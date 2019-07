Europaabgeordnete der Brexit-Partei zeigen dem Plenum ihre Hinteransicht EU-Parlamentsrevolte stiehlt anmaßender Zeremonie die Schau

03. Juli 2019

Lückenpresse verschweigt – wie so oft – wichtige Details des Vorgangs

von Robert Grözinger

„Wer ins Europaparlament gewählt wurde, darf ein Jahr lang nach Lust und Laune shoppen, ohne Mehrwertsteuer zu zahlen. In der Europäischen Union soll es den Volksvertretern an nichts mangeln. Brüssel gewährt deshalb jede erdenkliche Hilfe, bietet Beratungen und Beihilfen für Abgeordnete, freie Flug- und Bahntickets, Vorschüsse und Diäten, Willkommensfeiern und Rundgänge.“ So beginnt ein Bericht in der „Welt“ über einen diese Zeitung empörenden Vorgang. Das Springer-Blatt weiter: „Und eben auch diese Steuerfreiheit, damit sich jeder kostengünstig wohnlich einrichten kann in der neuen Heimat, mit neuen Möbeln und Flachbildfernseher, Computer und Stereoanlage, E-Scooter, Fahrrad und/oder Auto.“

Autorin Hannelore Crolly schäumt vor Wut – aber nicht etwa über diese unverdienten Zuwendungen auf Kosten des europäischen Steuerzahlers. Oh nein, sondern darüber, dass sich 29 Abgeordnete erdreisteten, sich dennoch undankbar zu zeigen. Sie meint natürlich die britischen Abgeordneten der Brexit-Partei, die unter Führung des „polternden Populisten“, wie die Dame von der „Welt“ Nigel Farage bezeichnet, „dem Plenum ihre Hinteransicht“ zudrehten, als dortselbst die „Ode an die Freude“ – von einem Saxophon-Quartett und einer Sängerin – aufgeführt wurde, „die Europahymne“, wie Crolly behauptet. „Clowns“, „miese Kinderstube“, poltert die Establishment-Lakaiin (so viel Zeit muss sein). Die Hymne stehe „für Europas Werte wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Chancengleichheit“. Diesen Werten hätten die Brexit-Briten den Rücken zugekehrt; das beweise einen niedrigen Intellekt und eine mangelnde Kinderstube. „Seien wir froh, dass wir sie bald los sind.“

Wer so empfindlich auf eine recht harmlose Symbolik reagiert, hat entweder etwas zu verbergen, oder selber etwas nicht verstanden. Oder beides.

In gewohnter Lückenpresse-Manier hat Crolly ein wichtiges Detail unterschlagen. Sie ist damit nicht allein. Die ganze Welt (Wortspiel nicht beabsichtigt) hat nun den Eindruck, die Farage-Truppe habe den Hintern-Streich geplant. Dem ist aber nicht so. In einem kurz nach der Sitzung geführten Interview mit Euronews erläutert Farage den genauen Vorgang. Demnach habe der noch amtierende Präsident des EU-Parlaments, Antonio Tajani, den Saal aufgefordert, für die Aufführung der „Hymne“ aufzustehen. Als einige Abgeordnete – nicht nur der Brexit-Partei – dieser Aufforderung nicht nachkamen, sagte Tajani sinngemäß, man solle Respekt zeigen, denn für Hymnen „anderer Länder“ stehe man auch auf. Damit, so Farage, habe Tajani zugegeben, dass sich die EU für ein eigenständiges Land hält, mit Hymne und Flagge. Deswegen seien die Brexit-Abgeordneten zwar aufgestanden, hätten aber aus Protest gegen die Anmaßung Tajanis dem Schauspiel den Rücken zugekehrt.

Farage erinnerte auch daran, dass der Idee, die EU zu einem einheitlichen Staat zusammenzuschmieden, keiner in Europa zugestimmt hat, jedenfalls nicht in einer Form, die in solchen Fällen angebracht wäre, nämlich in Volksabstimmungen. Und da hat er recht: Die einzige Volksabstimmung zum Lissabon-Vertrag, dem Verfassungsersatz, fand in Irland statt – zweimal, weil beim ersten Mal seltsamerweise mehrheitlich das „falsche“ Feld angekreuzt worden war. Zuvor war die „echte“ EU-Verfassung krachend gescheitert, weil gleich in zwei Ländern, in Frankreich und in den Niederlanden, die Volksabstimmung „falsch“ ausging und nicht einmal die sonst totalitären Anwandlungen nicht abholde EU sich traute, insbesondere die Franzosen noch mal zu fragen. Der Lissabon-Vertrag ist inhaltlich im Wesentlichen mit der EU-Verfassung deckungsgleich – mit diesen Ausnahmen: Es fehlen die Präambel sowie die Bestimmungen einer Flagge und einer Hymne.

Nun soll die Hymne anscheinend auf dem Schleichweg gewohnheitsrechtlich konstitutiert werden. Anders kann man die Worte Tajanis nicht verstehen. Dass sich die Brexiter dieser miesen Schleichtaktik widersetzen – wer will das nicht verstehen? Eine ganze Menge offenbar. Eine ganze Schicht von Crollys, die sich nicht damit abfinden können, dass einige Leute ihre Eine-Welt-Religion grundsätzlich in Frage stellen. Da schäumen die Eiferer und Eiferinnen (so viel Zeit muss sein), Geiferer und Geiferinnen (so viel, na, Sie wissen schon) und wünschen die Ketzer auf den Scheiterhaufen.

Ein anderer Punkt ist ebenfalls bemerkenswert: Auf Videos kann man sehen, dass insbesondere auf dem rechten Flügel des Parlaments einige andere Abgeordnete, die nicht der Brexit-Partei zugehörig sind, während der Aufführung weiterhin sitzen blieben. Diese erfahren aber keinen Crolly-Bannstrahl. Es ist auch klar, warum: Passiver Widerstand ist für Herrscher leichter zu ertragen als offene Revolte. Und es war eine Revolte besonderer Art: Die Brexiter sind der Aufforderung des System-Repräsentanten nachgekommen, aufzustehen. Und haben, ganz in der Manier der Kampfsportart Jiu Jitsu, die Energie des Gegners gegen ihn gewendet. Sie haben die Illegitimität des Schauspiels offenbart, ihn der Lächerlichkeit preisgegeben und der Zeremonie grandios die Schau gestohlen.

Das ist selbstverständlich kein Urteil über die Fähigkeit der Musiker und der Sängerin, die eine künstlerisch sehr gute und würdige Leistung vollbrachten. Der Autor dieser Zeilen konnte allerdings die Sprache, in der die Ode gesungen wurde, nicht erkennen. Deutsch war es jedenfalls nicht. Er vermutet Finnisch, da Finnland seit dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Vielleicht kann ein Leser weiterhelfen, Links siehe unten.

„Seien wir froh, dass wir sie bald los sind.“ Diese Worte Crollys fassen bestens die Diskursunfähigkeit der EU-Gläubigen zusammen und weshalb es so weit kam, dass jetzt eine wachsende Zahl von Europäern dem embryonalen Frankenstein-Staat den Rücken zukehrt, und zwar für immer. Vielleicht erinnert sie sich an ihre eigenen Worte, wenn sie und ihre Konsorten bald noch viel mehr Bürger „los“ sein werden, weil in Europa noch viel mehr „los“ sein wird.

Eröffnungszeremonie im EU-Parlament am 02.07.2019 (verschiedene Sprachen, meist Italienisch)

Farage nach der Zeremonie im Interview mit „Euronews“ (Englisch)



„Die Welt“: „Damit haben sich die Brexiteers selbst als Clowns entlarvt“