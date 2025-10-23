Öko-Diktatur Kampfgebiet Klimaforschung

23. Oktober 2025

Wo die Wahrheit grauenvoll erstickt wird

von Werner Huber

Im Januar 2013 titelte „Spiegel online“: „Todesstrafe für Leugner des Klimawandels“. Und mutmaßte: Wer „den Klimawandel verneint, habe den Tod verdient“. Das nämlich schrieb ein Musikprofessor auf der Website der Uni Graz. Wohlgemerkt: Der Professor veröffentlichte seine Todesdrohung auf der offiziellen Uni-Website, nicht auf einem privaten Blog.

Und er führte …