Klimabesorgte und ihre Feindbilder Eure Moral ist bloß ein Blitzableiter

Monika Hausammann, alias Frank Jordan, geboren 1974 in Bern, studierte nach einer kaufmännischen Lehre Betriebswirtschaft. Berufsbegleitende Weiterbildungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Print-Journalismus folgten. Neben Studium und Schreibtätigkeit arbeitete sie als Kellnerin in einem Schweizer Skiort, als Gärtnerin und Haussitter, als Rezeptionistin in einem namhaften Pariser Hotel sowie als Malerin. Zuletzt war sie als freischaffende Kommunikations- und Mediaberaterin in der Schweiz tätig. Heute lebt Monika Hausammann als Teilzeit-Selbstversorgerin, Unternehmerin in Haus- und Gartenunterhalt, Kolumnistin und Schriftstellerin in Frankreich. 2016 erschien ihr erster Roman: Frank Jordan, Die Ministerin. Kein Fall für Carl Brun (Lichtschlag-Verlag).