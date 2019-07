Natur des Menschen, Teil sechs Gibt es ein Naturrecht?

01. Juli 2019

Die heikle Frage

von Stefan Blankertz

Der Staat hat schon immer behauptet, dass er und nur er Recht setzen könne. Wer wäre ohne eine zentrale Instanz in der Lage, zu entscheiden, was denn nun Recht sei, wenn zwei oder mehr Menschen im Streit liegen und sich nicht einigen können? Nichts liegt uns heute näher, als in ...