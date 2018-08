Reaktion des „Tagesschau“-Leiters Kai Gniffke auf den Arztmord in Offenburg Haltung bewahren

20. August 2018

Bessermenschen sind auf der Flucht vor den Fakten

von Robert Grözinger

Eigentlich wollte ich über den Mord an einem Arzt in Offenburg schreiben. Wie diese Tat an die berühmte Szene unter der Dusche im Hitchcock-Film „Psycho“ erinnert: Inmitten eines Gefühls höchster Verletzbarkeit und tiefster Geborgenheit – sowohl unter der Dusche als auch im Sprechzimmer entblößt man sich, in der Dusche wärmt einen ...