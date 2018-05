Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

02. Mai 2018

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Das Böse

Hysterie, Scheinheiligkeit und Unwissen – das sind die Merkmale der grassierenden Debatte über Facebook. Nach der jahrelangen heilserwartenden Überhöhung des „sozialen“ Netzwerks als vermeintlich selbstloses Menschenverbindungsprojekt folgt nun die Phase der Verdammnis. Facebook ist jetzt für alles Böse in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Politik verantwortlich ...