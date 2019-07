Libertär versus identitär Gemeinsam gegen die Kulturmarxisten?

31. Juli 2019

Prüfung der Gegenargumente mit Bezug auf die Wertschätzung von Familie, Religion und Tradition

von André F. Lichtschlag

Wir haben mit Bezug auf aktuelle Überlegungen des liberalen Videophilosophen Gunnar Kaiser und in Reaktion auf ein Abgrenzungskriterium von Martin Sellner festgestellt (Link siehe unten), warum libertär (beziehungsweise klassisch liberal) und identitär (auch „neurechts“ genannt) nicht nur nicht kompatibel sind, sondern sich vielmehr an den Ufern des großen Sees diametral gegenüberstehen. Nun wollen wir die Gegenargumente prüfen.

Denn streiten nicht Libertäre und Identitäre gemeinsam gegen die zunehmende Beschneidung der Meinungsfreiheit und gegen den umfassenden Versuch der kulturellen Gleichschaltung durch die Kulturmarxisten mittels deren Programm der „political correctness“? Und hegen nicht Neue Rechte und konservativere Liberale und Libertäre dieselben Ideale, wenn sie etwa Familie, Religion und Tradition achten – also genau das, was die Kulturmarxisten vernichten wollen?

Schauen wir genauer hin, zunächst etwas theoretischer, am Ende auch sehr konkret und praktisch. Dabei wollen wir auch auf die Position der nicht konservativen Liberalen und Libertären eingehen.

Zunächst: Natürlich stehen beide, die Identitären und die Libertären an ihren jeweiligen Ufern, in Opposition zum See der aktuellen kulturellen Gleichschaltung mittels politischer Korrektheit und staatlicher Beschneidung von Meinungsfreiheit (Maas-Gesetze et cetera). Doch während die Identitären in diesen See der staatlichen Möglichkeiten lieber gestern als morgen selbst hineinspringen würden, wenn man sie nur ließe, erkennen die Libertären, dass dieses Instrumentarium selbst das eigentliche Problem ist. Nichts wäre in ihren Augen gewonnen, wenn die altrinke kulturelle Gleichschaltung durch neulechte Zwangshomogenität ersetzt würde. Während Libertäre, klassische und Konservativ-Liberale (vor allem in der angelsächsischen Tradition) Kultur und Staat streng trennen möchten und sich staatliche Lenkung von Kultur und Meinung grundsätzlich verbitten, lechzen die Altlinksneurechten und Identitären begierig nach eigener Machtergreifung zur Durchsetzung ihrer Ziele mit Hilfe des politischen Instrumentariums, das nach allen Seiten scharf schneidet.

Gunnar Kaiser arbeitet diesen Aspekt der Debatte derzeit mit Blick auf die großen Vordenker der Neuen Rechten und Identitären tiefer schürfend heraus, wir wollen uns mit einem Zitat aus dem Fußvolk begnügen. Erik Lehnert, Chef des Instituts für Staatspolitik in Schnellroda, formuliert in seinem in der „Sezession“ erschienenen Artikel „Die Idee des Staates“ in dankenswerter Offenheit: „Ohne Staat gibt es keine Kultur, kein in Form gebrachtes Volk und auch keinen schaffenden Einzelnen.“ Und: „Durch seine Autorität, sein Versprechen von Gerechtigkeit und seine Daseinsvorsorge gibt der Staat der Schicksalsgemeinschaft eines Volkes die Form, in der sich jedes Mitglied wiederfindet.“ Noch Fragen? Ohne Staat keine Kultur? Dagegen erscheinen die aktuell meinungsklempnernden Informbringer und Daseinsvorsorger unter der Flagge des Kulturmarxismus womöglich noch als Ausgeburten von Pluralität und Toleranz.

Und doch: Diese herrschende Linke will erklärtermaßen – man lese dazu ihre Vordenker – die überlieferten Formen der Familie, der Religion und der Tradition vernichten. Stehen nicht wenigstens im Bezug darauf die Identitären und (hier zumindest die konservativen) Libertären Seit an Seit?

