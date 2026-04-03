03. April 2026
ef-Konferenz 2026 (ef-TV) Teil 4Lilly Gebert: Nachrichtenflut
Zwischen Information und Gefühlsdeprivation
Lilly Gebert auf der ef-Konferenz 2026:
Nachrichtenflut: Zwischen Information und Gefühlsdeprivation
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Vielen Dank an Robert Neuber: panorama-videoproduktion.de
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