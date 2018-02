Was können Libertäre den Menschen bieten? Nicht Freiheit, Verantwortung muss die Botschaft lauten!

07. Februar 2018

Gedanken zum Erfolg Jordan Petersons bei der Jugend

von Bernard Udau

Das wichtigste, was ein junger Mensch heutzutage lernen muss, ist Selbstbeschränkung. Völlig unabhängig davon, ob wir es toll finden oder nicht, leben wir in einer „Multioptionsgesellschaft“ (Peter Gross). So gut wie alles steht zur Disposition. Wenn wir wollen, können wir auch heute noch leben wie ein Mönch im 13. Jahrhundert ...