Niedergang des Westens Über die Wurzeln wird Nahrung aufgenommen

06. Oktober 2019

Die Negation unserer Geschichte entspricht einer Todessehnsucht

von Kardinal Robert Sarah

Der moderne westliche Mensch verachtet die Vergangenheit. Er ist stolz auf seine eigene Zivilisation und glaubt sie allen früheren Kulturen überlegen. Anlass zu dieser Illusion bieten ihm die wissenschaftlichen und technischen Fortschritte; die letzten Neuerungen der Kommunikationstechnologie, besonders das Internet, bestätigen ihn in dieser Fehleinschätzung.

Der moderne Mensch leidet unter Gedächtnisschwund. Wir sehnen uns nach einem Bruch mit der Vergangenheit, während alles Neue zum Götzen gemacht wird. Ich habe den Eindruck, gegen die Tradition und überhaupt gegen jede Form von Erbe herrscht eine aggressive Feindseligkeit.

Im Grunde ist die Tradition das Bindeglied zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Selbstvergessenheit des Abendlandes macht mich sehr betroffen. Wir sind weit entfernt von der kleinen Grundschule in meinem guineischen Dorf, wo ich lernte, dass meine Vorfahren Gallier gewesen waren... Diese Lehre wirkt bizarr, aber sie war nicht traumatisierend. Damals, als unser Land noch eine französische Kolonie war, zeugte sie von dem ehrlichen Bemühen, die französische Identität für die Menschen in Guinea zu öffnen.

Die Krise der Erinnerung führt zwangsläufig zu einer Kulturkrise. Erfolg gründet in der Weitergabe von Errungenschaften der Vergangenheit. Sowohl physisch als auch ontologisch ist der Mensch an die Geschichte derer gebunden, die vor ihm waren. Weist eine Gesellschaft ihre Herkunft zurück, so schneidet sie sich von der Zukunft ab. Sie ist dann eine tote Gesellschaft, eine erinnerungslose Gesellschaft, eine Gesellschaft, die an Alzheimer leidet.

Diese Tendenz gilt auch für das Christentum. Wenn die Kirche sich dauerhaft von ihrer langen Geschichte trennt, wird sie sich verirren. In seinem Buch „Ins Angesicht standhalten“ erklärt Emmanuel Mounier, dass dieser Bruch mit der Vergangenheit zu einem Zerfall sowohl der westlichen Zivilisation als auch des Christentums führt. Im Anfang wurde das Christentum von der „Jugendkraft“ der aufkommenden Kultur gestützt; heute erleidet es mit ihr den Einsturz. Doch Mounier zufolge gärt die Krise vor allem im Inneren der Kirche. Es besteht eine gewisse Vernetzung zwischen christlicher Kultur und Religion. Wenn die Christen sich mit der Welt arrangieren, anstatt sie zu erhellen, dann sind sie dem Wesen ihres Glaubens untreu. Die Lauheit des Christentums und der Kirche führt zu einem Niedergang der Zivilisation. Das Christentum ist das Licht der Welt. Wenn es aufhört, zu leuchten, dann macht es sich mitschuldig, dass die Menschen im Halbdunkel herumirren.

Über die Wurzel wird Nahrung aufgenommen, von ihr geht das Leben aus. Ihr entspringt das Leben in einem fruchtbaren Boden; sie versorgt es mit nährendem Saft. Sie streckt sich nach Wasser aus, damit das Leben in jeder Jahreszeit grünen kann. Sie verhilft der Pflanze zu Laub, Blüte und Frucht. Ein Leben ohne Wurzeln führt zum Tod. Das schwierige Verhältnis der modernen Menschen zur Idee einer Verwurzelung entspringt einer anthropologischen Krise. Der moderne Mensch hat Angst, seine Wurzeln könnten zur Fessel werden. Also leugnet er sie lieber. Er wähnt sich frei, dabei macht er sich verwundbarer. Er wird zu einem abgestorbenen Blatt, das abgelöst vom Baum sämtlichen Winden ausgeliefert ist.

Dieses Problem ist ein westliches Phänomen. In Afrika und Asien bleiben wir mit unseren Wurzeln verbunden, weil sie unser Leben und unsere Geschichte zu unserem eigentlichsten Ursprung zurückführen. Ethnien, Religionen und Kulturen haben ihre alten Geschichten, aus denen sie Kraft schöpfen. Vergangenheit und Zukunft sind untrennbar mit der Gegenwart verknüpft. Verwurzelung ist kein Determinismus, sondern die Voraussetzung für unsere Freiheit.

Dass die EU-Verfassung die christlichen Wurzeln ablehnt, veranschaulicht diese Haltung am besten. Heute bestehen die europäischen Institutionen nur noch aus rein ökonomischen und administrativen Strukturen. Europa verfolgt finanzielle Interessen, doch mehr noch entwirft es – getrieben von einer kleinen Oligarchie – Ideologien, treibt sie durch Utopien an und verliert seine Seele. Europa hat sich von dem verabschiedet, was es eigentlich ist; es hat sich selbst verleugnet.

Das Wissen um das Erbe ist tot. Die Norm heißt: Leere. Für die Hohepriester der neuen Welt können Kultur, Werte, Religion und Traditionen nicht weitergegeben werden. Man muss sie begraben und vergessen. Und um das Grab endgültig zu versiegeln, um sicher zu gehen, dass niemand mehr darüber spricht, werden die entsprechenden Inhalte aus den Bildungsplänen gestrichen.

Die Verweigerung der Weitergabe entspringt einer Todessehnsucht. Wie können wir beschließen, das nicht zu tradieren, was uns die Vergangenheit geschenkt hat? Dieser selbstzufriedene Stolz ist furchtbar, beklemmend, erdrückend. Seit die westlichen Gesellschaften den Bruch, die Negation zum Motor der Moderne erhoben haben, sind sie nicht mehr in der Lage, die Weitergabe ihres kulturellen Erbes und der Erfahrungen der Vergangenheit sicherzustellen. Man lehnt das Erbe ab, zieht unter die Vergangenheit und unsere früheren Kulturen einen Schlussstrich, man verachtet Vorbilder und Vorfahren, zerstört systematisch die Vaterfigur. All diese modernen Haltungen, die unsere Gesellschaften in einer Diktatur der Gegenwart festnageln, führen zu den schlimmsten menschlichen, politischen und wirtschaftlichen Katastrophen.

Mir scheint, die Geschichte der westlichen Länder hat sich in ein Trümmerfeld verwandelt. Wie kann man weitergeben, was nicht mehr existiert? Wird alles vergehen? Werden Christentum, Geschichte, Zivilisation, ja die Menschen selbst verschwinden und durch Roboter ersetzt?

Die nächsten Generationen sind eines jahrhundertealten Erbes beraubt, mit dem sie ihr Leben hätten aufbauen können. Ein junger Mensch weiß beim Anblick einer Krippe nur noch selten um deren Bedeutung. Auf einem Bild in einem großen Museum erkennt er nicht die bedeutenden biblischen Figuren. Liest er einen Roman aus dem 19. Jahrhundert, hat er keine Vorstellung von Leben und Kultur jener Zeit. Ohne Geschichte, ohne Wurzeln, ohne Orientierung versinkt der Mensch im virtuellen Sumpf. Unter diesen Bedingungen wird die Vergangenheit zur „terra incognita“ und die Gegenwart zu Tyrannei.

