ef-Jungautorenseminar Im Osten geht die Sonne auf

25. Februar 2018

Ein Country-, Road-and-People-Erlebnisbericht

von Arno Stöcker

Bildquelle: Marc Bernot Rhetoriktraining: Dozent Carlos A. Gebauer

Die tiefstehende Wintersonne taucht die weiten, brachliegenden Felder entlang der A20 hinter Rostock in ein malerisches Licht, in so manch schattiger Mulde hält sich noch eine feine Schneedecke, die Autobahn ist frei, der Tempomat bei gemütlichen 150 Stundenkilometern festgesetzt. Wir sind zu dritt im Auto. Einer meiner Mitfahrer sitzt auf ...