Reaktionen auf Trumps Ankündigung, sich aus Syrien zurückzuziehen Washington liegt schon wieder falsch

15. Oktober 2019

Die Kurden verbünden sich mit Assad, um Syrien zu verteidigen

von Ron Paul

Als Präsident Trump letzte Woche tweetete, es sei „Zeit für uns, aus diesen lächerlichen, endlosen Kriegen rauszukommen“ und hinzufügte, die USA würden sich aus Syrien zurückziehen, verfiel Washington in Panik. Plötzlich entdeckten Republikaner, Demokraten, die Presse, Denkfabriken sowie die Kriegsindustrie die Kurden, bezüglich derer sie schnell zu Experten wurden und über die man erzählte, sie seien „Alliierte“, die von einem ignoranten Präsidenten Trump in ihre Vernichtung geschickt würden.

Aber das war alles nur eine weitere parteiübergreifende Masche, um den Kriegsprofit-Zug weiter durch den Beltway rollen zu lassen.

Interventionisten werden alles tun, um US-Truppen davon abzuhalten, jemals nach Hause zurückzukommen, und ihre bevorzugte Taktik ist die Unterstützung für eine schleichende Ausweitung von Einsätzen. Wie Präsident Trump tweetete, erzählte Präsident Obama 2014, das US-Militär würde sich nur 30 Tage in Syrien aufhalten, um die jesidische Minderheit zu retten, von der behauptet wurde, sie würde bedroht. Dann wurde daraus die Mission „Wir müssen den Islamischen Staat bekämpfen“, und so fuhr das US-Militär fort, Syrien illegal zu besetzen und zu bombardieren – für fünf weitere Jahre.

Obwohl es die syrische Armee mit ihren russischen und iranischen Verbündeten war, die den Löwenanteil des Kampfes gegen den IS in Syrien auf sich nahm, beanspruchte Präsident Trump die Lorbeeren für sich und forderte, die Truppen nach Hause zu holen. Doch wenn die Armee nach Hause zurückkehrt, verliert der militärisch-industrielle Kongress-Presse-Komplex seinen Goldesel, also musste ein neues Narrativ erfunden werden.

Die jüngste „schleichende Missionsausweitung“ lief darauf hinaus, die USA müssten in Syrien bleiben, um ihre „Verbündeten“, die Kurden, zu retten. Plötzlich ging es bei der militärischen Präsenz der USA in Syrien nicht mehr um den Kampf gegen Terrorismus, sondern darum, US-Truppen zwischen den Nato-Partner Türkei und die Stellvertreter-Kampftruppen der USA, die Kurden, zu bringen. Wollen die die Amerikaner wirklich glauben machen, es sei für die US-Truppen „pro-amerikanisch“, für einen seit langer Zeit bestehenden Streit zwischen Türken und Kurden zu kämpfen und zu sterben?

Es war überhaupt eine kolossal dumme Idee, die Kurden in Syrien zu trainieren und zu bewaffnen, aber nachdem Milliarden dafür ausgegeben worden waren, Leute zu unterstützen, die sich als Verbündete von al-Qaida in Syrien herausstellten, um das Assad-Regime zu stürzen, dachte man sich in Washington, die Kurden seien die einzigen willigen Stiefel am Boden. Auch wenn ihr Interesse, den IS zu bekämpfen, sich eher in Grenzen hielt, waren sie froh, Washingtons Muskelkraft nutzen zu können, um ihr langfristiges Ziel zu erreichen, sich ein Stück aus Syrien herauszuschneiden (und letztendlich auch aus der Türkei).

Washington behauptete, man könne Syrien noch nicht verlassen, sonst gäbe es ein Massenabschlachten (was die Presse treu nachplapperte). Doch abernals wurden die Politiker, die Mainstreammedien und die Beltway-„Experten“ widerlegt. Sie verstehen nie, dass die Entsendung von US-Truppen in ein anderes Land ohne Berechtigung kein stabilisierender, sondern ein destabilisierender Faktor ist. Ich habe argumentiert, dass im Falle eines Rückzugs der USA aus Syrien (sowie aus dem restlichen Nahen Osten) die Länder der Region einen Weg finden würden, ihre Probleme selber zu lösen.

Nun, da die USA sich aus Nordsyrien zurückziehen, geschieht genau das.

Am Sonntag unterzeichneten die Kurden und die syrische Regierung ein Abkommen, das von den Russen vermittelt wurde, um ihre Differenzen beizulegen und sich zu verbünden, um sich gegen die Übergriffe der Türkei auf syrisches Territorium zu verteidigen.

Jetzt kämpfen die „kurdischen Alliierten“ der USA an der Seite der Armee des syrischen Präsidenten Assad – von dem US-Beamte immer noch erzählen, er „müsse weg“. Washington versteht nicht, dass seine Intervention die Dinge nur schlimmer macht. Der beste Weg, den Kurden und allen anderen in der Region zu helfen, ist es, einfach nach Hause zu gehen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.