Reisebericht aus Katalonien Freiheit für alle katalanischen politischen Gefangenen!

14. August 2019

Die meinen es tatsächlich ernst

von Dirk Weishaar

Meine diesjährige Reise führte mich vom Saarland aus über Grenoble (ein Pilgerzwischenstopp zur Grabstätte des Komponisten Olivier Messiaen), die Ardèche und Katalonien schließlich zum Namensgeber der Reise: Andorra. Mit an Bord eines Citroën Berlingo meine beiden Kinder. Drei Wochen. 3.000 Kilometer. Drei Länder – oder doch vier? Die Reise brachte viele Facetten mit sich: Hochkultur, Tropfsteinhöhlen, traumhafte Landschaften, natürlich viel Wasser- und Badespaß sowie ungewohnte Farb- und Bergwelten in Andorra – aber auch eine politische Komponente, von der ich nun berichten möchte: die Sezessionsbewegung in Katalonien.

Dass Spanien mit Sezessionsbestrebungen einiger Teilgebiete zu kämpfen hat, weiß man irgendwie: das Baskenland, Galizien und Katalonien. Insbesondere Letzteres machte in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen. Der Wunsch der Katalanen nach Unabhängigkeit schwelt seit Jahrhunderten, war zeitweise gewissermaßen erfüllt (Spanischer Bürgerkrieg) und schwingt sich seit der Aufhebung der Autonomie durch den Diktator Franco im Jahre 1939 immer wieder zu neuen Höhen auf. Der letzte Siedepunkt wurde nach dem Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 erreicht, als sich Katalonien offiziell für unabhängig vom spanischen Zentralstaat erklärte. Abgesehen von einer Handvoll separatistischer Parteien aus Südtirol und ein paar versprengten Libertären wurde das Referendum schlichtweg abgelehnt: Die europäischen Staaten, die EU, China, die Türkei, die USA und so weiter, sie alle erkannten die Unabhängigkeit nicht an. Schon gar nicht der spanische Zentralstaat. Wer lässt schließlich freiwillig seine erfolgreichste Melkkuh (Costa Brava, Balearen, FC Barcelona) mit den Früchten ihrer eigenen Arbeit davontraben?

Kommt man in Katalonien an, stolpert man sofort über die Symbolik dieser Bewegung, und selbst der unpolitischste Zeitgenosse wird sich nach kurzer Zeit fragen, was denn dort los ist. Natürlich ist da zunächst die überall sichtbare katalanische Flagge (Senyera) zu nennen. Aber das könnte ja noch Lokalkolorit sein. An den Straßen sind allerorten selbstgefertigte, die Richtung weisende Verkehrsschilder zu sehen. Etwa: „Spanien 275 Kilometer“. Humorvoll. Und schließlich ein drittes Symbol: eine gelbe Schleife. Sie wird aktuell verwendet, nachdem 17 katalanische Minister nach dem besagten Oktoberreferendum bei der spanischen Regierung in Ungnade gefallen sind, dem Vorwurf der Rebellion ausgesetzt wurden und entweder in Haft kamen oder ins Ausland geflohen sind. Die gelben Schleifen sind einfach überall: an den Revers der Menschen, auf dem Straßenasphalt, ganz Antifa-like als Aufkleber an Straßenlaternen, hier an Häusern, dort in Geschäften, auf Autoaufklebern, an Kirchen, ja selbst am Regierungspalast in Barcelona. Ich sah Hunderte Meter lange Bauzäune mit Tausenden von gelben Schleifen versehen. Auch Promis, wie etwa der Fußballtrainer Pep Guardiola, tragen die Schleife ganz offiziell. Nicht zuletzt sieht man überall Aufkleber oder Hinweisschilder mit folgender Aufschrift: „Free All Catalan Political Prisoners!“, „Freiheit für alle katalanischen politischen Gefangenen!“ Separatisten haben‘s derzeit nicht leicht in Spanien.

Einen Mallorquiner namens Guillermo, Bauingenieur mit dreiköpfiger Familie, der „auf dem Festland“ (Barcelona) studiert hat, konnte ich dazu befragen.

Guillermo findet, dies sei ein sehr heikles Thema in ganz Spanien und besonders natürlich in Katalonien. Es sei überdies viel zu sehr schwarzweiß gezeichnet mit einem Graustufenanteil nahe null. Guillermo befürwortet die Unabhängigkeit und setzt trotzdem ein gewisses Vertrauen in die spanischen Richter, die demnächst über das Schicksal der „Rebellen“ entscheiden werden. Er glaubt sogar an einen Freispruch. Dies sei auch keine linke oder sonstig politisch kolorierte Bewegung, so Guillermo auf meine Anfrage hin. Auch Rechte seien dafür. Man merkte, wie unverkrampft und wertneutral er den Begriff „Rechte“ immer wieder benutzte. Nein, diese Bewegung sei nicht in diesem Sinne politisch, sondern beruhe darauf, dass die Katalanen einfach anders seien. Anders als Spanier, anders als Franzosen. Nicht nur der Sprache wegen. Wie sehr sich übrigens die katalanische Sprache von der spanischen unterscheidet, konnte man selbst als Saarländer erkennen. Selbstverständlich waren alle Hinweisschilder oder Speisekarten mindestens zweisprachig verfasst: katalanisch und spanisch. Man las, verglich die einzelnen Sätze und staunte, wie wenig beide sich doch ähneln.

Viele Leute, die vorher gegen die Sezession gewesen seien, seien nun dafür, so Guillermo. Dies sei der repressiven Haltung der spanischen Regierung zu verdanken, die nicht nur die zuvor getroffenen Vereinbarungen später willkürlich mit Füßen trat, sondern auch durch brutales Agieren der Polizei ihr Vertrauen verspielte – selbst bei den Spaniern. Das Referendum übrigens wäre noch deutlicher pro Spanien-Exit ausgegangen, wären nicht so viele eher unpolitische Menschen durch staatliche Propaganda verunsichert worden. Überhaupt habe man sehr großen Druck auf Katalonien ausgeübt.

„Aber“, so die behutsame Frage von mir, der ich überall linke Mehrheiten befürchte, „auf circa der Hälfte der katalanischen Fahnen ist doch noch zusätzlich ein (roter) Stern zu sehen!?“ Bei Wikipedia gibt es dazu einen Artikel („Estelada“), der durchaus eine sozialistische DNS in dieser Flaggenvariante ausmacht. Aber Guillermo meinte, der Stern in der Flagge bedeute bloß, man sei zusätzlich noch gegen das Königshaus eingestellt.

Na, das sieht doch ganz gut aus, befand ich. Die meinen es tatsächlich ernst mit ihrer Sezession. Daraus könnte doch was werden, und es wäre ein guter Anfang für Nachahmer im restlichen Europa. Meine deutschen Nachbarn auf dem Campingplatz – wie wohl überhaupt die Mehrheit der gut erzogenen Deutschen – waren völlig entsetzt über all diese ungezogenen Katalanen. Weil die Polizei tags zuvor ihre Vespa abgeschleppt hatte, mussten sie sich zur nächsten örtlichen Dienststelle begeben. Und selbst am und im Rathaus hingen überall diese gelben Dinger, so meine Nachbarn. Igitt. Also wirklich, das gehe ja nun gar nicht. Das sei doch „offene Rebellion“. Wo kämen wir alle bloß hin?

Auf der Rückreise von Andorra Richtung französischer Mittelmeerküste zierte noch über gut 100 Kilometer die Senyera die Anhöhen. Nordkatalonien. Heute französisches Territorium. Ein geteiltes Land, das kein ungeteiltes sein darf.