US-Reaktionen auf die Angriffe auf saudische Ölanlagen durch jemenitische Huthi-Kräfte Wird Trump den Neocon-Köder schlucken und den Iran angreifen?

18. September 2019

Die US-Beteiligung an Saudi-Arabiens Krieg im Jemen muss sofort aufhören

von Ron Paul

Die jüngsten Angriffe auf saudische Ölanlagen durch jemenitische Huthi-Kräfte zeigen wieder einmal, dass eine aggressive Außenpolitik oft unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt und sich als Bumerang herausstellen kann. 2015 griff Saudi-Arabien seinen Nachbarn Jemen an, weil ein Coup in diesem Land den von den Saudis unterstützten Diktator absetzte. Vier Jahre später ist der Jemen ruiniert – mit fast 100.000 getöteten Jemeniten und Millionen mehr, denen der Hungertod droht. Man sprach zutreffend von der schlimmsten humanitären Katastrophe auf dem Planeten.

Aber das reiche und mächtige Saudi-Arabien besiegte den Jemen nicht. Letzten Monat baten die Saudis die Trump-Regierung darum, bei der Anbahnung von Gesprächen mit den Huthis zu helfen in der Hoffnung, der Krieg, der Saudi-Arabien Abermilliarden Dollar kostete, könne endlich beendet werden, ohne dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sein Gesicht verliert. Washington gab etwas früher in diesem Monat bekannt, dass diese Gespräche begonnen hatten.

Der Überraschungsangriff der Huthi vom Samstag legte die Hälfte von Saudi-Arabiens Öl- und Gas-Produktion lahm und schockierte Washington. Erwartbarerweise nutzen die Neocons den Angriff, um nach einem Krieg mit dem Iran zu schreien!

Senator Lindsey Graham, einer der wenigen Leute in Washington, die John Bolton wie eine Friedenstaube aussehen lassen, tweetete gestern: „Es ist nun an der Zeit für die USA, einen Angriff auf iranische Ölraffinerien auf den Tisch zu bringen.“ Graham ist die perfekte Verkörperung des Spruches: „Wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel aus.“ Völlig egal, um welches Problem es geht – für Graham besteht die Lösung in Krieg.

In ähnlicher Weise gab Außenminister Mike Pompeo – der eigentlich US-Diplomatie vertreten sollte – sofort dem Iran die Schuld, indem er tweetete: „Der Iran hat nun einen unerhörten Angriff auf die Energieversorgung der Welt durchgeführt.“ Natürlich legte er keine Beweise vor, auch nicht, als die Huthi selbst die Verantwortung für das Bombardement übernahmen.

Bemerkenswert ist, dass sämtliche Kriegstreiber Washingtons bereit zur Schlacht sind – wegen etwas, bei dem es sich tatsächlich um einen Vergeltungsschlag eines Landes handelt, das Opfer saudischer Aggression ist, nicht der Aggressor selbst. Der Jemen hat Saudi-Arabien 2015 nicht angegriffen. Es war umgekehrt. Wenn man einen Krieg anfängt und das andere Land zurückschlägt, sollte man sich lieber nicht darüber beschweren, wie unfair die ganze Angelegenheit doch sei.

Die Reaktion des Establishments wegen des jemenitischen Ölfeld-Schlags erinnert mich an eine Anhörung im House Committee on Foreign Affairs, unmittelbar bevor die USA den Irakkrieg von 2003 begannen. Als ich gegen die Autorisierung dieses Krieges argumentierte, stellte ich klar, dass der Irak die Vereinigten Staaten nie angegriffen hatte. Einer meiner Kollegen unterbrach mich mitten im Satz und sagte: „Lassen Sie mich den Herrn daran erinnern, dass die Iraker unsere Flugzeuge jahrelang beschossen haben.“ Das ist wahr, aber diese Flugzeuge bombardierten den Irak!

Die Neocons wollen einen US-Krieg gegen den Iran – um jeden Preis. Sie mögen sich im Augenblick im Nachteil sehen mit dem Abgang ihres Verbündeten John Bolton aus der Trump-Regierung. Die traurige Wahrheit ist jedoch, dass es genug andere John Boltons in der Regierung gibt. Und sie haben Alliierte in den Lindsey Grahams im Kongress.

Der Jemen hat demonstriert, dass er sich gegen saudische Aggression wehren kann. Der einzige sinnvolle Weg vorwärts wäre, diese vierjährige Travestie schnell zu beenden, und die Saudis täten gut daran, sich dem Unheil zu stellen, das sie sich selbst zuzuschreiben haben. Wie auch immer, die US-Beteiligung an Saudi-Arabiens Krieg im Jemen muss sofort aufhören, und die Lügen der Neocons über die Rolle des Irans in diesem Krieg müssen widerlegt und es muss ihnen widerstanden werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.