Herbert Grönemeyer grölt in der Wiener Stadthalle „Wir müssen diesen Menschen den Spaß austreiben!“

27. September 2019

Wenn der Staat mitmacht, wird es ernst

von Joachim Kuhnle

Der Brüll-Auftritt des Musikkünstlers Herbert Arthur Wiglev Clamor Grönemeyer (63) hat im Internet für Aufsehen gesorgt. Viele empfanden ihn als beängstigend bis schockierend. Was war geschehen? Auf einem Konzert am 12. September 2019 in der Wiener Stadthalle wollte der Sänger nicht durchgehend Musik darbieten, sondern die Gelegenheit vor vielen Tausend Besuchern nutzen, um auch politische Anweisungen zu verbreiten. Wörtlich brüllte er im sehr unangenehm-aggressiven Ton Folgendes (leicht gekürzt): „Ich glaube, es muss klar sein: Auch wenn Politiker schwächeln – und das ist, glaube ich, in Österreich nicht anders als in Deutschland –‍, dann liegt es an uns, zu diktieren, wie eine Gesellschaft auszusehen hat. Und wer versucht, so eine Situation der Unsicherheit zu nutzen, für rechtes Geschwafel, für Ausgrenzung, Rassismus und Hetze, der ist fehl am Platze. Und wir müssen diesen Menschen so schnell wie möglich und ganz ruhig den Spaß daran austreiben. Keinen Millimeter nach rechts! Keinen einzigen Millimeter nach rechts!“

Der Investigativjournalist Gerhard Wisnewski mixte den Auftritt und die Bilder in einem Video mit der Sportpalastrede von Joseph Goebbels. Viele andere Youtuber, Blogger, AfD-Politiker und andere in der Opposition griffen den Vergleich auf oder stellten ihn zeitgleich an. Manche hielten das für missraten, unangebracht oder unglücklich. Vergleiche mit dem Nationalsozialismus sind immer ein wenig heikel. Dass im politischen Bereich heutzutage jeder jeden recht plump als Hakenkreuzsozialisten brandmarkt, schadet letztlich der nüchternen Einordnung sowohl jener als auch der heutigen Zeit. Daher scheint es einmal sinnvoll, den Vergleich etwas feiner und genauer unter die Lupe zu nehmen und dabei Inhalte, Methoden und Charaktereigenschaften zu analysieren.

Wer sich als Mann an seine Kindheit erinnert, weiß, dass Kraft und Sportlichkeit in der Jungenswelt sehr bedeutsam sind. Goebbels war diesbezüglich eine Lachnummer. Der schmächtige kleine Mann mit der Gehbehinderung dürfte in seiner Jugend auch Spott erlebt haben. Gefühle wie „Meine Faust will unbedingt in sein Gesicht“ (aus dem Grönemeyer-Song „Was soll das?“) hatte der Propagandaminister vermutlich nie, denn schon der Gedanke an einen Boxkampf gegen einen größeren und stärkeren Mann kann bei Zwergen maximal Magenbeschwerden auslösen. Goebbels Waffe waren seine Worte: Sauber im Satzbau, meist ruhig, aber lebendig im Ton, klar in der Ansprache und meisterhaft in der Rhetorik. In die Menge brüllen musste der Propagandaminister nicht.

Grönemeyer ist fast das Gegenteil. Er verkörpert so etwas wie das Ideal eines im braunen Sozialismus Gepriesenen: blond, groß, kräftig, deutsch. Es gibt Videoaufnahmen, die zeigen, wie Grönemeyer einen Paparazzo mit ordentlichen Faustschlägen attackiert und damit zeigt, dass er in Ruhe gelassen werden will. Ein wenig Jähzorn gehört zu seinem Charakter.

Überzeugung durch Reden ist nicht seine Stärke. Das Publikum scheint die archaische Art zu mögen. Diese spiegelt sich auch in seinen Texten wider. Sie sind durchaus wortgewaltig, aber eben nicht im politisch-rhetorischen Sinn, sondern eher brachial zusammengeschustert, so dass man darüber vielfältig sinnieren kann, wenn man es möchte. Als Künstler ist er damit eine vermögenswirksame Marke, die ihn zum Multimillionär gemacht hat. Wenn er nicht auf Konzertreisen ist, lebt er in der Metropole London, also fernab von den Alltagssorgen der normalen Menschen in Deutschland oder in Österreich. Er hat von denjenigen, über die er so abfällig urteilt und die er mit seinem gebrüllten Hass überschüttet, nicht die leiseste Ahnung.

