den Städten Deutschlands. Mir ist schon klar, dass so etwas wie Fortschritt für Precht nur dann fortschrittlich ist, wenn es auch ästhetisch in seine Weltanschauung passt. So soll ich also als Onlinehändler für die Querfinanzierung der Innenstädte herhalten, damit dieser rückwärtsgewandte Mensch wieder frohlockend durch die Innenstädte laufen kann, weil der städtische Markt nur so floriert. Überall schöne Auslagen, an denen er sich sattsehen kann. Überall viele einkaufende Menschen an den Ständen, in den Läden und an den Kassen. Das Herz der Innenstädte pocht wieder, so wie Precht eben meint, dass es pochen sollte.

Die Margen im Onlinehandel bei Artikeln um die zehn Euro betragen in etwa 20 bis 30 Prozent vor Einkommenssteuer und vor den Kosten für den Steuerberater und anderen Kosten, wie zum Beispiel der tollen neuen Verpackungsverordnung. Sie werden im Grunde jedes Jahr kleiner. Es ist nämlich nicht so, dass die Konkurrenz die Preise erhöht. Eher ist es das Gegenteil. Bei Produkten um die 50 Euro reden wir vielleicht noch von zehn bis 15 Prozent, eher von zehn Prozent, wenn es sich um Markenware handelt, und dann kommt ein Richard David Precht daher und möchte gerne 25 Prozent davon haben. In einem solchen Fall sind dann so oder so alle Händler gezwungen, die Preise zu erhöhen. Das ist ja auch der Clou dahinter, denkt sich Precht. So wird alles teurer im Internet, und die Menschen gehen wieder in den Innenstädten einkaufen. Mit Philosophie oder Intelligenz hat das nichts zu tun. Das könnte auch von einem Zehnjährigen kommen.

Nicht umsonst boomt der Onlinehandel, und die Innenstädte verzeichnen immer weniger Umsätze. Ich habe mich selbst einmal schlaugemacht und in etwa überschlagen, was es in meiner Heimatstadt Lüneburg kostet, in C-Lage ein stationäres Geschäft zu eröffnen. Von der Kombination aus stationärem Handel und dem im Internet halte ich sogar viel, da beides miteinander synergieren kann. Wenn ich aber „C-Lage“ sage, dann ist das ein kleines Ladengeschäft mit 40 bis 50 Quadratmetern irgendwo in der letzten versteckten Gasse, wohin sich ein Kunde im besten Fall dann verirrt hat, wenn er gerade mal heimlich an irgendeine Altbauhäuserwand schiffen wollte. Die Pacht lag dabei vor circa fünf Jahren schon bei 1.500 Euro im Monat. Drei Monate Kaution obendrauf. Dann sind wir schon bei 6.000 Euro, und dafür habe ich gerade mal den Ladenschlüssel in der Hand und einen Monat Pacht gezahlt. Dann brauchen Sie noch Regale, eine Kasse und eine schöne Außenfassade, damit man überhaupt einen der wenigen Kunden in den Laden zieht. Etwa 10.000 Euro, um einen Laden in der Größe schön herzurichten, ist das Minimum. Nun haben Sie aber noch gar keine Ware, die Sie anbieten könnten. Um die ganzen Regale zu füllen und auch ein gutes Sortiment anbieten zu können, kommen da noch einmal 30.000 bis 45.000 Euro obendrauf. Damit sind wir bei circa 61.000 Euro ohne Strom, Heizung oder Versicherungen. Das alles, ohne jemanden einzustellen, was man sich dann sowieso erst einmal verkneifen sollte. So steht man dann also als neuer, glücklicher Ladenbesitzer von morgens bis abends in dem besagten Laden in der hintersten Gasse und wartet auf Kundschaft.

Um Onlinehändler zu werden, reicht ein Internetanschluss, ein PC, die Beherrschung der deutschen Sprache und ein Smartphone, das ordentliche Fotos machen kann. Sicherlich sind spezielle Fähigkeiten von Vorteil, wie Bildbearbeitung oder eine allgemeine Affinität für die Welt der Bits und Bytes, des Internets und der Software also, um sich in neue Programme schneller einzuarbeiten oder sich ganz einfach schneller auf den verschiedenen Onlinemarktplätzen zurechtzufinden. Und auch der Tanz mit den Algorithmen will gelernt sein. Jeder Marktplatz hat eine andere Melodie. Das ist allerdings erlernbar. Das für mich Entscheidende ist aber als Anfänger in diesem Bereich, dass Sie nicht acht oder mehr doppelseitige Regale mit Waren füllen müssen, damit überhaupt irgendjemand in den Laden kommt. Sie können mit nur einem einzigen Produkt beginnen. Dabei ist eigentlich nur wichtig, dass sie nicht mit einem solchen Produkt beginnen, bei dem die Konkurrenz von vornherein riesig ist und viele etablierte Händler schon lange vor ihnen Fuß gefasst haben. Als Beispiel nenne ich hier mal „Smartphonehüllen“. Jeder dritte Türke in meiner Stadt verkauft diese Dinger entweder online oder sogar stationär. Das ist dann in etwa dieses Niveau: „Äh, äh, Iphones, Diggah! Kauft jeder.“

Mit 500 Euro können Sie allerdings ohne große Probleme mit einem günstigen Produkt loslegen. Sogar mit 50. Wir reden hier also von einem sehr überschaubaren Risiko, und dazu ist es kein Problem, verschiedene Produkte und Nischen nach und nach zu testen. Ein wenig Spielgeld muss man also schon einrechnen. Und wenn es professioneller werden soll, dann hilft natürlich auch eine gute Kamera und eine gute Ausleuchtung des Produkts oder eine gute Software für die Bildbearbeitung. Wenn es also von Anfang an richtig sein soll, dann reden wir hier von maximal 3.000 Euro für eine deutschlandweite Präsentation auf den verschiedenen Marktplätzen im Gegensatz zu circa 61.000 Euro im ersten Monat für ein Ladengeschäft in der hintersten Gasse mit einer sehr kleinen Verkaufsfläche. Und jetzt kommt das Beste: Sie brauchen sich nirgends die Beine in den Bauch stehen, während Ihnen schon der Schweiß von der Stirn perlt, weil sich nach einer Stunde immer noch niemand in Ihren Laden verlaufen hat.

Was sagt uns das alles nun? Richard David Precht lässt bei der Betrachtung der Innenstädte die Folgen des Fiatgeldwahns sowie den Steuer- und Regulierungswahn außen vor und versteht außerdem überhaupt nicht, welche ökonomischen Folgen die Digitalisierung hat. Für ihn ist dieser Fortschritt namens „Digitalisierung“ ein Biest, das zu bändigen sei. Er ist ganz sicher nicht der Philosoph des kleinen Mannes. Er ist eigentlich niemandes Philosoph außer sein eigener. Er hat überhaupt keine Ahnung, wovon er spricht. Allerhöchstens ist er ein ekelhafter Demagoge für die Verbotspartei der Grünen und ansonsten ein Phantast, der sich immer neue diebische Lösungen einfallen lässt, nur weil die Welt nicht so aussieht, wie er sie gerne vorfinden würde. Hier gilt das Recht auf Selbstverteidigung. Und wenn ich ihn hiermit nur mit meiner digitalen Forke von meinem digitalen Hof verscheuche. Dass dieser Mann Bestseller geschrieben hat, ist ein Armutszeugnis für den Bildungsstand und die Freiheit in Deutschland. Precht ist nichts anderes als ein weiterer lebender Sargnagel für die Marktwirtschaft.