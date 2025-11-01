Zukunft Freilichtmuseum Die Europäische Union „hat fertig“

01. November 2025

Akutes Herzflimmern bei den früheren Motoren Deutschland und Frankreich

von Sven Brajer

Lediglich der Tourismus boomt noch. Ansonsten sieht es wirtschaftlich so trüb aus wie noch nie seit Gründung der EU. Gegenüber anderen Weltregionen wie Nord- und Südamerika oder Ostasien haben sich Politik und Wissenschaft, aber auch Kunst und Kultur bereitwillig ins zweite Glied gestellt beziehungsweise stellen lassen. Besonders die beiden ehemaligen …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.