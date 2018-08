Wolf hört mit „Watson“ spricht

22. August 2018

Ein neues Propagandamagazin gewinnt an Reichweite

von Selina Wolf

Ich möchte erneut betonen, dass meine Urlaubszeit noch immer andauert. Nun sticht mir allerdings während dieser Tage, in denen ich Gelassenheit geplant hatte, ein drittes Phänomen ins Auge, das ich nicht unkommentiert lassen kann. Sein Name: „Watson“. Oder korrekter gesagt: „watson.de“. Ein neues Netzmagazin für junge Leute und all ...