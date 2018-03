Ein Besuch in der Oper Zu viel Ruhe auf den billigen Plätzen

23. März 2018

In zehn Jahren ist der Laden gelaufen

von Florian Müller

Wissen Sie, wie teuer ein Besuch in der Oper ist? 100 Euro? 50 Euro? 30 Euro? Der Preis hängt natürlich viel vom Stück und vom Opernhaus ab. Aber, und hier muss man eine Lanze für die staatliche Kulturförderung brechen, ein Besuch in der Oper ist mittlerweile absurd günstig. Am letzten ...