Menschen mit Meinung Denkfähigkeit bürdet Verantwortung auf

11. Juli 2019

Eine Antwort auf Jörg Seidel

von Robert Grözinger

Jörg Seidel hat uns in einem Beitrag auf seinem Blog „Seidwalk“, der von eigentümlich frei übernommen wurde, mit plastischen Schilderungen eines Gesprächs mit einer Zufallsbekanntschaft daran erinnert, wie wenig Resonanz unsere Ideen in der breiten Bevölkerung haben. Sogar, oder gerade, unter Lehrern. Diese Person, so Seidel, „hatte ganz einfach nichts ...