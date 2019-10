Mainstreammedien und Meinungsfreiheit Vollgas, Totalitarismus!

07. Oktober 2019

Mehr Heuchelei geht nicht

von Axel B.C. Krauss

Zugegeben, ein gerüttelt Maß Bigotterie war man von den Meinungs-Führern der KPdSU (Kaderpresse der Sowestunion) alias „Mainstream“ alias „Leitmedien“ ja eigentlich schon immer gewohnt, wenn es um das hohe beziehungsweise angeblich so hochgehaltene Gut der Meinungsfreiheit geht. Strenggenommen wurde schon immer gedaumenschraubt, sobald Kommentatoren über den Weidezaun des veröffentlichten Meinensollens sprangen und sich erkühnten, in offiziell erwünschte Narrative zu grätschen.

Egal ob zu Eurubel und E-UdSSR (überall Europafeinde), uns Mutti („Merkelskeptiker“, „‑zweifler" oder gar „‑hasser“, wer seine Wohnzimmerwände nicht mit Portraits schmücken wollte), Außen- beziehungsweise „Verteidigungs“-Politik (jaja, Antiamerikanist, schon klar, Putins persönlicher Sexsklave, weiß ich doch) oder im Marxschen/Engelsschen Sinne konterrevolutionärer Rechtsmenschenmüll („keinen Millimeter!“, grölte es unlängst wieder historisch durchaus passend durch eine Arena).

Doch nun scheinen die Exzellenzen so richtig Vollgas geben zu wollen, was Heuchelei betrifft. Ist hier ein Wettbewerb im Gange, von dem ich noch nichts weiß? Deutschland sucht den neototalitären Superstar? Jedenfalls war ich nach längerer Zeit doch mal wieder etwas sprachlos, als ich auf folgende Zeilen über einem Artikel der „Zeit“ stieß („Meinungsfreiheit: Vollgas, Schnitzel!“, 3. Oktober 2019): „Viele Ostdeutsche halten die Meinungsfreiheit heute für stärker bedroht als in der DDR, Konservative und Liberale nähren das Narrativ noch. Ahnen sie, was sie anrichten?“

Ach, wisst ihr, werte Kollegen, ein gewisser Axel B.C. Krauss hatte unlängst Links zu Artikeln und Videos unter euren Artikeln zum unter seriösen, renommierten – also nicht staatlich-institutionell bestallten (liebe Grüße nach Potsdam) oder vom Club of Rome beauftragten – Wissenschaftlern (also echten, ehrlichen, gründlich arbeitenden Naturwissenschaftlern) höchst umstrittenen, noch keineswegs konsensfähigen oder „mehrheitlich“ abgesegneten Propaganda-Narrativ vom „menschengemachten Klimawandel“ gepostet, woraufhin er umgehend für‘s Kommentieren gesperrt wurde. Und zwar bei der „Zeit“, dem „Tagesspiegel“ sowie dem „Spiegel“ beziehungsweise bei „Spiegel Online“.

Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich auf so viel Janusköpfigkeit noch reagieren soll, und belasse es daher bei der einfachen Frage: Ahnt ihr eigentlich, was ihr da anrichtet?

Eine offene, freiheitliche Debatte gerade zu dieser Thematik wird bei euch ja nicht mehr zugelassen. Im Gegensatz zu – was ich hier ausdrücklich erwähnen möchte – der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ beispielsweise oder dem „Focus“; dort gibt es sie tatsächlich noch, die Meinungsfreiheit, die übrigens nicht nur Diesel fahrende, Schnitzel verknuspernde „Ostdeutsche“ durchaus zu Recht mehr und mehr bedroht sehen, sondern, das habt ihr völlig richtig erkannt, auch Konservative und Liberale.

Ja, es ist schon merkwürdig. Warum sollten ausgerechnet Liberale sich für ergebnisoffenere Diskussionen aussprechen statt für meinungsmaoistisches Dauergegretel und ‑geneubauere inklusive Sperren beziehungsweise, lasst uns ruhig mal Klartext reden, Zensur aller nicht „konsensfähigen“ Stimmen? Ich meine, gerade eine so freiheitliche Presse wie die deutsche sollte „Shadowbanning“ und andere mal mehr, mal weniger offen antiaufklärerische, antiliberale Methoden doch eigentlich nicht nötig haben.

Ich frage daher noch mal: Ist den neototalitären, antiliberalen, undemokratischen, freiheitsfeindlichen, intoleranten Korrekten und selbsternannten Weltgenesungs-Bannerträgern eigentlich klar, was sie anrichten?