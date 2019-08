Beobachtungen beim Theaterfest in Saarbrücken Die Diskrepanz zwischen Jubel und Wert

30. August 2019

Kulturmarxismus für jedermann

von Dirk Weishaar

Ende August in Saarbrücken. Theaterfest – die Saison 2019 ist eröffnet. Der Sommer hat sich zurückgemeldet, und auf dem Theatervorplatz verweilen viele Zuschauer, um der gerade stattfindenden Auktion auf der Hauptbühne beizuwohnen. Requisiten werden versteigert. Der Plunder aus vergangenen Produktionen, von „Liebestrank“ bis „Fliegender Holländer“, muss Platz für neuen machen. Eher beiläufig habe ich im Halbschatten Platz genommen und schaue mir die kunstvollen Schneiderarbeiten an. Vieles ist chic und originell. Leider aber zu ausgefallen, um es außerhalb der Karnevalszeit zu tragen. Männer und Frauen präsentieren die Kleidungsstücke auf der Bühne. Einen Catwalk gibt es nicht, aber einen Moderator mit Modekenntnissen. Angenehm führt er durch die Auktion, und es geht zügig vonstatten. Die Preise, für die die Bühnenstücke ins Publikum gehen, liegen bei durchschnittlich 40 Euro.

Es ist die zweite Saison des Saarländischen Staatstheaters unter neuer Führung. Einen (weiteren) kulturmarxistischen Einschlag sah man bereits im allerersten Newsletter. Dort war fortan von „Musiker*innen“ und „Schauspieler*innen“ zu lesen. Aber so kennt man das mittlerweile. Und dann noch: Theaterleute. Wen wundert‘s? Man lebt schließlich ganz passabel von den kulturellen Errungenschaften des ehemals blühenden Bürgertums, jener zu bekämpfenden Ewiggestrigen, wenn man ihre Stücke spielt. Viel Eigenes, besonders im Musiktheater, hat man ja nicht feilzubieten. Und so fand auch hier ein Marsch durch die Institution statt, indem man unter anderem versuchte, das sogenannte Regietheater als Werkzeug für politische Botschaften zu etablieren. Nazikostüme in fast allen Werken gehörten bald zur Standardrequisite. Selbst vor der „Zauberflöte“ gab es kein Pardon. Die Kunst muss(te) fortan als Trojanisches Pferd für Weltanschauung und Umerziehung herhalten. Vor wenigen Wochen, kurz vor der EU-Wahl, grölte der Schlagzeuger mitten im Korngold-Konzert ins Publikum: „Ich bin dafür, dass die AfD noch weniger Stimmen bekommt.“ Buhrufe gab es für diese Aktion vom Publikum, mir inklusive, nicht. Aber auch keinen Jubel. Doch selbst mit Nazis, Nacktheit, Blut und Sperma auf der Bühne brachte man die großen Werke nicht zu Fall, und das Publikum konnte immer noch mit seinem Ticket über die Qualität der Produktion abstimmen.

Doch wieder zurück zur Auktion. Das Publikum ist ruhig. Vereinzelter Applaus hier und da. So geht es eine ganze Weile, und langsam stellt sich Langeweile ein. Plötzlich jedoch Jubel. Auf der Bühne stehen zwei Personen. Ein Mann und eine Frau. Beide tragen ein Kostüm in gleichem Stil. Die Farbgestaltung ist rosa-weiß gestreift, bei der Frau ist das Kostüm als kurzer Rock mit Beinansatz und kurzärmligem Oberteil geschnitten. Der Applaus jedoch galt dem Mann. Der Schnitt seines Outfits war eine Art Borat-Kostüm. Ein eng anliegendes Teil mit kurzen Beinen, großzügigem Dekolleté und Schulterriemen. Mann ist begeistert. Als Variante in Blau-Weiß durchaus geeignet, um in Viscontis Verfilmung von Thomas Manns „Tod in Venedig“ als Badeanzug zum Einsatz zu kommen. Die Aufmachung des Mannes wirkt dabei nicht etwa komisch. Das Publikum lacht insofern auch nicht, es applaudiert, es johlt. Als wolle man einen ermüdeten Sportler noch ins Ziel hieven. Meine zehnjährige Tochter: „Ist das nicht ein bisschen schwul?“ Ja, ist es, und deshalb sind die Leute ja so aus dem Häuschen. Doch damit nicht genug. Der ansonsten sehr ruhige Moderator fordert das Publikum abermals zum Jubeln auf. Jubel!

Hinter mir sitzen drei Personen. Ein Mann redet besonders laut. Man hat das Gefühl, als sei es ihm wichtig, auch vernommen zu werden. Er versteht sich als kulturbeflissen. In gestelztem Hochdeutsch gibt er seine Gedankenwelt zum Besten. Er könne zum Beispiel all diese Leute nicht verstehen, die ihre Lebenszeit damit vergeuden, jeden Tag acht bis zehn Stunden sinnlos im Büro zu verbringen. Und all dies ohne jedes direkte Feedback zu ihrer gerade getätigten Arbeit. Als Büroarbeiter fühle ich mich kalt erwischt.

Gleich das nächste Kostüm wird vom Auktionator mit den Worten „Jetzt wird‘s aber konservativ“ angekündigt. Ein Abendkleid, wie man sich ein solches vorstellt: elegant, tailliert, smaragdgrün, mit einer Art Halskrause. Das Unterteil reicht bis zum Boden. Getragen wird es von einer Frau. Diesmal kein Jubel. Kein Applaus. Doch das Kleid geht für 80 Euro über die Bühne. Rekord. Der Borat-Anzug hingegen für schlappe fünf Euro. Das kleinste Gebot des Tages. Lag es daran, dass die typische Jubelklientel immer schon zu geizig war, in die eigene Tasche zu greifen, oder eher daran, dass man allenthalben beflissen war, dem Zeitgeist zu huldigen, wenn auch nicht aus tiefster Überzeugung, sondern nur oberflächlich? Man weiß es nicht. Die Diskrepanz zwischen Jubel und tatsächlicher Wertebeimessung hätte jedenfalls nicht größer, oder sollte man besser sagen: deutlicher ausfallen können. Ich gehe bald nach Hause. Vor mir läuft ein grauhaariger Mann mit bedruckter Stofftasche: „Rassismus ist keine Alternative“. Blödheit auch nicht, denke ich mir und setze zum Überholen an.