Ja, in einem sehr privaten und konkreten Sinne – und damit sind persönliche Werthaltungen gemeint – ist das so. Familie, die geschätzt und in der zusammengehalten wird, ist die eigene Familie – und dort ist immer Raum und Offenheit für unterschiedliche, auch gegensätzliche politische Meinungen. Libertäre und Identitäre können auch gut und gerne in derselben christlichen Gemeinde oder im selben lokalen Schützenverein aktiv sein. Die natürlichen, gewachsenen Sozialverbände Familie, Religion und Tradition sind stark genug, solche Spannungen auszuhalten und selbst nachhaltig integrierend zu wirken.

Etwas ganz anderes macht die Politik als der große Feindmarkierer und als staatliches Instrumentarium der Ausbeutung der einen durch die anderen aus den Menschen. Doch schauen wir noch genauer hin beim positiven Bezug auf Familie, Religion und Tradition.

Bemerkenswert ist, dass neurechte Identitäre und (konservative) Liberale und Libertäre diese drei Pfeiler der Zivilisation jeweils mit einem anderen, entgegengesetzten, vierten Pfosten gedanklich verbinden. Libertäre zitieren an der Stelle gerne den russischen Philosophen und Mathematiker Igor Schafarewitsch, der in seinem Klassiker „Der Todestrieb in der Geschichte“ herausarbeitet, dass Sozialisten zu jeder Zeit immer konkret nicht drei, sondern vier Grundfesten der Zivilisation bekämpften, nämlich neben den drei Genannten auch das Privateigentum. Libertäre fügen gerne die Beobachtung hinzu, dass dort, wo der intervenierende und umverteilende Staat – vulgo: der Sozialismus – sich zurückzieht und Platz macht für Privateigentum und freie Märkte, die natürlichen sozialen Pfeiler Familie, Religion und Tradition automatisch im Zusammenleben wieder an Notwendigkeit und Kraft gewinnen.

Die neurechten Vordenker sehen das umgekehrt. Wenn ein Identitärer Familie, Religion und Tradition aufzählt, dann fügt er fast automatisch als vierte positive Säule „die Nation“, „das Volk“ oder gleich den damit verbundenen Staat gedanklich hinzu. Die ersten drei sind in seinen Augen dabei so etwas wie die Basis, oder wie gerne formuliert wird: die „Keimzelle“, der vierten.

Ist nun der Staat aber der Heger und Pfleger von Familie, Religion und Tradition, wie Neue Rechte meinen? Ist ohne ihn Kultur gar nicht denkbar, wie es der staatspolitische Vorsteher glaubt? Oder ist der Zwangsmonopolist der nachhaltige Zerstörer jeder Kultur und also auch von Familie, Religion und Tradition, wie Libertäre es annehmen?

Wer meint, dass genderneutrale, zwangsentwaffnete Schützenfeste die Tradition stärken, dass die körperliche Liebe zur eigenen Schildkröte (okay, das ist erst der übernächste Schritt) Familie gründet, dass staatskirchlich betriebenes Vulvamalen noch irgendetwas mit Religion zu tun hat, der mag der neurechten Annahme folgen. Andere werden erkennen, dass der Zwangsmonopolist keine natürliche Konkurrenz duldet und also mittels der typischen Interventionsspirale alle Aufgaben mehr und mehr an sich reißt, bis er selbst endlich „Familie“, „Religion“ und „Tradition“ geworden ist. Spielt sich denn nicht der wuchernde Staat – den Neue Rechte irrtümlicherweise gerade als „auf dem Rückzug“ befindlich und als „Schwundstufe“ ausmachen – längst zur Ersatzfamilie, zur Ersatzreligion und zur Ersatztradition auf? Verschlingt er nicht bereits das Gewachsene?

Konkret: Als Otto von Bismarck die Familie und die Ehe verstaatlichte, die zuvor eine rein private und religiöse Angelegenheit waren, markierte dies den Anfang vom Ende der autonomen Familie. Denn natürlich hat der Leviathan in seinem Sinne auch umdefiniert, was er an sich gerissen hat. Dabei wurde von den Nationalsozialisten eine legalisierte Familie anders definiert als von den Kulturmarxisten, entkernt und ihrer eigentlichen Aufgabe als autonomer Sozialverband und Daseinsvorsorger entrissen wurde sie von jeder Herrschaftskaste, die sich des politischen Instrumentariums bediente.

