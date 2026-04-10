10. April 2026

ef-Konferenz 2026 (ef-TV) Teil 5Gerd Habermann: Was macht die Medienreformation aus uns?

Einige kulturkritische Anmerkungen

Gerd Habermann auf der ef-Konferenz 2026:

Was macht die Medienreformation aus uns? Einige kulturkritische Anmerkungen

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Vielen Dank an Robert Neuber: panorama-videoproduktion.de

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