Beim Publikum und den Umständen gibt es Unterschiede zwischen dem Berliner Sportpalast und der Wiener Stadthalle. Beim Grönemeyer-Konzert könnten es etwas mehr gewesen sein, aber in beiden Fällen muss man von mehreren Tausend Zuhörern ausgehen. In Wien musste jede Eintrittskarte teuer gekauft werden. Die zahlenden Gäste erwarteten in erster Linie musikalische Darbietungen und keine politische Machtdemonstration. Allerdings konnte der Sänger davon ausgehen, dass unter den politisch Interessierten die linke Gesinnung vorherrscht, zumal der Wahl-Engländer durch frühere Äußerungen sein konservatives Publikum größtenteils vergrault hat. Es ist aber auch zu vermuten, dass die meisten im Publikum an Politik überhaupt kein Interesse haben. Nicht wenige hat das Gebrüll eher abgeschreckt als begeistert. Bei einer solchen Masse reicht es aber, wenn nur ein Teil (sagen wir, zehn Prozent) frenetisch jubelt, um dem gesamten Publikum eine euphorische Zustimmung zu unterstellen. Im Sportpalast waren die Umstände andere. Hier musste man keinen Eintritt bezahlen. Goebbels sorgte dafür, dass die Halle mit wohlwollenden Anhängern gut besetzt war. Für Vertreter von Partei und Staat gibt es da Möglichkeiten. Man kann ganze Organisationen dazu bewegen, teilzunehmen. Heutzutage sind die halbstaatlichen Machtdemonstrationen auf der Straße, wie die „Fridays for Future“-Kundgebungen oder die „Unteilbar“-Demonstrationen damit vergleichbar. Hier versammeln sich alle möglichen vom Staat geförderten oder vom Staat profitierenden Vereine, Behörden und Parteiorganisationen. Teilnehmerzahlen von 100.000 oder mehr sind auf diese Weise überhaupt kein Problem. Solche gleichgeschalteten Massen sind auch wesentlich homogener als Konzertbesucher. Die von der Goebbelsschen Rhetorik beeinflussten Jubelkommandos konnten unter diesen Umständen auch viele andere mitreißen. Erhebt sich einmal die Mehrheit jubelnd von den Stühlen, kommt automatisch ein Gruppenzwang in Gang, bei dem niemand gelangweilt sitzenbleiben kann.

Kommen wir zu den Inhalten: Am meisten wurde das Wörtchen „diktieren“ kritisiert. In diesem Zusammenhang wird auf die Gefahr einer linken Diktatur hingewiesen, die Grönemeyer offenbar anstrebt. Wenn er von „wir müssen diktieren“ spricht, könnte man sich fragen: „Wer ist ‚wir‘?“ Vermutlich hat einer eine bestimmte Gesellschaftentwicklung im Kopf, die er zusammen mit Gleichgesinnten per Diktat erzwingen möchte. Da es sich aller Voraussicht nach um ein linkes Gesellschaftsmodell handelt, kann man auch davon ausgehen, dass es nicht funktioniert, weil es von den Menschen im Volk nicht gewollt wird. Ohne staatlichen Zwang und ohne staatliche Gewalt wird man diese Gesellschaft nicht durchsetzen können. Auf der linken Seite des Grabens ist man aber in der Regel gewillt, das angeblich Gute notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. In der städtischen Bobo-Welt grüner Weltverbesserer ist daher der Kampf gegen den Feind, sprich gegen das widerborstige Volk, ein wesentlicher Bestandteil der politischen Agenda. Die Feindbildpflege gegen rechts bindet fast die gesamte Energie der Szene. Der fast religiöse Hass gegen alle, die eine andere Sichtweise vertreten, droht dabei auch immer in blanke Gewalt umzuschlagen. Dass Grönemeyer den Völkern diktieren möchte, wie ihre Gesellschaft auszusehen hat, ist eigentlich harmlos gegen seine weiteren Worte. Hier spricht er davon, seinen politischen Gegnern den „Spaß austreiben“ zu wollen. Mit anderen Worten: Andersdenkende sollen derart ausgegrenzt, angegriffen und in ihrer Existenz bedroht werden, dass ihnen der Spaß am Leben vergeht. Hier wird es unmenschlich bis verbrecherisch. Damit sind wir wieder bei Joseph Goebbels, der bei vielen seiner Reden (weniger bei der im Sportpalast) seine Feindbilder beziehungsweise die Feindbilder der Nationalsozialisten gepflegt hat. Drohungen wie: „Denen wird der Spaß bald vergehen“ oder ähnliche Phrasen gehörten zum Standardvokabular der Nationalsozialisten. In Verbindung mit dem Gewaltmonopol des Staates war das für die zugeordneten Feindgruppen entsprechend verheerend. Goebbels muss in diesem Zusammenhang als ein wesentlicher Treiber der nationalsozialistischen Verbrechen gesehen werden.

Im heutigen Fall handelt es sich zum Glück aber nur um einen durchgeknallten und alternden Sänger und nicht um einen Menschen, der an den Hebeln der Staatsmacht sitzt. Alles also halb so schlimm? Leider nicht. Denn in der heutigen deutschen Regierung gibt es wieder ein schmächtiges Männchen, das von seiner Statur an den Giftzwerg von 1943 erinnert. Heiko Maas lobte ausdrücklich den verstörenden Auftritt Grönemeyers in Wien. Mit geschickter Wortwahl und mit entschlossener Härte betreibt die Regierung den Kampf gegen rechts auch mit Hilfe der Staatsmacht. Das Gruppen-Feindbild ist dort ein wesentlicher Bestandteil der Politik. Erst das macht den seltsamen Auftritt in Wien zu einem erschreckenden Ereignis, das im schlimmsten Fall als Vorbote einer noch nicht vorstellbaren Tyrannei gesehen werden kann. Jeder sollte wachsam bleiben.