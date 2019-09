Thekentalk Folge 2 (ef-TV)Bitte erhöht meine Steuern!

26. September 2019

Max Otte im Thekentalk

Gast der zweiten Folge des Thekentalks ist der Ökonom Max Otte. Gastgeber André F. Lichtschlag unterhält sich mit Professor Max Otte über dessen Elternhaus, die Bedeutung von Vermögen, das Spannungsfeld zwischen CDU und AfD, seinen Vorsitz im Kuratorium der Desiderius-Erasmus-Stiftung, die Zukunft des Neuen Hambacher Festes, Oswald Spengler und den preußischen Sozialismus, Gemeinwohl und Karriere, konkrete Börsentipps, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Konservatismus und Liberalismus, Wladimir Putin und Donald Trump, sein bemerkenswertes Plädoyer „Bitte erhöht meine Steuern!“, den mennonitischen Glauben, die Befindlichkeiten der Russlanddeutschen und natürlich sein neues Buch „Weltsystemcrash: Krisen, Unruhen und die Geburt einer neuen Weltordnung“.

