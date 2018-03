Abstimmungen am 4. März in der Schweiz über No-Billag und massive Steuersenkungen Freiheit für die Schweiz!

02. März 2018

Die Chance, die Macht des Staates zu verringern

von Charles Krüger

Am 4. März, das heißt am kommenden Sonntag, hat die Schweiz zwei extrem wichtige Volksabstimmungen, die das Land erheblich verändern und maßgeblich verbessern könnten. Die Schweizer haben die Chance, Unmengen an Freiheit in gerade mal 24 Stunden zu schaffen.

Die erste Abstimmung geht über die No-Billag-Initiative. Die Billag-Gebühren sind das ...