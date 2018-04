Die Islamdebatte in der CDU/CSU Guter Bulle, böser Bulle

14. April 2018

Ziehen nicht beide am gleichen Strang?

von Benno Ohm

Wenn in Thrillern und Krimis ein Verdächtiger verhört wird und die Beamten zu diesem Zweck zwei Rollen bekleiden, tun sie nur so, als wäre der eine am Untergang und der andere an einem glimpflichen Ausgang für den Verhörten interessiert. Da mag der eine wüten, toben, schimpfen und drohen und der ...