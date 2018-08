Wolf hört mit Sternhagelvoll

15. August 2018

Wie ein Wartezimmer-Magazin die Köpfe der Patienten fickt

von Selina Wolf

Eigentlich habe ich gerade Urlaub. Gut, ich weile in heimischen Gefilden, aber dennoch lasse ich die Tastatur unberührt, wandere in Bergen, schwimme in Seen, lese klassische Literatur in Uferböschungen und sitze abends auf dem Balkon, über mir das Firmament und neben mir ein Glas 18 Jahre alter Highland Park.

Wie ...