Wir sehen alle, in welchem Zustand die beiden großen christlichen Konfessionen nach Jahrzehnten als Staatskirchen heute sind. Korruption ist immer die Folge des „politischen Mittels“, wie es Franz Oppenheimer in Abgrenzung zum „ökonomischen Mittel“ ausdrückte.

Es ist doch eigenartig: Der Islam ist auf dem Vormarsch, wo er (noch) nicht die Machtmittel an sich gerissen hat. In Saudi-Arabien aber oder im Iran, so berichten es viele seriöse Beobachter, ist der Islam hinter vorgehaltener Hand ungefähr noch so angesehen wie die Staatskirchen hierzulande.

Der Verbund mit staatlicher Macht hat langfristig noch keiner Religion (und keiner sonstigen Institution) gutgetan. Libertäre verstehen das, weil sie sich mit Ökonomie beschäftigen und Monopolgesetze kennen, weil sie Sozialphilosophie und das Wirken von Zwang studieren. Neue Rechte wollen es nicht verstehen, ihre Vordenker haben anderes im Sinn.

Schauen wir statt nur auf den Islam lieber aufs Christentum: Die „alternativen Christen“ (siehe Schwerpunkt in ef 169), also freikirchliche Bruderschaften und Evangelikale, traditionsverbundene Katholiken und die Orthodoxie, haben Zulauf in Deutschland. Den politisch gepamperten Staatskirchen aber laufen die Gläubigen zu Hunderttausenden davon. In den USA, wo Religion und Staat strikt getrennt sind, haben konservative christliche Gemeinden dagegen Zulauf.

Die katholische Mönchskultur im alten Europa wurde, wie zuletzt in ef 195 beschrieben, vom Staat nachhaltig zerstört, bereits als dieser formal noch eng mit der Kirche verbunden war. Die aktuelle Renaissance der christlichen Orthodoxie in Russland, staatlich gefördert auch durch Putin, ist scheinbar ein Gegenbeispiel. Oder ist dieser Wiederaufstieg doch eher begründet im Martyrium während der blutigen Verfolgung durch die Kommunisten nach der Oktoberrevolution? Und könnte sich der enge Bund mit Putin bei neuen politischen Moden im Land für die Kirche noch bitter rächen?

Der Staat schützt nicht den Glauben, die Familie, die Tradition – er reißt sie an sich und ersetzt ihre Solidarität, Gemeinschaft und Karitas. Schon gar nicht sind die gewachsenen sozialen Institutionen als kulturelle Zivilisationsstützen gleichzeitig erstens die Grundpfeiler des Staats und zweitens ohne diesen nicht möglich – was nebenbei auch ein Widerspruch in sich selbst ist. Tatsächlich ist der Staat seinem Wesen nach selbst auch und gerade Ersatzreligion, Ersatztradition – die künstliche nationale Mythen an die Stelle alter lokaler und regionaler Überlieferung setzt – und Ersatzfamilie. Er wird vergöttert, familiär verherrlicht und konzelebriert von denen, die die wirklichen Feste der Zivilisation verlassen, verleugnen oder zumindest nicht verstehen. Wenn Identitären die Institutionen Familie, Religion und Tradition so am Herzen liegen, dann sollten sie sie vor dem Leviathan schützen.

Staat oder Markt sind keine Ziele in sich, sondern nur unterschiedliche Mittel zum Zweck und Spielregeln im Zusammenleben. Deshalb ist auch niemand ausschließlich libertär oder nur etatistisch, denn jeder verfolgt konkrete inhaltliche Ziele und hegt eigene Werte. Und so gibt es neben den rechten Anliegen auch linke „Wertvorstellungen“. Das Linke in jedem Einzelnen, auch das vorwiegend linke Element bei eben „den Linken“, sorgt dabei stets für Innovation, aber auch für Zerstörung, nachzulesen im Buch „Linke & Rechte: Ein ideengeschichtlicher Kompass für die ideologischen Minenfelder der Neuzeit“ von Rahim Taghizadegan.

Wir sprachen davon, dass nur die konservativen Liberalen und Libertären die Werte und die Achtung vor Familie, Religion und Tradition teilen. Es gibt, wie zu Beginn angedeutet, neben den konservativen, rechten Liberalen und Libertären auch progressive, linke wie das ef-Urgestein Stefan Blankertz. Er konnte sehr früh bereits den Verrat an seinen Idealen beim „langen Marsch“ der „Achtundsechziger“ durch die Institutionen beobachten.

