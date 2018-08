Forderungen der SPD-Vorsitzenden Andrea hat Verständnis

23. August 2018

Nahles und ihr kolossales Gespür für Gerechtigkeit

von Benno Ohm

Die SPD war mal eine Arbeiterpartei. Verwurzelt in echten Berufen und Industriegebieten, Kohlenstaub im Gesicht, Motoröl an den Händen. Zumindest tat sie so, früher. Heute wird sie von einer Frau geleitet, die 20 Semester lang Germanistik und Politikwissenschaften studierte und ihren Magister durch eine Untersuchung zur „Funktion von Katastrophen im ...