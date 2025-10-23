23. Oktober 2025

Öko-Diktatur Kampfgebiet Klimaforschung

Wo die Wahrheit grauenvoll erstickt wird

von Werner Huber

Artikelbild
Bildquelle: Sebastian Beyer / Shutterstock Die Sonnenblume: Zeichen der Grünen – doch sie liebt CO2

Im Januar 2013 titelte „Spiegel online“: „Todesstrafe für Leugner des Klimawandels“. Und mutmaßte: Wer „den Klimawandel verneint, habe den Tod verdient“. Das nämlich schrieb ein Musikprofessor auf der Website der Uni Graz. Wohlgemerkt: Der Professor veröffentlichte seine Todesdrohung auf der offiziellen Uni-Website, nicht auf einem privaten Blog.

Und er führte …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.

Jetzt Abonnent werden.

Anzeigen

drucken

Dossier: ef 256

Autor

Werner Huber

Anzeige

ef-Einkaufspartner

Unterstützen Sie ef-online, indem Sie Ihren Amazon-Einkauf durch einen Klick auf diesen Link starten, Das kostet Sie nichts zusätzlich und hilft uns beim weiteren Ausbau des Angebots.

Anzeige