Warum liberale Reformen oft von antiliberalen Politikern durchgeführt werden Es ist egal, welche Farbe die Katze hat

07. August 2019

Nicht Ideologie, sondern Erfahrung führt zu Privatisierung und Deregulierung

von Gérard Bökenkamp

Wenn er sich die Beispiele für großangelegte Privatisierungsprogramme und liberale Wirtschaftsreformen ansieht, dann stellt der Historiker etwas zu seiner Überraschung fest: Liberale Wirtschaftsreformen werden nur ausgesprochen selten von liberalen Parteien und liberalen Politikern durchgeführt. Oft sind wirtschaftsliberale Reformen das Werk von Politikern, die nicht nur nicht liberal, sondern ideologisch rechte und linke Anti-Liberale sind.

Dazu einige Beispiele. Die wohl größten Privatisierungs- und Liberalisierungsprogramme der letzten Jahrzehnte wurden in China unter der Kommunistischen Partei durchgeführt und in Indien unter den Hindu-Nationalisten. Zu den Ländern, die seit der Jahrtausendwende große Teile ihrer Staatswirtschaft privatisiert haben, gehört auch der Iran unter dem Fundamentalisten Mahmud Ahmadineschad. Nach der Islamischen Revolution 1979 wurden 80 Prozent der Unternehmen verstaatlicht und nach der Jahrtausendwende zu großen Teilen wieder privatisiert.

Es gibt weitere Beispiele dafür. In der Nachkriegszeit waren es in Taiwan, Südkorea und Chile rechte Militärdiktaturen, die ihre Wirtschaft liberalisiert haben. Die Agenda-Reformen in Deutschland wurden von der SPD eingeführt. In Berlin wurden massive Kürzungen im Haushalt und Abbau von Stellen im öffentlichen Dienst von der damaligen rot-roten Regierung unter Klaus Wowereit von Finanzsenator Thilo Sarrazin vorgenommen. In den USA kürzte der Demokrat Bill Clinton die Sozialleistungen zusammen und setzte einen ausgeglichenen Haushalt durch.

Es ist also offensichtlich nicht notwendig, ideologisch liberal oder libertär zu sein, an liberales Naturrecht zu glauben, eine liberale Gesellschaftsordnung zu favorisieren und ein Anhänger von John Locke, John Stuart Mill oder Friedrich August von Hayek zu sein, um marktwirtschaftliche Reformen durchzuführen. Die Privatisierungen und marktwirtschaftlichen Reformen in all diesen genannten Beispielen waren nicht der ideologischen Affinität zum Liberalismus geschuldet, sondern das Ergebnis praktischer Erfahrungen.

In all diesen Fällen mussten Sozialisten, Nationalisten und Fundamentalisten feststellen, dass es nicht möglich ist, eine effiziente, global wettbewerbsfähige Wirtschaft auf der Basis von Appellen an Altruismus, Kollektiv und Gemeinschaft aufzubauen. Kollektivismus funktioniert am besten in der Rhetorik, in der Praxis versagt er. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere grünen Freunde, deren Begeisterung für die Rettung der Menschheit auch nicht dazu führen wird, dass sie ihren Urlaub in Zukunft Smartphone-frei auf dem heimischen Balkon verbringen werden. Menschen lieben die Moral so sehr, dass sie sie gerne doppelt haben. Es gibt eine Moral für den öffentlichen Show-Effekt und eine Privatmoral für das persönliche Wohlergehen.

Unter Mao wurde bei der Kollektivierung der Wirtschaft die Parole „Dem Volke dienen“ ausgegeben, und die chinesischen Bauern sollten nicht mehr selbstsüchtig an sich und ihre Familie denken, sondern an das Kollektiv. Das blockfreie Indien der Nach-Gandhi-Zeit wollte sich vom westlichen Kapitalismus abwenden und eine große nationale Gemeinschaft bilden. Nach der Islamischen Revolution verstaatlichten die Mullahs einen großen Teil der iranischen Wirtschaft im Namen Allahs. In allen diesen und weiteren Fällen war das Ergebnis mäßig bis katastrophal.

Der Slogan „Dem Volke dienen“ hat Mao nicht davon abgehalten, sich private Schwimmbäder zu bauen und einen Harem zuzulegen, und er hat die chinesischen Bauern nicht dazu gebracht, ein Millionenkollektiv wichtiger zu nehmen als ihre eigene Familie. Dieser besondere „Dienst am Volk“ verhinderte auch nicht, dass als Konsequenz der maoistischen Wirtschaftsexperimente einige Zehn Millionen Angehörige dieses Volkes einfach verhungert sind.

