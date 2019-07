Eritreer schubst Menschen aus Mordlust vor einen einfahrenden Zug Kein liederliches Gesindel bitte!

31. Juli 2019

Wo die Gastfreundschaft aufhören könnte

von Joachim Kuhnle

Fürst Franz von Anhalt-Dessau, auch „Vater Franz“ genannt, war elf Jahre alt, als sein Vater, Fürst Leopold II., verstarb. Als der Sohn 18 wurde, hat man ihn mit Zustimmung des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches vorzeitig für volljährig erklärt, und Franz übernahm die Herrschaft in Anhalt-Dessau. Das war im Jahr 1758. Der Fürst unternahm gerne Reisen und nutzte die in der Fremde gewonnenen Erkenntnisse für Reformen. Dadurch erhöhte sich nicht nur die Wirtschaftsleistung, sondern es entstanden auch eindrucksvolle Bauten und Parkanlagen, die die Kulturlandschaft bis heute prägen. Der Wörlitzer Park war von Beginn an für Besucher zugänglich. Damit fernreisende Besucher versorgt werden konnten, verpachtete Franz ein Grundstück aus seinem Besitz an einen Gewerbetreibenden. Es entstand der Gasthof „Grüner Baum“. Für den Erbzinsbrief musste der Gastwirt die ersten zweieinhalb Jahre keinerlei Pacht oder Abgaben bezahlen. Für einen neu zu gründenden Betrieb ist das eine perfekte Starthilfe. Im Vertrag von 1760 stellte der Fürst allerdings Bedingungen, wie das Grundstück genutzt werden soll. Es sollten „Fremde beherbergt“ und mit „Futter und Mahl“ versorgt werden. Was dem Fürsten wichtig war: „Es soll keinerlei liederliches Gesindel beherbergt werden.“ Klingt vernünftig.

Man stelle sich einmal vor, einer unserer heutigen Vorturner hätte 2015 gesagt, man sei vorübergehend bereit, eine größere Anzahl von Fremden zu beherbergen, allerdings keinerlei liederliches Gesindel. Die polit-mediale Empörungsmaschinerie wäre auf Hochtouren gelaufen. „Politiker nennt Schutzbedürftige liederliches Gesindel“, wäre die Schlagzeile der Nachrichtenagentur XYZ. Der Bundespräsident, Claus Kleber und der Zentralrat der Muslime würden den sofortigen Rücktritt mit Nachdruck verlangen. Bischof Marx würde eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung stellen und das auch gebührend medial vermarkten. Das sei „Nazi-Sprech“, würden einhellig Sascha Lobo, Margot Käßmann, Heiko Maas und Möchtegernkanzler Robert Habeck bei Anne Will betonen. „Ich schäme mich fremd“, könnte die Chefin der Amadeu-Antonio-Stiftung herausposaunen und dabei der Regierung eine neue Studie gegen rechts anbieten, zum Spottpreis von fünf Millionen Euro Steuergeld. Alle wären im geliebten Klassenkampf-Modus und würden entsprechend argumentieren. Von Fürst Franz hätte man lernen können, zwischen Individuen zu unterscheiden. Es gibt gerne gesehene Gäste und Stinkstiefel. Diese Erkenntnis ist nicht verwerflich. Wer konkret dem liederlichen Gesindel zuzuordnen ist, mag im Detail subjektiv sein. Doch schon der gesunde Menschenverstand hilft in der Regel weiter.

Stellen wir uns einmal vor, ein Fremder würde am Bahnhof hinter einem Pfeiler lauern mit der Absicht, Menschen vor einen fahrenden Zug zu schubsen. Zunächst schubst er eine Frau, die auf die Gleise purzelt, sich aber noch auf einen Fußweg zwischen den Gleisen retten kann. Dann schubst er einen achtjährigen schmächtigen Jungen hinunter, der vom Zug erfasst wird und qualvoll stirbt. Weil es dem Täter so viel Spaß macht, versucht er das gleiche noch mit einer 78-jährigen Frau, die sich aber wehren und oben halten kann. Schließlich flieht der Lustmörder, ein 40-jähriger Mann aus Eritrea. Um auf das Thema zurückzukommen: Möchte man einen solchen Gast im Land haben? Oder könnte man einen solchen zum Gesindel zählen? Die Antwort wäre für die meisten klar.

Prinzipiell gibt es zwei Denkschulen. Nach der einen, die hier einmal „links“ genannt werden soll, wird nicht unterschieden. Liederliches Gesindel muss man akzeptieren, das gehört zur modernen Weltoffenheit einfach dazu. Die zweite Denkschule, nennen wir sie einfach einmal „rechts“, besagt, dass man Fremden gegenüber herzlich und freundlich ist, wenn auch die Fremden sich ordentlich benehmen. Der Aufenthalt von Gesindel hingegen wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert. Für Politiker ist die linke Denkschule sehr praktisch. Man muss nichts tun und kann sich täglich selber loben, wie weltoffen man ist. Tote Kinder sind ein willkommener Anlass, auf die Gefahr von rechts hinzuweisen. Das tote Kind könnte von dort instrumentalisiert werden, was mit aller Gewalt verhindert werden muss. Damit kann man auch von den mit der Weltoffenheit zusammenhängenden Kollateralschäden prima ablenken.

Im konkreten Fall ist die Sache nicht ganz so einfach. Der Täter vom Frankfurter Hauptbahnhof ist nicht 2015 illegal nach Deutschland eingewandert, sondern lebt schon viele Jahre in der Schweiz. Psychologen mögen rätseln, ob es ihm dort zu kalt oder zu dunkel war. In jedem Fall neigte er zur Gewalt, hielt seine Frau und die drei Kinder gewaltsam fest, bedrohte die Nachbarin mit dem Messer. Seiner Festnahme konnte er sich mit einer Flucht nach Frankfurt entziehen. In Deutschland wusste man vom Haftbefehl nichts. Das sind typische Probleme, wenn man offene Grenzen hat und die Strafverfolgungsbehörden der Länder nicht miteinander kommunizieren. In der Schweiz genießt der Mörder ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Ob man ein solches Aufenthaltsrecht entziehen kann und will, muss die Schweiz entscheiden. Für Deutschland stellt sich die Frage, ob man solchen Gesindel-Typen mit einem Einreiseverbot belegen und bei Verletzung bestrafen kann. Schwere Straftaten im Zusammenhang mit illegalen Einreisen oder Aufenthalten könnte man strafverschärfend sanktionieren. In Deutschland lebende Ausländer könnte man vorzeitig abschieben, wenn es sich eindeutig um gewalttätiges Gesindel handelt. Die Mehrheit der im Bundestag sitzenden Pseudo-Volksvertreter lehnt solche Überlegungen aber grundsätzlich ab. Jeder, der sich hier aufhält, soll die gleichen Rechte haben wie Einheimische, die auch nicht abgeschoben werden können. Mit „jeder“ ist ausdrücklich auch das liederliche Gesindel gemeint. Schließlich gibt es auch deutsches Gesindel. Ob die politmediale Machtelite damit sich selbst meint?