Hier und heute bedienen sich – anders als in Saudi-Arabien, dem Iran oder Russland – wie zuletzt die Kommunisten und die Nationalsozialisten erneut die linken Kulturzerstörer der Mittel staatlicher Macht. Sie trachten danach, die Familie, die überlieferte Religion und die lokale und regionale Tradition zu schleifen. Doch wenn unsere Beobachtung stimmt, dann werden auch sie ihre Ziele damit gerade nicht erreichen. Dann stärken sie durch das politische Mittel am Ende gerade das, was sie schwächen wollen. So ist das nun einmal: Arbeitslosenhilfe schafft Arbeitslosigkeit. Und „Mieterschutzgesetze“ verknappen das Wohnangebot. Das ehemalige liberale Autorenduo Dirk Maxeiner und Michael Miersch hat diese politische Wirkweise treffend in seinem gleichnamigen Klassiker als „Das Mephisto-Prinzip“ beschrieben.

Tatsächlich sind auch konservative Werte in der rotgrünen Multikultischnullibulli-Republik entgegen der politischen Propaganda auf allen Kanälen unter Jugendlichen zunehmend beliebt. Das erklärt auch den Zulauf der Neuen Rechten, denen aber jene, denen die Bewahrung von Werten und Kultur am Herzen liegt, gerade nicht die Daumen drücken sollten.

Ein dialektischer Gedanke zu „links und rechts“ mit Bezug auf die wie immer sehr kluge Analyse von Rahim Taghizadegan: Wer wie der libertäre Stefan Blankertz von links eher die gewachsenen Institutionen in Frage stellt, sich dabei aber auf das ökonomische Mittel und also die Schaffung von freien Angeboten beschränkt, der klopft damit das Alte auf Schwächen ab und stärkt es in seiner Substanz – völlig ohne die hässlichen Begleiterscheinungen, die seine linken Brüder mit dem politischen Mittel stets hervorrufen; nicht selten am Ende mit Millionen Opfern, Terror und Gewalt. Umgekehrt waren wenige Gesellschaften tatsächlich so sprudelnd innovativ und fortschrittlich im positiven Sinne wie gerade jene erzkonservativen Gesellschaften etwa in den frühen USA oder im deutschen Kaiserreich, deren Konservatismus eben nicht auf maximaler Staatsgewalt begründet war. Stefan Blankertz ist insofern eher ein Konservativer als alle Neuen Rechten zusammen – und ich könnte mir vorstellen, dass er das genauso sieht.

Zum Schluss etwas Versöhnliches auch in die Richtung der Identitären und Neuen Rechten: Wenn Menschen bestimmte Anliegen im konkreten persönlichen Leben teilen, dann haben sie etwas Wichtiges gemeinsam, ganz egal, auf welches Mittel sie dabei setzen. Punkt. Politisch allerdings – und das sollten gerade die Carl-Schmitt-Freunde unter den Neuen Rechten und Identitären wissen, sie proklamieren genau dieses Feindbild ja auch ständig gegenüber den Liberalen und Libertären – sind sie Gegner, die sich diametral entgegenstehen.

Dort am Ufer des Sees aus etablierter Politik und Medienmainstream die Identitären mit ihrem geradezu blinden Staatsvertrauen und einem totalitären Ansatz allumfassender Politisierung. Hier am gegenüberliegenden Ufer die Libertären, die von politischer Übergriffigkeit einfach nur in Ruhe gelassen werden möchten. Im Einzelfall Freunde sein und in Werturteilen und Zielen diesseits der Politik übereinstimmen können dennoch Libertäre mit Identitären. Und als Autor schätzen darf man auch den Andersdenkenden. Rund um den großen See an allen anderen Ufern links und rechts steht ohnehin die überwiegende Mehrheit der medialen und politischen Alternativen, die weder ganz zum einen, noch ohne Vorbehalt zum anderen Pol gehören. Es sind diese Vielen am Wasser, die sich im Zweifel beiden Polen – identitär gegenüber libertär – irgendwie nahe fühlen. Und das ist von deren Position aus auch gut und richtig so.

André F. Lichtschlag: „Die Position von eigentümlich frei. Kaiser gegen Kaiser“