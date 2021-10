Der Einkommensinvestor CK Hutchison Holdings

02. Oktober 2021

Die Beteiligungsholding des asiatischen Buffett

von Luis Pazos

Was den Schweden die Familie Wallenberg und ihre Familienholding Investor AB – siehe hierzu Lichtschlags Beste in dieser Ausgabe –, findet in Hongkong seine Entsprechung in der Familie Li und ihrer Beteiligungsgesellschaft CK Hutchison. Während die Skandinavier auf eine über 160-jährige Chronik blicken können, die 1856 mit der Gründung der ...