Muslimische FDP-Kandidatin Das Knirschen der Scharniere

01. April 2018

Lieber mit dieser Frau über die Zukunft reden

von Michael Klonovsky

Still! Hören Sie das Knirschen der Scharniere? Unter dem Motto „Traumjob Hausfrau“ verbreitet ntv einen Gastbeitrag, der so anhebt: „Kinder und Karriere: In Zeiten, in denen Frauen immer häufiger beides miteinander verbinden, stehen Hausfrauen plötzlich unter besonderem Rechtfertigungsdruck. Zu Unrecht. Denn auch die Entscheidung fürs klassische Modell erfordert Mut.“

Eva Herman wurde dafür noch gegrillt. Und nun, liebe Kinder, assoziieren wir beim Anblick des obigen Bildes.

Aygül Kilic, verheiratet, Mutter dreier Kinder, stammt aus Istanbul, ist angestellt bei der Stadt und arbeitet in einer Kita. Nach der Ausbildung ihrer Kinder hat sie alle Schulabschlüsse nachgeholt.

Ich bin von ihrer Garderobe nicht enthusiasmiert, doch das gilt für die Kledage von 99 Prozent der meinen Weg kreuzenden Deutschen ebenso, und ich weiß nicht, ob für Kilic eine deutsche Kultur jenseits der Sprache identifizierbar ist oder ob sie ins Lager jener Ungebildeten gehört, dem Aydan Özoğuz vorsteht. Aber ich will lieber mit dieser Frau über die Zukunft reden als mit grünen kinderlosen Existenzruinen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Acta diurna“.