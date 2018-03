Sprachlosigkeit statt Meinungsfreude allüberall Der verlorene Diskurs

12. März 2018

Kein Respekt mehr vor dem Andersdenkenden

von Matthias Matussek

Bildquelle: Wikimedia Commons Streitfreudiger Katholik: Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation ist die Aufsprengung in Inseln. Die Globalisierung nimmt zu, die alles überformende Gesprächsbereitschaft nimmt ab, wie in einem Raketenstart in die Stratosphäre, in dessen Raumflug ausgebrannte Antriebsstufen weggesprengt werden. Alles rückt zusammen in der Beschleunigung der Globalisierung, rückt in die Gleichzeitigkeit unter enormem ...