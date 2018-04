Der staatliche Mord an Alfie Evans Meilenstein der Dezivilisation

30. April 2018

Sozialismus tötet

von Christian Rogler

Für jeden, der seinen Rest an gesundem Menschenverstand und Empathiefähigkeit noch nicht vollständig in Ideologie ertränkt oder aus welchen Gründen auch immer an der Garderobe abgegeben hat, war es eines der denkbar perversesten Bilder, das letzte Woche aus Großbritannien seinen Weg um die Welt machte. Und es dürfte in vielen ...