Das Verbrennen amerikanischer Fahnen und alle Fatwas der Mullahs machten nach der Islamischen Revolution einen Bürokraten nicht zu einem innovativen Unternehmer. Nehrus indischer Sozialismus, der Indien aus der Armut führen sollte, hatte vor allem das Ergebnis, dass Hunderte Millionen Inder so arm blieben, wie sie waren.

Was Menschen bewegt und das Schwungrad der Ökonomie antreibt, das sind nicht Solidarität und Altruismus, sondern das ist das individuelle Eigeninteresse. Das Eigeninteresse treibt Menschen dazu, in Bewegung zu bleiben, neue Ideen umzusetzen, ihre Kunden freundlich zu behandeln, Produkte zu entwickeln und Maschinen zu erfinden, ihr Sortiment zu erweitern, nach preiswerteren Lösungen zu suchen, Geld, Zeit und Energie in ihre geschäftlichen Vorhaben zu investieren, Risiken einzugehen und die Barriere der eigenen Trägheit zu überwinden. Das verstanden zu haben, macht die Liberalen zu den wahren Realisten.

Diese nüchterne Erkenntnis vom Eigeninteresse als Hauptmotivation für menschliches Handeln lässt sich auf dem Meinungsbasar allerdings nicht gut verkaufen. In politischen Reden, Predigten, Slogans und Liedern klingt der Appell für das große Ganze einfach viel hübscher, und in den historisch schwachen Momenten der Menschheit, die vielen als so groß erscheinen, obsiegt der platte Slogan über die ökonomische Vernunft. Der Preis, den die Menschen dafür zahlen, ist hoch. Im Prinzip beobachten wir ein ganz bestimmtes Muster immer wieder. Dieses Muster umfasst drei Phasen.

In Phase eins werden der Egoismus und die Habgier des kapitalistischen Systems gegeißelt und an dessen Stelle ein System der Solidarität, des Altruismus, des Gemeinsinns und der Gemeinschaft versprochen. Dann wird mit großen Hoffnungen die Wirtschaft oder Teile der Wirtschaft verstaatlicht, reguliert und bürokratisiert.

Das führt dann in Phase zwei zu massiven ökonomischen Rückschlägen und einem großen Katzenjammer. Erst wird die ökonomische Misere geleugnet und dann Zeter und Mordio gegen angebliche Saboteure, Klassenfeinde, Volksverräter, westliche Agenten und so weiter geschrien, die dafür die Verantwortung tragen sollen. Da Menschen von Natur aus schwer von Begriff sind, kann sich diese Phase des Schimpfens und Herummoserns über die Gemeinheit all dieser vom System aufgebauschten fiktiven Übeltäter über einen längeren Zeitraum, durchaus einige Jahrzehnte, hinziehen. In dieser Zeit murkst die Wirtschaft gemeinsolidarisch vor sich hin, und Schmalhans ist Küchenmeister.

Bis dann in Phase drei das Regime nach langem Hin und Her einen wirtschaftspolitischen Pragmatiker hervorbringt. Diese wirtschaftspolitischen Reformer, die in anderen Bereichen durchaus Ideologen sein können, ziehen dann aus dem offensichtlichen Schlamassel die auf der Hand liegende Schlussfolgerung, nämlich dass Kollektivismus politisch für das System seine Vorteile hat, für Paraden, Filme, Sportereignisse und Nationalfeiertage, aber eben nicht in der Wirtschaft.

Dann setzen sie sich über die bisherigen ideologischen Beschränkungen, die bis dahin im Brustton der Überzeugung propagiert wurden, einfach hinweg, und es wird wieder privatisiert, dereguliert und entbürokratisiert. Nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus der praktischen Erfahrung der unleugbaren ökonomischen Misere heraus und unter Anwendung des sogenannten gesunden Menschenverstandes. Oder wie Deng Xiaoping sagte: Es ist egal, welche Farbe die Katze hat, Hauptsache, sie fängt Mäuse. Der Slogan klang nicht so mitreißend wie Maos „Dem Volke dienen“, dem Volke diente diese Einstellung dann aber doch mehr. Immerhin mussten die Chinesen nicht mehr hungern.